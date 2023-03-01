Съемная квартира: 10 способов преобразить скучный интерьер
В отличие от квартир для посуточной аренды, которые качественно ремонтируют и эффектно декорируют (часто — с приглашенным дизайнером), жилье для долгосрочной аренды обычно бывает нейтральным. Если не сказать унылым. Переделать абсолютно все на свой лад по понятным причинам невозможно. Но добавить интерьеру характера и настроения вполне реально, пишет Houzz.
Делимся 10 идеями, которые используют сами дизайнеры для обустройства съемных квартир.
1. „Оденьте“ мебель
Сшейте чехлы на старую мебель, с которой хозяева квартиры или дома не в силах расстаться.
Кстати, если нужно „переодеть“ диван или массивное кресло, осваивать швейную машинку необязательно — можно просто накрыть предмет светлой тканью и подоткнуть ее под мебель.
Можно рассмотреть вариант „тянущихся“ готовых чехлов на мебель. Используйте в паре с пледом и декоративными подушками.
2. Украсьте стены
Боитесь сверлить хозяйские стены, чтобы повесить любимые фотографии или постеры? Вставьте их в рамки или паспарту и выставьте на открытой полке, висящей на подходящей высоте (лучше всего, если произведения будут располагаться на уровне ваших глаз). Не страшно, если рамки буду перекрывать друг друга. Плюс такого решения — «экспозицию“ легко менять в зависимости от сезона и настроения.
3. Купите „свои“ кресла…
В гостиной не хватает сидячих мест? Решить проблему помогут пуфы или кресла-мешки. Такая мебель стоит недорого, и ее легче перевозить из одной квартиры в другую. Можно выбрать несколько разных пуфов, перекликающихся друг с другом по цвету или форме.
Совет: Наполнитель кресел-мешков „слеживается“ со временем. Понимая это, сразу выбирайте кресла с чехлами на молнии — не только внешний, но и внутренний чехол должен расстегиваться. Иначе, когда придет пора вернуть креслу упругость, вы не сможете добавить нужное количество „шариков“.
4. Купите пару настольных ламп
Типичный минус съемных квартир — недостаток источников освещения. Решить проблему помогут настольные лампы — от классических моделей до необычных дизайнерских светильников. Ведь их можно размещать не только на столе, но и в других местах. Поставьте их на прикроватные столики, если в спальне нет бра, на открытые полки шкафа или на комод в прихожей.
5. Замените хозяйские шторы
Повесьте на окна шторы сочного цвета или с броским рисунком. Они сразу изменят атмосферу комнаты, даже если все прочие предметы обстановки останутся на своих местах. Есть и другие бонусы: шторы в вертикальную полоску заставят потолки казаться выше, а сшитые из ткани в желтых тонах — создадут иллюзию, что за окном всегда светит солнце.
6. А заодно — и ковер
Простейший способ освежить интерьер спальни — купить яркий ковер. Но куда интереснее пойти дальше — подобрать перекликающиеся с ним по колориту покрывало для кровати и подушки, или даже постельное белье.
7. Закажите наклейку
Если стены в квартире окрашены, а не оклеены обоями, их можно украсить специальными наклейками-стикерами. При переезде такие наклейки легко снять — следов на стене останется.
8. Добавьте цвета
Частая проблема съемных квартир — нехватка мест хранения. Если будете покупать собственный комод или шкаф, попробуйте посмотреть в сторону цветных вариантов.
Любая система хранения может стать настоящим украшением комнаты, даже если сама по себе она — отнюдь не шедевр дизайна. Поставьте на открытые полки яркие ящики одного размера, но разных цветов.
Вариант „наоборот“ — яркие полки и светлые коробки — выглядит не менее интересно.
9. Приспособьте имеющуюся мебель
В съемной квартире негде поставить обувь? Неудивительно! Часто бывает, что в ней и одежду-то повесить некуда. Мыслите нестандартно: например, если книг у вас мало, а туфель — много, никто не мешает вам разместить обувь на книжных полках. А чтобы не шокировать хозяев, поставьте туфли на специальные пластиковые подставки с бортиками. Кстати, вместо них можно использовать подходящие по размеру поддоны для цветочных ящиков.
10. Добавьте деталей
Маленькая прихожая в съемной квартире может превратиться в большую проблему. Как уместить на считанных квадратных сантиметрах все, что может понадобиться вам в последнюю секунду перед выходом из дома? Для хранения тапочек, шарфов и перчаток используйте ящики и корзины из проволоки — они визуально не загромождают пространство и в них легко найти все необходимое.