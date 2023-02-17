Теория одной вещи: как изменить надоевшую обстановку одним предметом
Перестановка или ремонт в квартире — проверенный способ борьбы с депрессией. Но что делать, если душа требует перемен, а финансово их себе позволить мы не можем? Приобретение нового дивана взамен надоевшего — вполне серьезное капиталовложение. А перекрасить стены и переклеить обои — довольно грязно, сложно и уж никак не быстро. Получается, жажда интерьерного обновления есть, а реально работающих способов нет? Houzz утверждает, что это не так!
Существует так называемая теория одной вещи: добавьте один предмет взамен ненужного — и вы увидите, как с помощью этого маленького изменения трансформируется восприятие пространства. Мы не можем вам подсказать, от чего именно стоит избавляться, но покажем несколько бюджетных идей: что именно привнести в каждую комнату дома, руководствуясь этим нехитрым правилом.
Повесьте зеркало в неожиданном месте
Зеркало никогда не будет лишним в интерьере: всегда хочется, чтобы комната выглядела солнечнее и просторнее. А отражения как раз преумножают солнечный свет.
Сделайте перестановку… зеркала
Считается, что поставленное под углом зеркало зрительно немного увеличивает высоту потолка в небольшом помещении. Если вы (зная об этом) так и не удосужились повесить свое зеркало — вам повезло. Теперь вы можете просто переставить его в другое место комнаты. И приготовьтесь натыкаться на свое отражение в неожиданном месте.
Замените один светильник у кровати…
Долой симметрию прикроватных светильников-близнецов! Замените один из них на совершенно непохожий. Например, для эклектичного образа соедините в интерьере лампу хай-тек и классический торшер. Или купите светильник схожей конструкции, но другого цвета. А если расставаться со старыми лампами не хочется, обновите абажур с помощью лент, кружев или, например, цветных пуговиц. Естественно, речь только об одном из пары абажуров.
... или один прикроватный столик
Замените скучную ночную тумбочку на что-нибудь более оригинальное. Бочка, старый чемодан, плетеная корзина для белья, строительные блоки, стопка журналов — в этой роли может выступать все, что угодно. Любой причудливый предмет, сопоставимый по высоте с застеленной кроватью, может выступать в роли ночного столика.
Купите неприхотливое растение в кадке
Если размеры гостиной вам позволят, поселите зеленого гиганта по соседству с диваном. Комнатное дерево в кадке смотрится ничуть не хуже, чем дорогая антикварная ваза или статуэтка из бронзы. Только представьте, как преобразиться ваша комната, когда будут распускаться бутоны или зреть плоды. В квартире хорошо растут цитрусовые деревья, кофе, авокадо и всеобщий любимец — фикус Бенджамина.
Принесите стул из другой комнаты
Докупите (или перетащите из другой комнаты) к гарнитуру новый чужеродный стул — и ваша обеденная группа сразу повеселеет. Можно заменить обивку только у одного сидения из группы вокруг стола. Или сшить только один непохожий тканевый чехол или накрыть стул цветастым пледом. Деревянный стул можно и перекрасить в жизнерадостный цвет: в этом месяце — делаем желтое пятно, в следующем — повторяем процедуру и изготавливаем стул цвета ультрамарин. И ваш интерьер заметно повеселеет.
Купите скатерть-дорожку
Обеденному столу все еще чего-то не хватает? Замените повседневную скатерть на узкую. Она стоит совсем недорого (кроме того, ее несложно сшить своими руками — и много ткани не потребуется), но выглядит празднично.
Вам вовсе не обязательно искать какие-то особые ткани с долговечной пропиткой — для яркой дорожки подойдет совершенно любой сарафанный ситец. Кстати, большинство таких материй имеют ширину около 1,5 метра. А поскольку вы не ограничены долевыми и поперечными линиями при раскрое, достаточно купить отреза всего лишь 40 см — этого вам будет достаточно, чтобы буквально за копейки получить яркую скатерть для стола.
Постелите ковер… на кухне
Из-за грязи и крошек немногие рискуют постелить уютный коврик у себя на кухне. А зря — он сразу добавит цвета и мягкости даже самому строгому, исключительно функциональному интерьеру. Признайтесь, было бы приятно иногда походить босиком во время затянувшейся готовки. Дорогие персидские ковры, разумеется, стоит приберечь для гостиной, а вот незатейливые коротковорсовые половички вполне подойдут и для рабочей зоны. Выберите какой-нибудь домотканый вариант, который при случае можно будет закинуть в стиральную машинку.
Декорируйте фруктами
Зачем хранить яркие фрукты в холодильнике, если они так красиво будут смотреться на столе? — Сезонная экспозиция готова.
Совет: выберите яркие и долго хранящиеся фрукты — яблоки, лимоны, мандарины — и поместите их в высокие стеклянные банки или вазы.
Кстати, хороший способ приучить себя и всех домочадцев есть побольше витаминов: фрукты выглядят так аппетитно, что невозможно мимо пройти.
Красочное ведро
Контейнер для мусора мы стараемся сделать как можно более неприметным, а зря. Он может стать тем самым цветовым акцентом, которого так не хватает безлико стерильной ванной комнате. Выберите разноцветную плетеную корзину или замените лаконичную нержавейку на мусорную корзину кислотных цветов.
Организуйте галерею современного искусства
Кто сказал, что в туалете нет места прекрасному? Холсты в позолоченных рамах, пожалуй, вешать не стоит, но почему бы не создать пеструю настенную галерею? Нет ничего проще: составьте композицию из небольших рамок разного размера и заполните их вырезками из журналов, кусками обоев, картинками, яркой тканью. Добавлять новый экспонат раз в месяц не составит труда.
Кроме того, это отличный способ спрятать дефекты отделки: если в санузле начала осыпаться штукатурка, закройте проблемные места доступным искусством, и ремонт можно будет отложить еще на несколько лет.
А что в прихожей? Да хоть бы любовные записки!
Организуйте доску, где каждый из домашних может оставлять послания членам вашей семьи.
Повесьте для этих целей пробковую или меловую доску, либо просто покрасьте одну стену грифельной краской.