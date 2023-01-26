ГАЛЕРЕЯ | Вдохновение от природы: дизайнер интерьера IKEA делится советами, как обставить гостиную

Выбирая, какие цвета и детали привнести в домашний интерьер, дизайнер интерьера рекомендует искать вдохновение в природе вокруг дома. „Например, в случае загородного дома в оформлении интерьера могут быть использованы деревенские, светлые и естественные цвета. Старый деревянный пол можно реновировать так, чтобы он соответствовал мебели в комнате, а различные детали, такие как коричневые плетёные корзины, деревянные стулья, настольные салфетки, ковёр и другие элементы, могут привнести гармоничности в пространство“, – пояснил Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA в Эстонии.

„Природные тона в гостиной прекрасно сочетаются со светлой мебелью и пейзажем за окном. Их сочетание оживляет помещение, делая его теплее и уютнее. Конечно, важно привнести в комнату природу, чтобы интерьер также отражал то, что снаружи. Это можно сделать, например, принеся в комнату живые растения, ведь таким образом природа тоже становится частью интерьера. Интерьер также можно дополнить всевозможными аксессуарами и картинами в природных тонах“, – рассказал дизайнер интерьера IKEA. Классические и элегантные чёрные элементы, такие как часы, лампа, рамы для картин и декоративные полки, также подходят для дополнения интерьера комнаты в светлых тонах.

Функциональные решения, позволяющие экономить место

Очень щедро обставленная комната может казаться меньше, чем она есть на самом деле. Это может быть связано с мебелью, дополнительными решениями для хранения и другими элементами, которые необходимы в комнате, но при этом занимают много места. Поэтому важно знать, какие функциональные решения позволяют сэкономить место дома. Например, различные модульные решения, с помощью которых вы можете создать книжный шкаф, который вам подходит, и комбинировать различные решения для хранения – как верхние, так и нижние полки можно выбрать в соответствии с пространством и вашими конкретными потребностями.