ЭКСПЕРТ | Простые советы экономии электричества дома

Пересмотрите ежедневные привычки

„Это могут быть простые действия: выключение компьютера или бытового прибора, который не используется, не держать их в дежурном режиме. Нагрев только необходимого количества воды с помощью чайника вместо электроплиты, выключение ламп в комнатах, когда никого нет, выключение телевизора, когда никто не смотрит — все эти действия помогают снизить потребление электроэнергии. Чаще всего дома открываются двери холодильника. Однако каждый раз, когда дверь открывается, устройство начинает потреблять больше электроэнергии, чтобы уменьшить потери холода. Поэтому нецелесообразно слишком часто открывать холодильник и устанавливать в нем температуру 4-5°С, а в морозильной камере поддерживать температуру -18°С. Понижение температуры в нагревательных устройствах или повышение ее на один градус в охлаждающих устройствах снижает потребление энергии почти на 5%. Кроме того, например, энергопотребление холодильника можно снизить до 10%, если поднять температуру с 2 до 4 градусов. Точно так же, снизив температуру на 2 °C, мы получаем до 10% экономии энергии с подогревом пола,“- объясняет Арго Росин.