В поисках романтики: 5 комнатных растений с листьями в виде сердца, которые можно подарить на День Валентина
Романтической атмосферы в доме можно добиться не только роскошными букетами из срезанных цветов, которые довольно быстро вянут и выкидываются в помойное ведро, но и обычными комнатными растениями. Особенно красиво и романтично смотрятся комнатные растения с сердцевидными листьями или цветками. Они могут стать не только особенным украшением дома, но и красивым подарком, пишет Delfi Dom&Sad.
Хойя Керра
Хойя Керра (Hoya Kerrii), известная также, как Хойя Валентинка, чаще всего встречается высаженной в симпатичных вазонах в форме маленького сердца. Однако представление об этой хойе, как о маленьком комнатном растении вводит в заблуждение. Со временем она вырастает в довольно крупную лиану с ярко-зелеными листьями сердцевидной формы. Растение особенно привлекательно смотрится на краю полки или подвешенным к потолку. Следует отметить, что растение не только красиво и создает в доме романтическую атмосферу, но и очень просто в уходе. Не требует частого полива и может расти при слабом освещении. Однако лучше всего Хойя Керра будет чувствовать себя в светлом помещении, но не под прямыми солнечными лучами.
Цикламен
Цикламен — одно из тех комнатных растений, которое можно подарить вместо срезанных цветов. Вы можете найти сорта с розовыми или белыми цветками, но сердцевидные листья делают цикламен особенно красивым. Цвет листьев также может варьироваться, но в основном они бывают зеленого или серебристого цвета. Цикламены не склонны к большому росту, поэтому подойдут и для небольших, но светлых комнат.
Церопегия
Церопегию в народе называют ожерельем из сердечек. Растение украшено сотнями мелких сердцевидных листьев, которые могут быть зелеными, серебристыми и даже розовыми. Это вьющееся растение любит много солнечного света, поэтому его не следует размещать далеко от окна.
Сердцевидный папоротник
Хемионитис или папоротник сердцевидный (Hemionitis Arifolia), родом из тропиков Юго-Восточной Азии, поэтому любит много влаги и теплый воздух. Растение выделяется своими темно-зелеными листьями сердцевидной формы, которые слегка изогнуты. Хотя сердцевидный папоротник обычно не вырастает большим, ему всегда удается привлечь внимание своими необычными листьями.
Антуриум
Антуриум является вишенкой на вершине списка романтических комнатных растений. У него есть не только сердцевидные листья, но еще и цветы. Кстати, цветы у атриума обычно красные, что делает растение еще ярче и привлекательней. С другой стороны, если вам не нужен ярко-красный цвет, вы можете найти сорта с розовыми, белыми и даже фиолетовыми цветами. Чтобы антуриум чувствовал себя уютно, ему достаточно светлого помещения и очень мало влаги.