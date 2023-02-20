ГАЛЕРЕЯ | Индивидуальный домашний интерьер: простые приемы, как красиво расставить любимые вещи у себя дома
Если наш дом является нашим отражением, то мы почти в два раза чаще верим в то, что он также является источником душевного благополучия. Однако сегодня только 6 из 10 человек в Эстонии считают, что наш дом действительно является отражением нашей индивидуальности. Об этом свидетельствует последнее ежегодное глобальное исследование IKEA „Домашняя жизнь“. Дизайнер интерьера рассказывает, как придать дому индивидуальности.
Хорошая новость заключается в том, что сделать дом отражением своего „я“ довольно легко: более 1 из 3 из нас говорят, что вещи, которые вызывают приятные воспоминания и переживания, важны для того, чтобы дом отражал нашу индивидуальность. Однако будь то сувениры из путешествий, семейные фотографии или домашние безделушки – эти предметы могут создавать ощущение беспорядка, когда они расставлены по разным комнатам.
„Когда мы говорим о том, чтобы придать дому больше индивидуальности, демонстрируя эмоционально важные вещи, чтобы они украшали, а не создавали ощущение беспорядка, то тут главное правило – это группировать вещи. Соберите эти вещи в коллекцию. Группирование делает их более целостным объектом и, следовательно, уже не создающим ощущение беспорядка. Кроме того, комбинируя похожие вещи вместе, вы будете лучше понимать, чего у вас слишком много и без чего вы можете обойтись“, – говорит руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Педро Кастро.
Пусть ваш дом расскажет о ваших увлечениях
Один из способов сделать дом продолжением своей личности – организовать его так, чтобы он рассказывал о ваших увлечениях. Ключ в том, чтобы иметь специально выделенное место для определенных вещей, а затем группировать и комбинировать их вместе. В сочетании они смотрятся аккуратно, украшают дом и, самое главное, радуют нас. Вот несколько идей:
Если вы любите готовить, продемонстрируйте свою страсть – вместо того, чтобы прятать кухонную утварь, используйте всю высоту потолков и дверей для ее хранения. Украсьте их подвешенной посудой и крышками на рейлингах.
Любители природы могут украсить журнальный столик сосновыми шишками, листьями и корой, собранными во время прогулок на свежем воздухе.
Стеклянные купола помогут проявить истинную уникальность важных для вас вещей.
Красивые способы показа
Когда вы найдете несколько вещей, которые хотели бы выставить на обозрение, возможно, они будут нуждаться в особом решении. Идея, не требующая дополнительного места, – настенные полки или полки для картин. „Размещение произведений искусства, фотографий или других вещей, которые вам нравятся, на настенной полке или полке для картин – это удобный способ получить решение с минимумом просверленных в стене отверстий, которое не требует дополнительного места в комнате, а позволяет использовать свободное пространство на стене. Используйте часть полок как изюминку интерьера или выделите несколько открытых полок для демонстрации ваших любимых вещей“, – говорит Педро Кастро.
Выделите то, что вы любите
Помня о правиле группирования вещей, мы можем применить его к обрамленным воспоминаниям в вашем доме. Вместо того, чтобы расставлять рамы для картин по всему дому, сделайте следующее.
„Создавайте фотоколлажи, которые вызывают приятные воспоминания. Один из способов создать галерею – разместить на стене произведения искусства в рамах одинакового размера и цвета, чтобы создать единообразие. Немного другим способом является группировка изображений неструктурированным способом и смешивание различных рам по цвету, ширине, текстуре и размеру, чтобы создать веселую и творческую атмосферу. Это легко, так как вам не нужно снимать размеры, и вы всегда можете добавить больше изображений, когда захотите. Начните с одной или двух точек крепления и двигайтесь дальше“, – говорит Педро Кастро. Он призывает всех использовать при создании художественной инсталляции дома места, которые обычно не используют: над дверьми, под окнами – любое место можно превратить в персональную галерею.
Дизайнер интерьера говорит, что в рамы можно вставлять не только фотографии, но и иные вещи, которые мы любим, или вещи, которые что-то символизируют. Например, любитель природы может обрамить красивый лист и сделать из него восхитительное в своей простоте украшение. Особенно в цельностеклянной раме, висящей на окне, сквозь которую проникает солнечный свет, обнажая каждую жилку. Можно поставить в более глубокую рамку собранные у моря камешки или распечатанное любимое стихотворение.
Убрав беспорядок и выделив почетное место нашим самым богатым на воспоминания вещам, мы можем прийти к тому, что будем ощущать свой дом частью себя. И это благо для нашего ощущения идентичности и психофизического состояния.