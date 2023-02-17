ЭКСПЕРТ | Простые советы, как держать под контролем расходы на отопление дома

Размышляя над тем, как сэкономить на отоплении, можно подумать о повседневных простых и доступных решениях, например, о выборе штор. „В случае если окна недостаточно теплоизолированы, могут помочь более плотные шторы, которые защищают от ветра, проходящего через недостаточно утеплённые окна в комнату. Но при выборе штор необходимо следить за тем, чтобы они были не слишком длинными и не закрывали радиаторы, ведь тогда тепло от радиаторов не проходит дальше в комнату. Чтобы в комнате было теплее, зимой вы можете, безусловно, закрывать шторы на окнах на ночь“, – сказал Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьер а IKEA в Эстонии. Он добавил, что в солнечный день шторы стоит раздвигать, чтобы солнце согревало комнату.

По словам Тальфельдта, эксперта по техническим системам зданий, затраты на отопление также могут быть снижены при осознанном потреблении. „Изменив наши повседневные привычки, мы можем снизить потребление тепловой энергии на 10–20 процентов. Снижение температуры и правильное использование термостатов оказывают наибольшее влияние. Некоторого эффекта мы достигнем, если закроем окна на ночь шторами или рулонными шторами и при этом проследим, чтобы мебель и шторы не располагались перед радиаторами“, – сказал профессор Таллиннского технического университета. Он добавил, что в многоквартирных домах выгода от бережливого поведения, как правило, распределяется между всеми жильцами. Чем больше соседи применяют эти принципы, тем заметнее сокращение расходов на отопление.

На затраты на отопление существенно влияет теплоизоляция здания и выбор систем отопления и вентиляции. „Во-первых, вы должны уяснить для себя, какие технические системы вы используете дома, а затем соответствующим образом скорректировать своё поведение. Например, если в здании есть действующая система вентиляции с рекуперацией, то есть возвратом, тепла, которая автоматически проветривает помещение, нет необходимости открывать окна для проветривания.Открытие окон во время отопительного сезона значительно увеличивает расходы на отопление, потому что нет возврата тепла, и это лучше делать в более тёплое время, чтобы избежать излишнего нагрева“, – сказал Тальфельдт.

„Снизив температуру в помещении всего на 1 градус, можно сэкономить 5–10% на отоплении. Если здание имеет хорошую теплоизоляцию, расходы на отопление также ниже. Поэтому, как правило, в новых и более энергоэффективных или только что реновированных зданиях тоже более низкие счета за отопление, чем в старых зданиях“, – сказал Мартин Тальфельдт , профессор Таллиннского технического университета, эксперт по техническим системам зданий.

„Однако в очень холодных и небольших помещениях подходящим выбором для сохранения тепла могут быть рулонные шторы, которые хорошо сохраняют тепло в комнате. При необходимости перед дверью тоже можно установить уплотнительную панель, которая действует как ветрозащита, блокируя холодный воздух снаружи и сохраняя тёплый воздух в помещении“, – сказал Кастро.

Выберите правильное одеяло и матрас

Кроме того, по словам Кастро, тепло и уют в дом можно привнести с помощью ковров, одеял и постельного белья. „Хороший выбор – положить в доме больше ковров. Особенно это касается тех, кто живёт на первом этаже здания. Благодаря коврам пол будет теплее, и по ним приятно ходить. Согреться, как во время ночного отдыха, так и в выходной, когда захочется прилечь, можно укрывшись одеялом потолще. Не менее важно правильно выбрать постельное бельё и свойства его материала“, – рассказал дизайнер интерьера IKEA.

По его словам, выбор матраса также играет важную роль. „Если вам постоянно холодно по ночам, я рекомендую пенополиуретановый матрас, потому что он сохраняет тепло лучше, чем пружинный матрас“, – сказал Кастро.

Используйте горячую воду с умом

По словам Тальфельдта, профессора и эксперта по техническим системам зданий, затраты на отопление можно также сократить, если потреблять горячую воду с умом. „Одна часть затрат на отопление – это отопление здания, а другая часть – нагрев водопроводной воды. Это означает, что человек может сократить счета за отопление, используя чуть меньше горячей воды чуть более низкой температуры“, – пояснил Тальфельдт.

Если вода в домохозяйстве нагревается с помощью бойлера, хороший способ сократить расходы – поддерживать более низкую температуру воды. „Поддерживая каждый день температуру воды в бойлере на уровне 40-45 градусов, можно сэкономить значительные средства, если теплоизоляция бойлера не на высоте. Однако хотя бы раз в неделю воду в бойлере необходимо нагревать до 60 градусов, чтобы избежать образования бактерий в воде с более низкой температурой“, – сказал Тальфельдт. Более современные бойлеры и нагревательное оборудование делают это автоматически.

Эксперт по техническим системам зданий также рекомендует планировать использование оборудования в соответствии с ценой на электроэнергию, если пакет электроэнергии в здании привязан к биржевой цене с шагом в один час. „Например, если дома есть электрический бойлер, можно использовать вилку реле времени, которую человек может установить сам. В часы с более высокими ценами на электроэнергию, т. е. до и после рабочего дня, реле времени можно настроить так, чтобы бойлер в это время автоматически отключался от сети. В это время в домашнем хозяйстве можно использовать уже ранее нагретую в бойлере воду“, – сказал Тальфельдт.