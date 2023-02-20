Домашняя жизнь
20.02.2023, 15:03

ГАЛЕРЕЯ | Индивидуальный домашний интерьер: простые приемы, как красиво расставить любимые вещи у себя дома

 
ФОТО: IKEA | Delfi Meedia

Если наш дом является нашим отражением, то мы почти в два раза чаще верим в то, что он также является источником душевного благополучия. Однако сегодня только 6 из 10 человек в Эстонии считают, что наш дом действительно является отражением нашей индивидуальности. Об этом свидетельствует последнее ежегодное глобальное исследование IKEA „Домашняя жизнь“. Дизайнер интерьера рассказывает, как придать дому индивидуальности.

Хорошая новость заключается в том, что сделать дом отражением своего „я“ довольно легко: более 1 из 3 из нас говорят, что вещи, которые вызывают приятные воспоминания и переживания, важны для того, чтобы дом отражал нашу индивидуальность. Однако будь то сувениры из путешествий, семейные фотографии или домашние безделушки – эти предметы могут создавать ощущение беспорядка, когда они расставлены по разным комнатам.

„Когда мы говорим о том, чтобы придать дому больше индивидуальности, демонстрируя эмоционально важные вещи, чтобы они украшали, а не создавали ощущение беспорядка, то тут главное правило – это группировать вещи. Соберите эти вещи в коллекцию. Группирование делает их более целостным объектом и, следовательно, уже не создающим ощущение беспорядка. Кроме того, комбинируя похожие вещи вместе, вы будете лучше понимать, чего у вас слишком много и без чего вы можете обойтись“, – говорит руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Педро Кастро.

Пусть ваш дом расскажет о ваших увлечениях

Один из способов сделать дом продолжением своей личности – организовать его так, чтобы он рассказывал о ваших увлечениях. Ключ в том, чтобы иметь специально выделенное место для определенных вещей, а затем группировать и комбинировать их вместе. В сочетании они смотрятся аккуратно, украшают дом и, самое главное, радуют нас. Вот несколько идей:

  • Если вы любите готовить, продемонстрируйте свою страсть – вместо того, чтобы прятать кухонную утварь, используйте всю высоту потолков и дверей для ее хранения. Украсьте их подвешенной посудой и крышками на рейлингах.

  • Любители природы могут украсить журнальный столик сосновыми шишками, листьями и корой, собранными во время прогулок на свежем воздухе.

  • Стеклянные купола помогут проявить истинную уникальность важных для вас вещей.

Стеклянный купол на подставке SKÖNJA (11.99€)

Красивые способы показа

Когда вы найдете несколько вещей, которые хотели бы выставить на обозрение, возможно, они будут нуждаться в особом решении. Идея, не требующая дополнительного места, – настенные полки или полки для картин. „Размещение произведений искусства, фотографий или других вещей, которые вам нравятся, на настенной полке или полке для картин – это удобный способ получить решение с минимумом просверленных в стене отверстий, которое не требует дополнительного места в комнате, а позволяет использовать свободное пространство на стене. Используйте часть полок как изюминку интерьера или выделите несколько открытых полок для демонстрации ваших любимых вещей“, – говорит Педро Кастро.

Полка для картин MOSSLANDA (8.49€)

Выделите то, что вы любите

Помня о правиле группирования вещей, мы можем применить его к обрамленным воспоминаниям в вашем доме. Вместо того, чтобы расставлять рамы для картин по всему дому, сделайте следующее.

„Создавайте фотоколлажи, которые вызывают приятные воспоминания. Один из способов создать галерею – разместить на стене произведения искусства в рамах одинакового размера и цвета, чтобы создать единообразие. Немного другим способом является группировка изображений неструктурированным способом и смешивание различных рам по цвету, ширине, текстуре и размеру, чтобы создать веселую и творческую атмосферу. Это легко, так как вам не нужно снимать размеры, и вы всегда можете добавить больше изображений, когда захотите. Начните с одной или двух точек крепления и двигайтесь дальше“, – говорит Педро Кастро. Он призывает всех использовать при создании художественной инсталляции дома места, которые обычно не используют: над дверьми, под окнами – любое место можно превратить в персональную галерею.

Дизайнер интерьера говорит, что в рамы можно вставлять не только фотографии, но и иные вещи, которые мы любим, или вещи, которые что-то символизируют. Например, любитель природы может обрамить красивый лист и сделать из него восхитительное в своей простоте украшение. Особенно в цельностеклянной раме, висящей на окне, сквозь которую проникает солнечный свет, обнажая каждую жилку. Можно поставить в более глубокую рамку собранные у моря камешки или распечатанное любимое стихотворение.

Рама LERBODA (6.99€)

Убрав беспорядок и выделив почетное место нашим самым богатым на воспоминания вещам, мы можем прийти к тому, что будем ощущать свой дом частью себя. И это благо для нашего ощущения идентичности и психофизического состояния.

RusDelfi
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