Срочно выбросьте их: из-за каких вещей в доме у вас постоянно нет денег

Старая обувь

Если вы храните дома старую обувь, это значит, что энергия прошлого времени вас преследует. Если рука не поднимается выбросить классную, но уже очень старую пару, можете отдать их нуждающимся. Однако из дома эту вещь стоит вынести немедленно.

Ненужные кружки

Если у вас дома есть треснутая, надбитая или ненужная кружка, лучше избавьтесь от нее. Такие вещи накапливают в себе энергию от ссор, скандалов и выяснений отношений, произошедших в доме. Они негативно влияют не только на финансовое благополучие людей, живущих здесь, но и на удачу. Наверняка вы замечали, что последнее время вас преследуют сплошные неурядицы и неприятности?

Много пустых емкостей

Это касается банок, ваз, бутылок и прочего, чем вы не пользуетесь. В данном случае пустота притягивает пустоту. Поэтому либо заполните емкости чем-то, либо уберите их из дома.

Если вещь вы не можете выбросить, то заполните ее чем-то. Например, в вазу поставьте цветы или положите пару монеток.

Безделушки

Обратите внимание на элементы интерьера, которые есть у вас дома. Статуэтки лягушки и собаки никак не притягивают удачу и деньги, а наоборот блокируют энергию перемен, приход новых возможностей и средств.

Старые газеты и журналы

Эти вещи не просто пылятся у вас дома, а еще и накапливают плохие новости. А, как известно, вещи, которые собирают плохую энергетику, способны ее еще и притягивать. Поэтому либо сожгите их, либо сдайте на макулатуру.

Если речь идет о книгах, которые вам жалко выбросить, то отдайте их в библиотеку, продайте или передайте кому-то, кому они могут быть интересны. Помните, что умение избавляться от старых ненужных ве