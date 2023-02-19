Какие предметы нельзя оставлять на столе, чтобы не привлечь бедность

Примета гласит, что оставленная на столе грязная посуда привлекает не только бедность, но и проблемы в отношениях между влюбленными.

Оставить ключи на столе — к неприятностям в делах. Если ключи часто остаются на обеденном столе, то деньги не будут водиться в доме.

Тем, кто оставляет деньги на обеденном столе, не стоит рассчитывать на финансовое благополучие.

Оставлять на столе ножи и вилки — не только к бедности, но и к ссорам с близкими людьми.

Оставить на столе кошелек — к скорым тратам и финансовым проблемам.

Оставить на столе крошки — к неприятностям и бедам в деловой среде. Если крошки на столе остаются постоянно, то семье не избежать проблем с деньгами.

Неприятности, в том числе и финансовые, сулит расческа, оставленная на рабочем столе.

Если после трапезы на столе осталась чашка с недопитым напитком, то ее нужно убрать. В противном случае есть вероятность привлечь в жизнь проблемы и столкнуться с материальными трудностями.

Стол, заваленный документами и бумагами, привлечет бедность.

Оставить на столе головной убор — к нищете.

Нельзя на столе оставлять засохшие цветы, чтобы избежать проблем с финансами.

Существует множество народных примет, которые и по сей день помогают нам избежать проблем. Благодаря народной мудрости каждый из нас сможет обойти стороной неприятности и привлечь в жизнь позитивные перемены.