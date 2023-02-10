Эксперты рекомендуют: простые советы, как уменьшить потребление воды, тем самым сэкономив на бытовых расходах

„Поведение людей оказывает наибольшее влияние на экономное потребление воды. Однако различные водосберегающие устройства также помогают более экономно расходовать воду. Как изменив свои модели поведения, так и используя водосберегающие устройства, вы можете значительно сократить потребление воды в вашем доме“, – пояснила исполнительный директор Союза предприятий водоснабжения Эстонии Райли Кярмас.

Отдавайте предпочтение душу вместо ванны

Кярмас считает, что людям было бы легче экономить воду, если бы они знали, сколько воды потребляется различными видами деятельности или устройствами. „Люди могут контролировать своё потребление воды, если, например, они записывают показания воды до и после принятия душа. Таким образом, они могут узнать разницу в количестве воды, а затем рассчитать, как изменится ежемесячный счёт за воду, если мы будем принимать душ меньше времени“, – сказала Кярмас. В месячном счёте за воду указана стоимость кубометра воды, что облегчает расчёты.

По словам исполнительного директора Союза предприятий водоснабжения Эстонии, можно предпринять простые шаги, чтобы сократить потребление воды в домашних условиях. „Ключ кроется в хитростях, которые большинство из нас, вероятно, знает, но не уделяет им должного внимания.Например, принять душ вместо ванны, закрыть кран во время чистки зубов, намыливания рук или волос и даже бритья“, – перечислила Кярмас.

Кроме того, при принятии ванны расходуется в 3 раза больше воды, чем при принятии душа.«Конечно, мы хотим время от времени наслаждаться приятной тёплой ванной, но это можно было бы делать немного реже, и объём сэкономленной воды уже будет значительным“, – сказала Кярмас.Принимая душ, можно значительно сэкономить воду с помощью ручного душа, который экономит не только воду, но и энергию.

Отдавайте предпочтение водосберегающей бытовой технике