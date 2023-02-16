ОПРОС | Жители Эстонии сократили потребление электроэнергии

Согласно результатам опроса, проведенного по заказу Luminor в конце декабря, почти две трети, или 62%, жителей Эстонии сократили потребление электроэнергии. 28% воспользовались различными решениями по экономии электроэнергии, а 20% поддерживают дома температуру на несколько градусов ниже, чем обычно. В то же время довольно значительное количество людей, 16% участников опроса, еще не задумывались о том, как экономить электроэнергию. Только 5% респондентов согласовали решения по снижению затрат на электроэнергию в своем многоквартирном доме.

По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Танеля Ребане, в условиях стремительно растущих счетов за электроэнергию разумным поведением является как сокращение потребления электроэнергии, так и внедрение различных решений по ее экономии. „Одним из очень практичных способов экономии энергии с долгосрочными преимуществами является теплоизоляция дома, которая сразу же снижает расходы на отопление. Также стоит подумать, например, об установке солнечных батарей“, – говорит Ребане.

Эстонцы несколько чаще, чем представители других национальностей, используют различные способы экономии электроэнергии (32% против 21%). Среди людей других национальностей немного больше тех, кто держит температуру в жилище на низком уровне (23% против 19%).

Наибольшая доля тех, кто снижает потребление электроэнергии, 71%, проживает в уезде Ляэнемаа. Наименьшая доля тех, кто сократил потребление электроэнергии, была выявлена на острове Сааремаа (42%). Женщины немного более бережливы, чем мужчины, когда речь идет о потреблении электроэнергии (64% против 59%). Наибольшая доля людей, сокращающих потребление электроэнергии, наблюдается среди 60–74-летних (74%), а наименьшая – среди 18–29-летних (58%).