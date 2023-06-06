Как не убить комнатные растения? 5 советов

Не заливайте

Избыточный полив – гораздо более распространенная проблема, чем недостаточный. Очень мало таких растений, которые требуется поливать каждый день или через день. Зимой большинству растений и вовсе требуется режим отдыха и более редкий, чем летом, полив. Исключением являются, например, цветущие орхидеи, которые нужно поливать часто. Универсальный совет о частоте полива растений дать сложно – все зависит от конкретного растения. Спросить совета можно у продавца при покупке растения или на тематическом форуме. Единственный универсальный принцип – избыточным поливом навредить растению гораздо проще, чем недостаточно частым. Судьбоносное значение для растений зачастую имеют застаивающаяся на дне горшка вода и хозяин, который каждую неделю усердно подливает еще больше. За небольшими исключениями растения любят обильный, но редкий полив, а не частый и поверхностный. Потребность в поливе также зависит от температуры и влажности воздуха – чем теплее и суше в помещении, тем чаще растение хочет пить. Важно помнить, что растение не поливают, если земля еще мокрая или влажная с прошлого полива. Кроме того, растения следует поливать водой комнатной температуры, а ни в коем случае не холодной или горячей водой.