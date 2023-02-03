Липкий тип. Вся правда о кожаных диванах: как подобрать и с чем сочетать?

Вовсе не обязательно. Понятно, что себестоимость настоящей кожи значительно выше, чем кожзама или большинства тканевых обивок. Но диван из недорогой кожи запросто может стоить меньше, чем тот же в обивочной ткани модного производителя. Не забывайте, что диван — это не только обивка. Сэкономить можно и на каркасе, качестве ППУ (поролона), замене натуральных пуха-пера-латекса в прослойках комфорта синтетическими аналогами. Так или иначе, кожаный диван стоимостью 10 000 рублей, конечно, должен вызвать подозрение.

Обращайте особое внимание на швы — это самое слабое место недорогих диванов. Строчка должна быть ровной, кожа под ней не натянутой. Нередко „тыльная“ сторона недорогих диванов оформляется из кожзама или даже технической ткани — задней стенки-то не видно. Допустим, вы планируете придвинуть диван к стене: такое решение позволит вам сэкономить. Совет: Выбирайте кожаные диваны со свободной обивкой. Если диван обтянут кожей, как барабан, значит, производители сэкономили на материале. Обивка дивана не должна быть слишком упругой — любая кожа с годами начнет усыхать, особенно если игнорировать правила ухода. Так что запас материала пригодится. Иначе диван в какой-то момент поползет по швам.

Совет: У дорогих диванов есть паспорта и/или сертификаты. Помимо класса воздухопроницаемости, типа дубления и окраски там указывают толщину кожи. Этот параметр очень важен, так как от него зависит прочность материала. Выбирайте кожу толщиной от 1 мм.

Дешевые кожи производятся так: шкуру разрезают на два продольных слоя — лицевой и сплит (так называемый „бахтармяный спилок“). Есть еще средний слой — его вычленяют, если позволяет толщина шкуры. Верхний, лицевой спилок мягче и намного прочнее нижнего — так задумано самой природой. Из него как раз и делают мебель самого высокого качества (она и продается по цене хорошего автомобиля). Сплит идет на производство более дешевых кож с тиснением — нанесенным сверху „лицом“ (прожилки печатают, буквально как обои с фактурой). Эти кожаные диваны выходят на массовый рынок.

И да и нет: диваны из натуральной кожи составляют ассортимент дорогой качественной мебели, но их довольно много и в масс-маркете. Вопрос в качестве самой кожи: один диван прослужит вам пять лет, а другой — полвека.

На самом деле мебельную обивку делают только из шкур крупнорогатого скота (коров, быков, телят, буйволов), редко — из лошадей. Обивки из кожи змеи, крокодила или угря, встречающиеся на рынке — в большинстве своем имитация на основе коровьей шкуры. Либо это экслюзив по невероятной цене. Для тиснения производители берут сплит (нижний слой кожи), не отличающийся эластичностью и особой прочностью материал. Так что крокодиловых диванов лучше избегать. Глянцевая, будто бы лакированная кожа ярких цветов — это сплит, укрепленный нитроэмалью или полиуретаном. По сути вы получаете кожу со свойствами пластика: диван, на который без неприятностей можно опрокинуть бокал вина. Но ни о какой естественности кожаной обивки, конечно же речь уже не идет.

Кожаные диваны могут быть разного производства. Российская или белорусская мебель из кожи обойдется в разы дешевле итальянской или швейцарской. Но дело не только в таможенных сборах и цене доставки. Европейские производители закладывают в цену дивана определенный процент „за бренд“ — гарантию качества. Поскольку многие компании изначально работают в премиальном сегменте, это подразумевает особое отношение к делу. Поставщики сырья из Швейцарии, с юга Германии и с севера Франции выращивают коров специально для мебельных фабрик: лично следят за каждой буренкой, отгоняя от нее оводов и исключая любую возможность пораниться (и даже завести роман, ведь потомство растягивает кожу, ухудшая ее качество). Дубление кож (консервацию) проводят исключительно натуральными кислотами — танинами из дуба или ореха. В развивающихся странах предпочитают более дешевое и простое хромовое дубление. Соприкосновение с такой кожаной обивкой совершенно безопасно для человека (во всяком случае, обратное не доказано), но при утилизации такой материал вредит природе. Совет: Плюньте на приличия и понюхайте диван в салоне: качественная окраска и дубление не дают неприятного химического запаха. Если диван пахнет неприятно, ищите другой: запахи кожи выветриваются очень долго. Особенно если речь идет о нарушении процесса выделки.

Расцветок у натуральных анилиновых красителей немного: черный, бежевый, коричневый. А вот неорганические пигменты позволяют тонировать обивку в любой цвет, даже в кислотные оттенки. Подобрать можно любой самый невероятный цвет — фиолетовый, желтый, зеленый, в зависимости от общего облика комнаты. И по прочности такая кожа будет даже выигрывать у натуральной черной. Другое дело, что диваны, окрашенные в так называемые „цвета земли“, необязательно сделаны из анилиновой кожи. Просто это всегда популярные цвета, на которые не влияет мода. Их производят активнее всего. Совет: Избегайте кожаных диванов а-ля пэтчворк. Диваны, сделанные из кусков кожи разных цветов, не самые выносливые. Дело в том, что каждая краска по своему влияет на кожу, так что стареть такие фрагменты будут неравномерно.

Пигментированная (или лакированная) кожа полностью покрыта защитным слоем. У нее ровная однородная структура, это самый прочный вид кожи, хотя и не самый эластичный. Она хуже дышит (поры закрыты), зато не впитывает моментально пролитое вино. Чем меньше в коже открытых пор, тем сильнее она липнет к обнаженному телу в летнюю жару.

Полуанилиновая — это анилиновая кожа, защищенная сверху тонким слоем пигмента (лак, краска). Она грубее натурального аналога, но и прочнее его. Фактура у полуанилиновых кож более ровная, так как пигмент скрывает естественные особенности шкуры. Тем не менее, этот вид окраски не мешает коже „дышать“, так как большая часть пор остается открытыми. То есть, кожа пропускает воздух, не давая проникать влаге.

Шрам на коже — второй сорт?

Почему так ценится анилиновая кожа? Потому что она самая естественная, нежная, теплая. Такой процесс обработки позволяет полностью сохранить внешнюю фактуру — шрамы, морщинки, царапинки. Они не только делают мебель неповторимой, но и гарантируют подлинность верхнего слоя кожи. Пугаться „дефектов“ на диване не стоит: как правило, производители специально располагают природные особенности так, чтобы они выглядели красиво.



По настоящему эффектно диван из анилиновой кожи со всеми своими царапинками будет выглядеть лет через пятьдесят, когда покроется естественной патиной. Не у всех хватает терпения, поэтому сегодня так популярны искусственно состаренные диваны.

Кожаный диван — вечный?

Увы, не каждый диван доживет до полувекового юбилея, особенно с обивкой на основе кожаного сплита. Скорее всего, он протрется на швах и подлокотниках, потрескается на сиденьях. Другое дело — обивка их верхнего слоя кожи: такая мебель будет служить, пока не надоест вашим внукам.

Или ваши внуки угробят ее неаккуратным обращением. Дело в том, что самая приятная и долговечная кожа одновременно и самая привередливая в уходе. На таких диванах лучше не пить вино и не есть фрукты — избавиться от пятна будет непросто. Для чистки кожи нельзя применять пятновыводители, порошки и другую агрессивную бытовую химию. Если тереть кожу щеткой, останутся царапины, если тряпкой — получите лоснящееся пятно. Пятна нужно мгновенно промокнуть салфеткой, их запрещено сушить феном, под рукой необходимо всегда иметь специальные очистители для кож соответствующего типа. Раз в год — „жировать“ специальными пропитками, чтобы кожа не сохла и оставалась эластичной (инструкция по уходу выдается вместе с диваном). Не годятся обувные кремы и пропитки — они предназначены для другой кожи и имеют другие свойства.



Совет: Если с дорогим кожаным диваном случились неприятности, срочно вызывайте химчистку: чем старше пятно, тем сложнее оно удаляется.

Кожзам во всем хуже кожи?