Дома тысяч людей опасны, потому что упускается одна простая вещь!
Для многих может стать сюрпризом, что у датчика дыма и угарного газа есть определенный срок службы. Бытует ошибочное мнение, что достаточно просто менять батарейки в этом устройстве, спасающем жизни, – и все в порядке. Как же понять, что датчик пора заменить?
Недавно в деревне Муратси (волость Сааремаа) произошел случай: при растопке печи задвижку закрыли слишком рано и угарный газ проник в комнату. К счастью, в доме имелся исправный датчик угарного газа – он сработал, и все закончилось хорошо. Приехавшие на место происшествия спасатели просто проветрили помещение и проконсультировали жильцов дома.
Удивительно, как много датчиков с истекшим сроком годности!
Произошедший на Сааремаа случай заставляет задаться вопросом, что произошло бы, если бы исправного датчика не было. Серьезность ситуации отмечает и директор дивизиона стандартных решений G4S Eesti Тармо Пярьяла, по словам которого, во многих домах датчики не пригодны к использованию.
„Продавая услугу Nublu, наши торговые представители посетили в Эстонии дома нескольких сотен тысяч семей, и наша статистика показывает, что как минимум у половины на потолке висит просроченный датчик“, – отметил он.
Из разговоров с людьми выясняется, что они мало что знают о сроке службы датчиков. Это можно проверить даже на своих знакомых, спросив у них, знают ли они эту важную информацию. Если срок службы датчика истек, нет ни малейших сомнений, что при распространении дыма дымовой датчик (а при росте концентрации угарного газа – датчик угарного газа) не сможет адекватно отреагировать. Таким образом, люди могут напрасно полагаться на прибор, который в опасной ситуации окажется бесполезным.
Почему новый датчик все время пищит?
По словам Пярьяла, люди каждый день говорят, что со старым датчиком было хорошо и просто. „Даже если пригорала еда и комната была заполнена густым дымом, он не пищал. А этот новый датчик слишком чувствительный и срабатывает намного чаще, – привел он примеры. – Вывод вполне ясный и простой: старый датчик висел просто для красоты и не выявлял дым“.
Поскольку датчик призван спасать жизни и предотвращать несчастные случаи, его нельзя использовать по принципу, что пока он работает, буду им пользоваться. Если во время пожара выяснится, что датчик амортизировался и больше не работает, последствия будут весьма трагическими.
К сожалению, сигнал, который раздается при нажатии на кнопку после замены батарейки, не означает, что датчик, висевший на потолке десять и более лет, сработает и тогда, когда помещение будет задымлено. Срок службы датчиков установлен потому, что их технические компоненты не работают вечно. Помимо этого, со временем в датчике накапливается пыль и прочая грязь, которые постепенно блокируют находящиеся внутри прибора ребра дымовой камеры, и дым попросту больше не попадает в нее.
Как узнать, что датчик старый?
Срок службы датчиков может быть очень разным. У всех дымовых датчиков и датчиков угарного газа он не один и тот же. Срок годности датчика определяется в ходе процесса сертификации устройства.
Срок службы зависит от конкретного прибора и как правило составляет 3–10 лет. Датчики угарного газа пригодны к использованию в течение не более семи лет. Соответствующая информация обычно приведена на наклейке на обратной стороне датчика. „Срок службы отсчитывается не от начала использования датчика, а с момента его производства, – подчеркнул Пярьяла. – Если такой маркировки на датчике нет, стоит сделать вывод, что датчик уже слишком старый и его в срочном порядке следует заменить“.
Дымовые датчики являются обязательными для всех жилых помещений, а датчики угарного газа – для всех жилых помещений, в которых есть соединенная с трубой отопительная установка, работающая на твердом топливе (плита, камин, печь и т. д.) или газе.
Спасательный департамент проверяет наличие датчиков в ходе консультаций на дому, за невыполнение обязанностей можно ожидать штраф в размере до 1200 евро.
Умный датчик проверяет себя сам
„Уже много лет существуют и умные датчики, которые умеют самостоятельно диагностировать свое состояние. Например, если в работе сенсора датчика угарного газа произойдут отклонения, датчик сам отправит соответствующий сигнал и датчик заменят“, – сказал директор дивизиона стандартных решений G4S Eesti Тармо Пярьяла. Также датчик умеет предупреждать о том, что батарейка скоро сядет.