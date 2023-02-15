15.02.2023, 16:41
„Ушлая девица“. В интернете разразился скандал из-за копии дизайнерской лампы за 25 евро
ФОТО: Частный архив/Рекламное фото
Латвийский дизайнерский бренд mammalampa широко известен оригинальной работой Иевы Калеи — воздушным светильником из бумажной тесьмы под названием Līgava, цена которого на сайте компании варьируется от 444 до 788 евро. Айва, любительница DIY (“сделай сам“), сделала похожую лампу сама и похвасталась результатом в социальных сетях. Молодая энтузиастка получила претензии за плагиат и очень огорчила дизайнера Иеву Калею, пишет Delfi Dom&Sad.
Айва Шефановска увлечена концепцией „сделай сам!“. У нее несколько тысяч подписчиков в социальных сетях, где девушка предлагает бюджетные решения по ремонту и дизайну интерьера, так как сейчас они с мужем обустраивают загородный дом.