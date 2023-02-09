СОВЕТЫ │Как правильно выбрать люстру для кухни
„Какой светильник повесить на кухню“ — один из самых популярных запросов в интернет-поисковиках. Но часто под светильником подразумевают люстру, пишет Houzz.
Как освещали кухню раньше
Помните, в 90-е у многих на кухне висели светильники на пружине с круглым абажуром? Их можно было опустить чуть ли не до пола. Если не у вас, то у кого-то из друзей такой точно был.
С точки зрения дизайна подобный светильник хорошо вешать над большим круглым столом и опускать или поднимать в зависимости от ситуации. Но кухни у многих были маленькие, стол стоял у стены, а функционалом пользовались только дети, и то ради шутки. Приходят родители на кухню, включают свет, а там опять „люстра“ у пола висит. И всем было весело!
Точка освещения на кухни в те годы была единственной: не важно, что висело под потолком — люстра или светильник.
Как освещают кухню сегодня
Главное, что изменилось — это понимание комфорта. Во-первых, верхний свет теперь принято смещать из центра комнаты, где стандартно расположены вывод и крюк для подвешивания, к центру функциональной зоны (острова или обеденного стола). То есть, от принципа „единственный источник там, где придумали строители“, мы перешли к принципу „освещение по функциональным зонам на разных уровнях“. Особенно это верно в отношении просторных кухонь и кухонь-гостиных, которых еще 20 лет назад было не так много.
Во-вторых, чтобы не загораживать собственной тенью рабочую поверхность, над кухонной столешницей обычно делают подсветку (свет у раковины, плиты и пр.). Например, встроенные светильники или тонкую светодиодную ленту, провода от которой скрыты.
Наконец, люстра была и остается композиционной доминантой. Давайте разберемся, какие люстры лучше выбирать для кухни.
Люстра или светильник, в чем разница
„Пружинка“ — обычно и не люстра вовсе, а одноламповый светильник. Если вы ищете вариант подсветки над столом, она вполне подходит. А вот если подбираете светильник, способный осветить комнату целиком — подойдет только люстра (многоламповый прибор). Либо несколько одноламповых.
Кстати: Помимо числа лампочек, люстры от светильников отличаются световым потоком. Люстра обычно дает рассеянный свет, освещающий всю комнату. Светильник имеет направленный световой поток.
Подвесная или потолочная?
Как и одноламповые светильники, люстры бывают подвесными и потолочными. Какую выбрать — прежде всего зависит от размера помещения.
Если кухня стандартная или маленькая, разумно выбирать потолочную. Называется она так потому, что не вешается, как люстра на ножке, а крепится к потолку. Неудобство такой люстры: чтобы заменить лампочку, светильник придется частично разобрать. А вот с уборкой проблем не возникает, поскольку обычно эти 3–5–9 лампочек закрыты общим плафоном.
Если кухня большая (от 12 кв.м) или объединена с гостиной, подвесная люстра — лучший выбор. Она станет визуальным центром пространства. Обычно в ней легче, чем в потолочной, поменять лампы: достаточно их просто выкрутить и поставить новые. Да и помыть подвесную люстру не составит труда.
Металл, стекло или дерево
Металлические, стеклянные или пластиковые — самые распространенные и привычные в уходе люстры для кухни. С них легче всего смахнуть пыль, очистить от брызг и жира. Но нужно помнить, что стекло хрупкое, а пластик со временем может утратить былую яркость.
Люстры из дерева без покрытия или покрытые лаком смотрятся интересно, но очистить их от кухонной копоти довольно сложно. Покупать такую можно, если вы всегда включаете вытяжку во время готовки, а не только когда надо убрать избыток пара и неприятные запахи.
Что же касается текстиля, то он меньше всего подходит для кухни. Отмыть кухонную люстру из ткани может оказаться сложнее, чем купить новую.
Выбираем лампочки
Конструкция каждой люстры предполагает использование определенных видов ламп. Точнее даже так: определенный цоколь лампочки (винтовой разных размеров или штырьковый). Еще 10 лет назад была однозначная связь: винт — значит, лампа накаливания, штырьки — значит, галогенки. Но сегодня те же светодиоды могут быть на любом цоколе, а по виду напоминать „груши“ из нашего детства.
Лампы накаливания — используются все реже. По сравнению с конкурентами нового поколения в индустрии света служат не очень долго. Зато приобрели новую неожиданную функцию: лампы с фигурной нитью накаливания используют для декора в светильниках и люстрах без плафонов — вроде „пауков“ в стиле лофт.
Важно: При покупке или замене ламп накаливания обратите внимание на допустимую мощность патрона. Современные светильники часто рассчитаны на лампы малой мощности: даже если цоколь позволяет, их нельзя использовать.
Светодиодные лампы — дорогие, но при этом самые экономичные: и в потреблении электроэнергии, и сроке эксплуатации.
Свет — теплый или холодный
На вопрос, какого цвета свет, многие, не задумываясь, ответят: бесцветный. На самом же деле и естественный, и искусственный свет имеют оттенок.
Есть свет нейтральный — им принято считать свет солнца в безоблачный полдень. Есть свет теплый — такой, как на закате дня, когда в нем появляется желтый оттенок. А есть свет холодный — как в зимний и несолнечный день, в нем присутствуют голубые тона.
Раньше лампы накаливания были только желтыми (теплыми). Теперь искусственный свет лампочки, как и естественный, может быть нейтральным, теплым или холодным. А у самых современных светодиодных люстр и светильников есть функция регуляции оттенков освещения.
Как подобрать люстру под стиль кухни
Классический / неоклассический стиль. Традиционно это высокие потолки и большие по площади кухни. Кухня с высоким потолком требует люстры с подвесом из металла, стеклом или хрусталем. Для кухни с невысокими потолками можно подобрать потолочную люстру в виде цветка, с узором или элементами под золото.
Если классика „строгая“, уместно поддержать люстру настенным светильником из той же коллекции.
Прованс / кантри. От вариации стиля зависит металл люстры. Люстры в стиле прованс — это ковка и элементы керамики, в стиле кантри — бронза или крашеный металл. Люстра на такой кухне не обязана сочетаться со светильниками — они могут быть из разных серий.
Стиль лофт — это тоже люстры из металла, причем любого. Пожалуй, только золото здесь будет не слишком уместно. Это тот самый случай, когда на кухне предпочтение можно отдать не люстре, а потолочным и настенным светильникам — при условии, что их мощности хватит на освещение интерьера. Интересно будут смотреться светильники на штангах с регулировкой направления света.
Современные стили. Лаконичность гарнитура и отделки можно компенсировать необычным светильником — люстра уже не просто источник света, но интерьерный акцент, арт-объект, если хотите. Если же в интерьере кухни уже есть акценты, свет можно сделать техническим.
Вместо выводов
1. Для маленькой кухни удобнее потолочная люстра, для большой и кухни-гостиной — подвесная.
2. Обратите внимание на лампы в люстре: их яркость, состав, оттенок света, экономичность и цена должны вас устраивать.
3. Для люстры на кухне лучше покупать лампы с теплым светом.
4. Люстра не должна выделяться в интерьере кухни, если хозяева этого не планировали. И, наоборот, может стать интересным акцентом, если это предусмотрено проектом.