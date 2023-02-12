В поисках романтики: 5 комнатных растений с листьями в виде сердца, которые можно подарить на День Валентина

Хойя Керра

Хойя Керра (Hoya Kerrii), известная также, как Хойя Валентинка, чаще всего встречается высаженной в симпатичных вазонах в форме маленького сердца. Однако представление об этой хойе, как о маленьком комнатном растении вводит в заблуждение. Со временем она вырастает в довольно крупную лиану с ярко-зелеными листьями сердцевидной формы. Растение особенно привлекательно смотрится на краю полки или подвешенным к потолку. Следует отметить, что растение не только красиво и создает в доме романтическую атмосферу, но и очень просто в уходе. Не требует частого полива и может расти при слабом освещении. Однако лучше всего Хойя Керра будет чувствовать себя в светлом помещении, но не под прямыми солнечными лучами.

Цикламен

Цикламен — одно из тех комнатных растений, которое можно подарить вместо срезанных цветов. Вы можете найти сорта с розовыми или белыми цветками, но сердцевидные листья делают цикламен особенно красивым. Цвет листьев также может варьироваться, но в основном они бывают зеленого или серебристого цвета. Цикламены не склонны к большому росту, поэтому подойдут и для небольших, но светлых комнат.

Церопегия

Церопегию в народе называют ожерельем из сердечек. Растение украшено сотнями мелких сердцевидных листьев, которые могут быть зелеными, серебристыми и даже розовыми. Это вьющееся растение любит много солнечного света, поэтому его не следует размещать далеко от окна.

Сердцевидный папоротник

Хемионитис или папоротник сердцевидный (Hemionitis Arifolia), родом из тропиков Юго-Восточной Азии, поэтому любит много влаги и теплый воздух. Растение выделяется своими темно-зелеными листьями сердцевидной формы, которые слегка изогнуты. Хотя сердцевидный папоротник обычно не вырастает большим, ему всегда удается привлечь внимание своими необычными листьями.

Антуриум