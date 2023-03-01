Съемная квартира: 10 способов преобразить скучный интерьер

Делимся 10 идеями, которые используют сами дизайнеры для обустройства съемных квартир.

1. „Оденьте“ мебель

Сшейте чехлы на старую мебель, с которой хозяева квартиры или дома не в силах расстаться.



Кстати, если нужно „переодеть“ диван или массивное кресло, осваивать швейную машинку необязательно — можно просто накрыть предмет светлой тканью и подоткнуть ее под мебель.

Можно рассмотреть вариант „тянущихся“ готовых чехлов на мебель. Используйте в паре с пледом и декоративными подушками.

2. Украсьте стены

Боитесь сверлить хозяйские стены, чтобы повесить любимые фотографии или постеры? Вставьте их в рамки или паспарту и выставьте на открытой полке, висящей на подходящей высоте (лучше всего, если произведения будут располагаться на уровне ваших глаз). Не страшно, если рамки буду перекрывать друг друга. Плюс такого решения — «экспозицию“ легко менять в зависимости от сезона и настроения.

3. Купите „свои“ кресла…

В гостиной не хватает сидячих мест? Решить проблему помогут пуфы или кресла-мешки. Такая мебель стоит недорого, и ее легче перевозить из одной квартиры в другую. Можно выбрать несколько разных пуфов, перекликающихся друг с другом по цвету или форме.

Совет: Наполнитель кресел-мешков „слеживается“ со временем. Понимая это, сразу выбирайте кресла с чехлами на молнии — не только внешний, но и внутренний чехол должен расстегиваться. Иначе, когда придет пора вернуть креслу упругость, вы не сможете добавить нужное количество „шариков“.

4. Купите пару настольных ламп

Типичный минус съемных квартир — недостаток источников освещения. Решить проблему помогут настольные лампы — от классических моделей до необычных дизайнерских светильников. Ведь их можно размещать не только на столе, но и в других местах. Поставьте их на прикроватные столики, если в спальне нет бра, на открытые полки шкафа или на комод в прихожей.

5. Замените хозяйские шторы