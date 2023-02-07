ГАЛЕРЕЯ | Бетон - это не только 50 оттенков серого

По словам руководителя по качеству, заказчик иногда может быть удивлен тем, что тон пигментированного бетона не настолько яркий, потому что серый тон цемента все еще заметен. „Очевидно, многим знакома ситуация, когда камень в море видится красивым с ярким цветом. На следующий день при высыхании цвет уже значительно тусклее. То же самое и с пигментированным бетоном — во влажном состоянии цвет становится более интенсивным“, — сравнивает он. Чтобы заказчик сразу получил представление о результате, производители бетона иногда изготавливают пробную партию в лаборатории. „Например, нам нужно было сделать черный бетон для внутренней лестницы нового круизного терминала в Таллинне. Мы протестировали несколько разных пигментов и сделали образцы, из которых архитектор выбрал подходящий“.

По словам Лабе, то же самое относится и к белому бетону, который можно производить без добавления пигментов. „В Эстонии нет необходимых материалов для производства белого бетона, потому что белый бетон получают из белого цемента, который производится, например, в Дании“, — говорит Лабе, добавляя, что есть также белые пигменты, но действительно белоснежного результата с ними не получить.

При рассмотрении вопроса о выборе цвета бетона стоит проконсультироваться с производителем бетона и строителями. По словам руководителя по качеству Betonemeister Лаури Лабе , такое сотрудничество необходимо для того, чтобы и заказчик, и поставщик стройматериалов со строителем имели бы общее представление о необходимом результате. „Когда мы говорим о производстве цветного бетона, то это делается с помощью пигментации. При этом стоит знать, что чем более необычен цвет, тем дороже цена бетона. Для изготовления пигментов используются различные оксиды металлов, и их часто приходится заказывать в других странах. Например, голубой бетон получают из кобальтовой основы, а цена кубометра бетона с этим тоном в 10 раз дороже кубометра обычного серого бетона“. Хотя не нужно платить такую ​​высокую стоимость в случае других цветов, все же следует учитывать дополнительные расходы, если заказчик желает придать стройматериалу какой-то оттенок.

Для производителя конкретная пигментация означает предельную осторожность и внимательность. „Вообще мы не делаем цветной бетон в середине дня, потому что миксер должен быть абсолютно чистым и до, и после изготовления. Поэтому целесообразно оставить производство пигментированного бетона либо на начало, либо на конец рабочего дня“. Даже совсем небольшое количество краски может доставить массу неприятностей. Лабе помнит ситуацию, когда предприятие Betoonimeister делало красный бетон для балконов застройки квартала Ротерманни. „Краска была порошкообразной, и пары гранул, которые попали на обувь работникам, было достаточно, чтобы территория вокруг завода выглядела как бойня“.

Слои, которые тонизируют и защищают

Пигментированный бетон в основном используется для производства более мелких деталей, так как цена за кубический метр становится слишком дорогой для крупногабаритных объектов. Как отмечает член правления Эстонского объединения бетона Калев Рамъялг, помимо пигментации, есть и другие способы придать бетону необходимый оттенок. „Бетон, конечно, тоже просто красится – в таком случае и не столь очевидно, что там за слоем краски. Кроме того, глазурование и пропитка — это методы обработки, которые позволяют сохранить естественные свойства бетона“, — говорит член правления Эстонского объединения бетона Калев Рамъялг. Если в Эстонии глазурование делают довольно часто, то пропитка у нас не так распространена и ее также труднее заметить неопытным глазом, потому что нанесенный слой очень тонкий и просвечивает каждая царапина и пузырек. „Также можно покрасить бетон пропиткой или выровнять тон, но это еще не все. Пропитка образует невидимый тонкий защитный слой - бетон не промокает, а также его можно после чистить“.