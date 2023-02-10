Эксперты рекомендуют: простые советы, как уменьшить потребление воды, тем самым сэкономив на бытовых расходах
Чистая вода является одним из важнейших природных ресурсов на Земле. Сокращая ежедневное потребление воды, мы можем сэкономить деньги и защитить окружающую среду. Например, предпочитая душ ванне, вы расходуете в 3 раза меньше воды. С помощью этого и других простых советов вы сможете ежедневно существенно экономить на бытовых расходах.
„Поведение людей оказывает наибольшее влияние на экономное потребление воды. Однако различные водосберегающие устройства также помогают более экономно расходовать воду. Как изменив свои модели поведения, так и используя водосберегающие устройства, вы можете значительно сократить потребление воды в вашем доме“, – пояснила исполнительный директор Союза предприятий водоснабжения Эстонии Райли Кярмас.
Отдавайте предпочтение душу вместо ванны
Кярмас считает, что людям было бы легче экономить воду, если бы они знали, сколько воды потребляется различными видами деятельности или устройствами. „Люди могут контролировать своё потребление воды, если, например, они записывают показания воды до и после принятия душа. Таким образом, они могут узнать разницу в количестве воды, а затем рассчитать, как изменится ежемесячный счёт за воду, если мы будем принимать душ меньше времени“, – сказала Кярмас. В месячном счёте за воду указана стоимость кубометра воды, что облегчает расчёты.
По словам исполнительного директора Союза предприятий водоснабжения Эстонии, можно предпринять простые шаги, чтобы сократить потребление воды в домашних условиях. „Ключ кроется в хитростях, которые большинство из нас, вероятно, знает, но не уделяет им должного внимания.Например, принять душ вместо ванны, закрыть кран во время чистки зубов, намыливания рук или волос и даже бритья“, – перечислила Кярмас.
Кроме того, при принятии ванны расходуется в 3 раза больше воды, чем при принятии душа.«Конечно, мы хотим время от времени наслаждаться приятной тёплой ванной, но это можно было бы делать немного реже, и объём сэкономленной воды уже будет значительным“, – сказала Кярмас.Принимая душ, можно значительно сэкономить воду с помощью ручного душа, который экономит не только воду, но и энергию.
Отдавайте предпочтение водосберегающей бытовой технике
Население мира продолжает быстро расти, что заставляет экономнее потреблять чистую воду как природный ресурс. Поэтому экономия воды должна стать частью повседневной жизни каждого человека. „Экономить на потреблении воды может быть проще, если вы будете отдавать предпочтение водосберегающим устройствам. Например, использовать экономичный ручной душ с регулирующей прокладкой, которая уменьшает поток воды, в то же время сохраняя напор. Благодаря этому вы можете экономить воду и энергию каждый раз, когда включаете воду в душе“, – пояснил Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA в Эстонии.
Различные умные решения помогают ещё больше сократить потребление воды в домашних условиях. Например, можно принять к использованию умный кран. „Аэратор, встроенный в смеситель, поддерживает оптимальный поток воды, позволяя использовать меньше воды и энергии. Аэратор также имеет функцию холодного пуска, которая позволяет избежать перерасхода горячей воды и тем самым экономит электроэнергию. Когда вы поднимаете ручку крана вверх, из него льётся только холодная вода“, – объяснил Кастро.
Экономить воду также можно эффективнее с помощью различных бытовых приборов. „В долгосрочной перспективе посудомоечная машина – это хорошая инвестиция, позволяющая экономить и воду, и деньги. Однако посудомоечную и стиральную машины следует использовать только с максимальной загрузкой, чтобы избежать ненужного расхода воды и энергии. Сегодня многие устройства оснащены умными технологиями и эффективными программами, которые используют меньше воды и электричества для стирки“, – сказала исполнительный директор Союза предприятий водоснабжения Эстонии.