Советы, которые помогут использовать вашу микроволновку по максимуму

Легко очистить чеснок

Никто не любит чистить чеснок, так как приходится кропотливо отдирать кожицу, а руки после этого еще долго будут пахнуть. Чтобы избавить себя от такой противной работы, положите целую головку или несколько неочищенных зубчиков в микроволновую печь буквально на 15–20 секунд. После этого зубчики легко выскользнут из кожуры.

Высушить почти любую зелень за пару минут

Просто положите в микроволновку несколько листиков (или веточек) вашей любимой приправы между двумя слоями бумажного полотенца, и затем включите печь на 40–60 секунд. Необходимо проверять зелень каждые 20 секунд до полного высыхания.

Выжать больше сока из лимона

Предварительно положите фрукт в микроволновку на 10–30 секунд (в зависимости от его размера). Этот трюк поможет внутренним „связям“ лимона ослабнуть, и вы сможете выжать значительно больше сока.

Быстро „поднять“ тесто после замеса

Согласитесь, что это важная часть процесса. Обычно нужно 40–60 минут, чтобы тесто поднялось. Однако это время можно сократить в несколько раз. После того как вы замесили тесто, переложите его в миску, предназначенную для СВЧ, и накройте пищевой пленкой. Далее поместите в микроволновку на 5–15 минут (в зависимости от теста). Важно выбрать минимальную мощность.

Быстро почистить початок кукурузы

Можно воспользоваться тем же способом, что и с чесноком. Отрезаем стебель и кладем в печь на 30–60 секунд. Так можно легко убрать даже самые мелкие волоски.

Сделать пенку для латте

Для этого понадобится простая баночка, в которую наливаем молоко, закрываем ее и трясем около минуты до образования пены. Затем отправляем молоко на 30 секунд в печь — благодаря этому пенка не будет растворяться в кофе.

Пожарить орехи в микроволновке

Получится быстрее и даже качественнее, чем в духовке. Просто положите орешки на тарелку в один слой и нажмите „старт“. Через каждую минуту пробуйте на вкус и перемешивайте, пока орехи не будут готовы.

Убрать кожицу с томатов