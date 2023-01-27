10 вещей, которые нельзя подбирать на улице и приносить домой

Многим нередко попадаются на глаза таинственные находки. И очень часто люди несут свои трофеи домой, наивно веря, что это им улыбнулась удача. Однако далеко не все вещи можно подбирать и приносить домой — многие из них могут оказаться опасными и принести в жизнь сплошные неудачи.

1. Золото

Подобранное золото очень опасно, особенно если оно лежит где-то на улице, ведь его часто используют во всевозможных ритуалах, например, при переносе порчи. Золотые украшения выбрасывают на улице, чтобы передать свои личные проблемы постороннему человеку. Для этого хватит лишь прикосновения — биополе того, кто поднял украшение, изменится, а вместе с ним может измениться и судьба. Отдельного внимания заслуживают нательные крестики, которые лучше обходить стороной, если не хотите взять на себя чужую ответственность.

2. Острые предметы

Ножи, ножницы, шила, иголки могут быть нечистыми. Считается, что вся отрицательная энергия собирается на острие ножа. Она может повлиять на здоровье, финансовый поток, счастье в личной жизни или даже переписать судьбу. Кроме того, нож или шило могли выкинуть как улику.

3. Ключи

Ключ издавна считается магическим предметом. Нередко ключи становятся частью обряда, во время которого человек символично запирается от проблем и невзгод на замок и выбрасывает ключ, чтобы начать жизнь с чистого листа. Поэтому, если вы не хотите открыть дверь в чужую безрадостную жизнь, советуем вам не подбирать чужие ключи.

4. Ведьмин мешок

Это черный талисман, которые создают с целью защиты от зла. Для его создания используют небольшой матерчатый мешочек, внутрь которого кладут смесь из различных трав, масел, отстриженных волос и ногтей. Если такой мешочек лежит на улице, значит, дело нечисто. Не стоит искушать судьбу своим любопытством.

5. Костяная игла