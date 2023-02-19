Дома тысяч людей опасны, потому что упускается одна простая вещь!

Недавно в деревне Муратси (волость Сааремаа) произошел случай: при растопке печи задвижку закрыли слишком рано и угарный газ проник в комнату. К счастью, в доме имелся исправный датчик угарного газа – он сработал, и все закончилось хорошо. Приехавшие на место происшествия спасатели просто проветрили помещение и проконсультировали жильцов дома.

Удивительно, как много датчиков с истекшим сроком годности!

Произошедший на Сааремаа случай заставляет задаться вопросом, что произошло бы, если бы исправного датчика не было. Серьезность ситуации отмечает и директор дивизиона стандартных решений G4S Eesti Тармо Пярьяла, по словам которого, во многих домах датчики не пригодны к использованию.

„Продавая услугу Nublu, наши торговые представители посетили в Эстонии дома нескольких сотен тысяч семей, и наша статистика показывает, что как минимум у половины на потолке висит просроченный датчик“, – отметил он.

Из разговоров с людьми выясняется, что они мало что знают о сроке службы датчиков. Это можно проверить даже на своих знакомых, спросив у них, знают ли они эту важную информацию. Если срок службы датчика истек, нет ни малейших сомнений, что при распространении дыма дымовой датчик (а при росте концентрации угарного газа – датчик угарного газа) не сможет адекватно отреагировать. Таким образом, люди могут напрасно полагаться на прибор, который в опасной ситуации окажется бесполезным.

Почему новый датчик все время пищит?

По словам Пярьяла, люди каждый день говорят, что со старым датчиком было хорошо и просто. „Даже если пригорала еда и комната была заполнена густым дымом, он не пищал. А этот новый датчик слишком чувствительный и срабатывает намного чаще, – привел он примеры. – Вывод вполне ясный и простой: старый датчик висел просто для красоты и не выявлял дым“.