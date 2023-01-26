ГАЛЕРЕЯ | Вдохновение от природы: дизайнер интерьера IKEA делится советами, как обставить гостиную
Выбирая, какие цвета и детали привнести в домашний интерьер, дизайнер интерьера рекомендует искать вдохновение в природе вокруг дома. „Например, в случае загородного дома в оформлении интерьера могут быть использованы деревенские, светлые и естественные цвета. Старый деревянный пол можно реновировать так, чтобы он соответствовал мебели в комнате, а различные детали, такие как коричневые плетёные корзины, деревянные стулья, настольные салфетки, ковёр и другие элементы, могут привнести гармоничности в пространство“, – пояснил Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA в Эстонии.
„Природные тона в гостиной прекрасно сочетаются со светлой мебелью и пейзажем за окном. Их сочетание оживляет помещение, делая его теплее и уютнее. Конечно, важно привнести в комнату природу, чтобы интерьер также отражал то, что снаружи. Это можно сделать, например, принеся в комнату живые растения, ведь таким образом природа тоже становится частью интерьера. Интерьер также можно дополнить всевозможными аксессуарами и картинами в природных тонах“, – рассказал дизайнер интерьера IKEA. Классические и элегантные чёрные элементы, такие как часы, лампа, рамы для картин и декоративные полки, также подходят для дополнения интерьера комнаты в светлых тонах.
Функциональные решения, позволяющие экономить место
Очень щедро обставленная комната может казаться меньше, чем она есть на самом деле. Это может быть связано с мебелью, дополнительными решениями для хранения и другими элементами, которые необходимы в комнате, но при этом занимают много места. Поэтому важно знать, какие функциональные решения позволяют сэкономить место дома. Например, различные модульные решения, с помощью которых вы можете создать книжный шкаф, который вам подходит, и комбинировать различные решения для хранения – как верхние, так и нижние полки можно выбрать в соответствии с пространством и вашими конкретными потребностями.
„Хорошим решением являются удлиняющие модули, которые могут вмещать всё, что вам нужно, и помогают экономить место. Например, можно использовать пространство рядом со шкафом и разместить там дополнительный удлиняющий модуль для шкафа. Это универсальное решение создаёт единый вид и позволяет создать динамизм за счёт использования в помещении самых верхних и нижних полок. Кроме того, не создаётся ощущения, что комната переполнена мебелью“, – отметил Кастро.
Модульные решения можно комбинировать по-разному, добавляя либо открытые полки, либо закрытые шкафы, либо их комбинацию. Для закрытых решений вы можете выбирать между различными материалами и цветами.
Ещё один пример функционального решения для комнаты – раздвижной обеденный стол. Во многих домах для повседневного использования подходит 4-местный стол, но особая хитрость заключается в том, что в праздничных случаях стол можно легко удлинить до 6-местного стола, используя прилагаемую дополнительную столешницу, которая находится под столешницей. Запасные стулья также можно хранить на стене, если это необходимо.
Создайте в гостиной специальную игровую зону для детей
Если дома есть маленькие дети, гостиная часто становится их игровой зоной. Дизайнер интерьера рекомендует создать для детей специальный игровой уголок рядом с диваном.
Однако для того, чтобы детский игровой уголок вписался в остальной интерьер, Кастро рекомендует использовать подходящее для комнаты решение для хранения игрушек. Например, раму с направляющими и различные ящики для хранения. Их можно легко составить дома, комбинируя различные рамки, ящики и полки в соответствии с вашими пожеланиями и потребностями. Даже дети могут сами легко вынимать коробки и ставить обратно. Это очень простое и доступное решение, как хранить игрушки и при необходимости убирать их. Кроме всего прочего, полочная часть достаточно низкая, чтобы на неё можно было положить подушки, и использовать её как сиденье.
„Вы можете проявлять творческий подход и комбинировать разные решения. Например, используйте полки для фото для хранения карандашей и книг. Хотя эти полки обычно предназначены для рамок для фото, на них также можно хранить различные украшения, цветочные горшки и тетради“, – советует дизайнер интерьера.
Например, дома вы также можете использовать перфорированную доску или другую настенную доску, на которой можно хранить как фотографии, так и детские рисунки. Помочь реализовать детям своё творчество может мольберт, его также можно поставить в детский игровой уголок, и почему бы не использовать его для подсчёта очков во время семейных игровых вечеров.