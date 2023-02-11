Дизайн и интерьер
11.02.2023, 08:17

IKEA в кризис отвоевала у эстонских продавцов мебели большую долю рынка

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IKEA droon
IKEA droon
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

После открытия в августе полноценного магазина в Эстонии IKEA завоевала местный мебельный рынок – шведская компания продала в шесть раз больше товаров, чем следующий по объемам участник этого сегмента рынка, пишет dv.ee.

„Нет никаких сомнений в том, что IKEA отобрала долю рынка у всех здесь, но трудно точно оценить, сколько именно она отняла, потому что сейчас рынок и без того находится в упадке“, – отметил Юри Зоова, член правления Evelekt, компании, управляющей брендами Home4you, Garden4you и Office4you.

У большинства других крупных продавцов товаров для дома и офиса продажи в прошлом году упали, в то время как у IKEA они выросли, потому что шведский гигант, наконец, открыл в окрестностях Таллинна полноценный магазин.

По расчетам Äripäev, сделанным на основе данных Налогово-таможенного департамента по обороту, Runikon Retail, эстонская „дочка“ IKEA с сентября по ноябрь заработала более 22,5 млн евро. Следующая по результатам компания Evelekt, представляющая бренды Home4you, Garden4you и Office4you, за тот же период продала мебели и предметов интерьера почти на 3,4 млн евро.

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