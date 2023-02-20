ГАЛЕРЕЯ | Индивидуальный домашний интерьер: простые приемы, как красиво расставить любимые вещи у себя дома

Хорошая новость заключается в том, что сделать дом отражением своего „я“ довольно легко: более 1 из 3 из нас говорят, что вещи, которые вызывают приятные воспоминания и переживания, важны для того, чтобы дом отражал нашу индивидуальность. Однако будь то сувениры из путешествий, семейные фотографии или домашние безделушки – эти предметы могут создавать ощущение беспорядка, когда они расставлены по разным комнатам.

„Когда мы говорим о том, чтобы придать дому больше индивидуальности, демонстрируя эмоционально важные вещи, чтобы они украшали, а не создавали ощущение беспорядка, то тут главное правило – это группировать вещи. Соберите эти вещи в коллекцию. Группирование делает их более целостным объектом и, следовательно, уже не создающим ощущение беспорядка. Кроме того, комбинируя похожие вещи вместе, вы будете лучше понимать, чего у вас слишком много и без чего вы можете обойтись“, – говорит руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Педро Кастро.

Пусть ваш дом расскажет о ваших увлечениях

Один из способов сделать дом продолжением своей личности – организовать его так, чтобы он рассказывал о ваших увлечениях. Ключ в том, чтобы иметь специально выделенное место для определенных вещей, а затем группировать и комбинировать их вместе. В сочетании они смотрятся аккуратно, украшают дом и, самое главное, радуют нас. Вот несколько идей:

Если вы любите готовить, продемонстрируйте свою страсть – вместо того, чтобы прятать кухонную утварь, используйте всю высоту потолков и дверей для ее хранения. Украсьте их подвешенной посудой и крышками на рейлингах.

Любители природы могут украсить журнальный столик сосновыми шишками, листьями и корой, собранными во время прогулок на свежем воздухе.

Стеклянные купола помогут проявить истинную уникальность важных для вас вещей.

Красивые способы показа