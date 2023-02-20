Свободное время уходит только на уборку и готовку?

По словам эксперта, самое главное при вовлечении детей в домашние обязанности — чтобы родители создавали дома систему и учили детей ей пользоваться. „Часто дети не знают, куда положить что-то при уборке комнаты. Но если родители указали специальные места для книг, носков, раскрасок и т. д., это значительно облегчит ребенку задачу“, – советует Марие Пяркма.

Пяркма также рекомендует регулярно проводить семейные собрания и распределять домашние обязанности между членами семьи. „В ходе регулярных обсуждений члены семьи могут договориться и записать ежедневные, еженедельные и ежемесячные задания, которые необходимо выполнить. Если список составляется вместе, то члены семьи чувствуют себя более вовлеченными, также можно записать, кто за какую работу отвечает. Помимо этого, можно применить некоторые общие домашние правила, что сделает уход за домом менее напряженным. Например, заправлять утром постель и правильно складывать одежду в корзину для белья“, – объясняет Марие Пяркма. Она подчеркнула, что семейные обсуждения должны проходить в позитивной атмосфере, которая будет мотивировать всех членов семьи.

По словам эксперта по уборке и консультанта KonMari Марие Пяркма, причиной раздражительности часто являются не домашние дела, а ощущение, что на них нет времени. Она рекомендует планировать время для каждого вида деятельности и заниматься этим только в отведенное время. „Можно воспользоваться, например, таймером. Установите таймер на 20 минут и за это время уберите одно запланированное место или займитесь также другим домашним делом. Крайний срок и знание того, что часы тикают, заставляют нас двигаться быстрее и делают работу более эффективной“, – отмечает Марие Пяркма.

Исследование IKEA „Домашняя жизнь“ выявило, что в работе по дому по-прежнему существует гендерный разрыв: каждая четвертая женщина Эстонии недовольна тем, что ей приходится выполнять работу по дому, такую как стирка, уборка, приготовление пищи. И только один мужчина из десяти выразил недовольство по этому поводу.

„Домашние дела можно сделать менее хлопотными с помощью двух простых приемов: запланируйте время для их выполнения и разделите обязанности с членами семьи или партнером“, – говорит Марие Пяркма, эксперт по уборке и консультант KonMari, японского метода поддержания порядка в доме.

Дизайнер интерьеров IKEA Педро Кастро говорит, что отличный способ научить детей быть более самостоятельными и ответственными за поддержание порядка в комнате — это продуманные решения для хранения, адаптированные к их росту в детской комнате. Это облегчает детям уборку в комнате. „Для детской комнаты можно использовать разные комбинации модульного хранения, которые можно легко дополнить деталями в соответствии с возрастом ребенка“, – говорит Кастро. Он добавил, что ради более опрятного вида и более легкой организации желательно отдавать предпочтение закрытому пространству для хранения и, в случае с полками, складывать вещи в ящики.

Создайте свою систему по уборке

С другой стороны, слишком много вещей, не имеющих определенного места в доме, вызывают стресс у каждого пятого жителя Эстонии. По словам экспертов, следует провести тщательную уборку дома.

„Рекомендую организовывать по категориям, тогда сразу видно, что вещей слишком много и какая-то их часть уже не нужна и их можно, например, отдать,“ – говорит Марие Пяркма. Сортировка по категориям означает, что все вещи из одной категории, такие как книги, одежда, обувь и т. д., должны быть собраны вместе, а затем по порядку надо решить, нужна ли эта вещь в вашем доме, или можно отказаться от нее.

По словам дизайнера интерьеров, функционирующие системы организации должны быть по всему дому. „Дом, который в беспорядке, не позволяет расслабиться. Таким образом, использование полочных сортировщиков и различных коробок — это хороший способ освободить место в ящиках или на полках и организовать различные предметы по категориям. Коробки из натуральных материалов являются не только практичным предметом для хранения вещей, но и дополняют интерьер дома“, – отмечает Кастро.

Для разных комнат дома могут быть использованы различные решения. „Коробки, разделители ящиков, полки для посуды помогают максимально использовать пространство в кухонных ящиках и шкафах. Такие вещи как сезонная одежда, постельное белье и другие менее часто используемые предметы можно хранить в вакуумных пакетах, которые занимают меньше места и не собирают пыль. Их можно хранить, например, на самой высокой полке, под шкафом или в специальных ящиках под кроватью“, – говорит Кастро.

Он добавляет, что дом должен быть наполнен вещами, которые создают уют и имеют значение для тех, кто в нем живет. Избавление от беспорядка и выделение наиболее важных предметов в доме делают его частью личности человека.