СОВЕТЫ │Как правильно выбрать люстру для кухни

Как освещали кухню раньше

Помните, в 90-е у многих на кухне висели светильники на пружине с круглым абажуром? Их можно было опустить чуть ли не до пола. Если не у вас, то у кого-то из друзей такой точно был.

С точки зрения дизайна подобный светильник хорошо вешать над большим круглым столом и опускать или поднимать в зависимости от ситуации. Но кухни у многих были маленькие, стол стоял у стены, а функционалом пользовались только дети, и то ради шутки. Приходят родители на кухню, включают свет, а там опять „люстра“ у пола висит. И всем было весело!

Точка освещения на кухни в те годы была единственной: не важно, что висело под потолком — люстра или светильник.

Как освещают кухню сегодня

Главное, что изменилось — это понимание комфорта. Во-первых, верхний свет теперь принято смещать из центра комнаты, где стандартно расположены вывод и крюк для подвешивания, к центру функциональной зоны (острова или обеденного стола). То есть, от принципа „единственный источник там, где придумали строители“, мы перешли к принципу „освещение по функциональным зонам на разных уровнях“. Особенно это верно в отношении просторных кухонь и кухонь-гостиных, которых еще 20 лет назад было не так много.

Во-вторых, чтобы не загораживать собственной тенью рабочую поверхность, над кухонной столешницей обычно делают подсветку (свет у раковины, плиты и пр.). Например, встроенные светильники или тонкую светодиодную ленту, провода от которой скрыты.

Наконец, люстра была и остается композиционной доминантой. Давайте разберемся, какие люстры лучше выбирать для кухни.

Люстра или светильник, в чем разница

„Пружинка“ — обычно и не люстра вовсе, а одноламповый светильник. Если вы ищете вариант подсветки над столом, она вполне подходит. А вот если подбираете светильник, способный осветить комнату целиком — подойдет только люстра (многоламповый прибор). Либо несколько одноламповых.