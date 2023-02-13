Хэппи-шик: вещи и интерьеры, которые делают нас счастливыми

Главный российский эксперт в вопросах счастья — декоратор Анна Муравина. В книге „Рецепты счастливого интерьера» она дает свой совет: „научитесь не только смотреть, но и видеть. Натренируйте свой глаз так, чтобы он безошибочно выделял красивое из обыденного“.

Покрасьте полы в белый цвет — они придают легкости, и вы почувствуете себя более стройным и аккуратным. Потолок, наоборот, может быть цветным.

Нет ничего более депрессивного, чем пыльное столпотворение вещей, которые вы якобы любите, но предпочитаете не трогать. Вам должно хотеться присесть на каждый стул и испытать на себе каждую вещь в вашем доме и в вашей жизни.

Розовый, оранжевый, фиолетовый, лимонный и другие цвета счастья — самые сильные антидепрессанты из тех, что продают без рецепта. Бежевый же обладает противоположным действием. По мнению Джонатана Адлера, люди, которые боятся цвета, — боятся жизни.

Главный знаток по части „счастливых“ интерьеров — Джонатан Адлер — знаменитый американский декоратор и автор целого ряда трудов о том, как с помощью декоративных приемов сделать свой дом и людей, в нем проживающих, счастливыми, насколько это возможно. В каждой из своих книг (My Prescription for Anti-Depressive Living, 100 Ways to Happy Chic Your Life и т.д.), ни одна из которых, правда, не переведена на русский, Адлер рассказывает про „хэппи-шик“ — так он определяет свой стиль и главный рабочий принцип. Роскошный шикарный дом в его понимании — место, где собраны вещи , которые вы любите и в окружении которых вам легко и хорошо. Вот советы Джонатана Адлера:

И хотя для счастья каждому надо что-то свое, есть в арсенале профессионалов есть ряд универсальных приемов.

Проще всего это делать во время путешествий. Неизвестные города и страны, непривычный быт, новые краски жизни — все это человек воспринимает иначе, чем то, что видит каждый день дома. В незнакомом месте взгляд всегда свежий. Потому постарайтесь запечатлеть понравившуюся картинку глазами и сохранить ее в голове — она останется с вами и появится при необходимости.

Относитесь к интерьеру как к одежде

Почему нам так важно, что мы носим? Одежда — это своеобразный язык, которым мы рассказываем миру о себе. Поэтому услышать от друзей про ваше новое пальто восторженное „твоя вещь!“ — особенно приятно. Это значит, что пальто это — стопроцентное отражение именно вашего уникального вкуса, стиля, характера —словом, вас. Даже если никто ничего не скажет, одно только чувство родства с вещью стоит всех потраченных на нее денег. Такие вещи должны быть не только в гардеробе, но и в интерьере.

Вещи с памятью

Любые свидетельства семейной истории дарят своим обладателям совершенно особую радость и чувство опоры в стремительно меняющейся жизни. Даже если у вас ничего не сохранилось из фамильных вещей, хорошо бы завести в доме что-то знаковое — хоть чайную пару Дулевского фарфора, хоть стеклянную салатницу Гусь Хрустального. Ищите свои реликвии.

Handmade

Хобби, особенно рукоделие, обладает мощным терапевтическим эффектом. Макраме, декупаж, скрапбукинг, вышивка крестиком, роспись по тканям — неважно, чем именно заняться. Главное — чтобы по любви. И сам процесс, как известно, даже важнее, чем результат. Любое рукотворчество — своего рода медитация, исцеляющая душу и успокаивающая нервы.

Вещи, которые заставляют улыбаться

За последнее десятилетие в мире предметного дизайна появилось море смешных, ироничных и хулиганских вещей, главная миссия которых только в том и состоит, чтобы удивлять и развлекать нас одним своим видом. Звериные морды на стенах, забавные орнаменты с фламинго, ананасами, совами, подвесные кресла, гамаки и качели для городских квартир, всевозможные игры разума и обманы зрения...

Раз дизайнеры так стараются нас повеселить, грех не воспользоваться их предложениями. Вдруг и правда жить станет веселее!

Хорошие воспоминания

Рассматривание фотографий (в том числе и собственных) повышает настроение сильнее, чем алкоголь и шоколад. Имеет смысл хотя бы изредка распечатывать удачные снимки. Доставать с антресолей и пересматривать детские рисунки, дневники с первыми отметками, вырезки из газет о каких-то давних достижениях. Окружайте себя приятными артефактами.