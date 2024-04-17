Как создать интерьер, который не выйдет из моды: пять идей

О том, какой интерьер останется актуальным на долгие годы, как создать обстановку, которая не надоест, рассказала архитектор Наталья Щетинина.

1. Натуральные материалы будут актуальны всегда

Дерево и камень — вечные ценности. Хорошая массивная доска на полу, мрамор на стенах, покраска в отделке интерьеров остаются надолго. Качественные материалы в профессиональной обработке и мастерской укладке прослужат долгие годы. Если бюджет не позволяет использовать первоклассный мрамор в отделке, его можно заменить на более бюджетный материал — например, на керамогранит с имитацией камня. А вместо массивной доски — использовать инженерную.

2. Делайте ставку на культовые вещи

Существуют базовые, но одновременно с этим вечно актуальные вещи — как в гардеробе, так и в интерьере. Такие, как черное платье от Коко Шанель. В мире интерьерного дизайна есть свои иконы: например, одно из самых узнаваемых кресел в мире — Eames Lounge Chair, созданное американскими дизайнерами-модернистами Чарльзом и Рэем Имзами еще в 1956 году. Отлично смотрится в интерьере и сегодня.

3. Предметы искусства — вне времени

Интерьер не требует большого количества живописи, фоторабот, но с ними обстановка становится завершенной. Само пространство лучше сделать более нейтральным. Ведь яркие детали, орнаменты, принты и дикие цвета интерьеров хороши только для сбора лайков в соцсетях и уместны, скорее, на выставочных стендах, чем в жилых интерьерах.

4. Пусть будет немного золота

Золотые элементы отлично смотрятся в интерьере. Витальность солнечно-золотистого цвета незаменима для создания интерьеров, которые ассоциируются с радостью, жизнью и гармонией. Имейте в виду, что в интерьерах золотистых оттенков мы тоже выглядим более привлекательными и посвежевшими.

5. Ставка на белый цвет