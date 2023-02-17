Теория одной вещи: как изменить надоевшую обстановку одним предметом

Существует так называемая теория одной вещи: добавьте один предмет взамен ненужного — и вы увидите, как с помощью этого маленького изменения трансформируется восприятие пространства. Мы не можем вам подсказать, от чего именно стоит избавляться, но покажем несколько бюджетных идей: что именно привнести в каждую комнату дома, руководствуясь этим нехитрым правилом.

Повесьте зеркало в неожиданном месте

Зеркало никогда не будет лишним в интерьере: всегда хочется, чтобы комната выглядела солнечнее и просторнее. А отражения как раз преумножают солнечный свет.

Сделайте перестановку… зеркала

Считается, что поставленное под углом зеркало зрительно немного увеличивает высоту потолка в небольшом помещении. Если вы (зная об этом) так и не удосужились повесить свое зеркало — вам повезло. Теперь вы можете просто переставить его в другое место комнаты. И приготовьтесь натыкаться на свое отражение в неожиданном месте.

Замените один светильник у кровати…

Долой симметрию прикроватных светильников-близнецов! Замените один из них на совершенно непохожий. Например, для эклектичного образа соедините в интерьере лампу хай-тек и классический торшер. Или купите светильник схожей конструкции, но другого цвета. А если расставаться со старыми лампами не хочется, обновите абажур с помощью лент, кружев или, например, цветных пуговиц. Естественно, речь только об одном из пары абажуров.

... или один прикроватный столик

Замените скучную ночную тумбочку на что-нибудь более оригинальное. Бочка, старый чемодан, плетеная корзина для белья, строительные блоки, стопка журналов — в этой роли может выступать все, что угодно. Любой причудливый предмет, сопоставимый по высоте с застеленной кроватью, может выступать в роли ночного столика.

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