Хэппи-шик: вещи и интерьеры, которые делают нас счастливыми

Главный знаток по части „счастливых“ интерьеров — Джонатан Адлер — знаменитый американский декоратор и автор целого ряда трудов о том, как с помощью декоративных приемов сделать свой дом и людей, в нем проживающих, счастливыми, насколько это возможно. В каждой из своих книг (My Prescription for Anti-Depressive Living, 100 Ways to Happy Chic Your Life и т.д.), ни одна из которых, правда, не переведена на русский, Адлер рассказывает про „хэппи-шик“ — так он определяет свой стиль и главный рабочий принцип.



Роскошный шикарный дом в его понимании — место, где собраны вещи, которые вы любите и в окружении которых вам легко и хорошо. Вот советы Джонатана Адлера: