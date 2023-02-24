ЛИЧНЫЙ ОПЫТ | Как бороться с плесенью в квартире, и поможет ли товарищество

Заведующая отделом гигиены окружающей среды Департамента здоровья Леэна Альбрехт советует для избавления от этой напасти обратиться в Эстонский микологический исследовательский центр или к другому независимому эксперту, который сможет определить тип плесени и дать рекомендации по ее устранению.

Среди советчиков разразился спор: одни говорили, что плесень появляется в домах, которые не утеплены, а значит – надо утеплять. Другие, наоборот, рассказывали истории о том, что именно после утепления в квартирах появилась плесень. Как раз с такими последствиями утепления столкнулся Игорь – после того, как дом утеплили пенопластом, по стене пошел грибок. Что теперь делать – непонятно.

Татьяна тоже столкнулась с аналогичной проблемой и стала искать совета в интернете: „В квартире стала появляться плесень на стенах. Стены, где плесень, наружные, дом старинный. Страховая сказала, что это не страховой случай. Но проблема в доме, так как мы квартиру всегда хорошо отапливаем. Вопрос: верно ли, что данную проблему должно решать товарищество дома? Каким образом они это решают? Может, у кого-то уже был такой опыт? Компенсируют ли они затраты на ремонт тех участков, где появилась плесень?“

„А тут заметила, что за холодильником обои стали отходить. Место еще такое – там угол, стена, возле стены холодильник. И по этой же стене окно, то есть у меня шторы заходят за холодильник, и эту стену я не вижу. Случайно обнаружила, когда делала уборку, что там отклеиваются обои. Заглянула и ужаснулась – на стене под обоями пошла плесень! Теперь не знаю, что делать. Наверное, придется делать ремонт, ведь с плесенью жить не будешь“, – жалуется женщина.

Плесень может появиться как в старом, так и в новом доме. Не застрахован никто. Ольга, которая переехала в квартиру в новостройке в 2014 году, рассказывает, что ее кирпичный дом никогда не был очень теплым. Но так как ей самой нравится прохлада, она не жаловалась.

„Страхование жилья в Swedbank носит комплексный характер, то есть покрываются все риски, которые не указаны в исключениях. Перед подписанием договора следует ознакомиться с условиями, в том числе – с исключениями. К исключениям действительно относятся плесень, домовый гриб, грибок или бактерии на застрахованном объекте или его части, – подтверждает слова юриста руководитель сферы страхования рисков Swedbank Анника Эзула . – Цель страхования – покрыть все внезапные непредвиденные внешние события. Однако плесень не является непредсказуемым и неожиданным событием, и поэтому обычно страховые общества вносят ее в перечень исключений“.

Также Марина Сухнева отмечает, что плесень – это не страховой случай, так как ее образование – длительный процесс, а не непредвиденная случайность.

Товарищество, по словам юриста, не возмещает расходы на устранение плесени, если она образовалась после замены стеклопакетов, так как собственник сам установил стеклопакеты, и по причине утепления фасада, так как собственники сами решили утеплять фасад без реновации вентиляции.

„Причина возникновения плесени в 99% случаев – это нарушенная вентиляция внутренних помещений из-за установки собственниками стеклопакетов и принудительной вентиляции в вентканалы, просто плохого проветривания квартиры, – комментирует юрист KETA ÕIGUSBÜROOOÜ, магистр права Марина Сухнёва . – Плесень может также образовываться после „утепления“ фасадов, так как нарушается рассчитанная проектом „точка росы“ и влага оседает на стенах внутри квартиры. Отсюда вывод – утепление фасада без реновации системы вентиляции приводит к образованию плесени“.

Если плесень – это проблема всего дома, в Департаменте здоровья отвечают, что необходимо договариваться на уровне квартирного товарищества. В этом случае строительный эксперт должен осмотреть дом и дать рекомендации. Если товарищество не достигнет соглашения по этому вопросу, стоит обратиться за консультацией в Союз квартирных товариществ.

„Мы также рекомендуем провести строительно-техническую экспертизу в квартире, потому что причины появления грибка в основном связаны со строительно-техническими проблемами“, – поясняет Альбрехт и добавляет, что без устранения первопричины, как правило, не удается навсегда уменьшить количество плесени в воздухе.

Надо счищать все до основания

Владислав Якимов из фирмы Spraymix OÜ, которая занимается удалением плесени, рассказывает, что до того, как избавляться от плесени, нужно выяснить причину ее появления. Без устранения этой причины все манипуляции будут бесполезны.

„Бывает, что промерзают углы в панельных домах. Бывает, что плохо сделаны откосы, не утеплены окна, плохая вентиляция… Много разных причин может быть, – говорит Якимов. – Мы первым делом делаем термографию, она показывает точки промерзания, дефекты утепления. Прибор анализирует несколько показателей, которые определяют температуру-точку образования конденсата. Дальше тепловизором мы ее ищем, и картина становится понятной“.

Нередко, по словам специалиста, если промерзают углы, причина кроется в старом советском утеплителе, который просел, либо утеплитель не доходит до края панели, там пустота.

„В этом случае мы можем запенить проблемные места. Затем снова проверяем приборами. Если все нормально, можно делать дальнейший ремонт. Но его и так придется делать, потому что после этих манипуляций все в дырках, – поясняет Владислав Якимов. – Мы стараемся счищать плесень до основания, до бетона. Магазинные средства тоже эффективны в удалении плесени, но если вы удалили ее с поверхности, а внутри в шпаклевке она осталась, то плесень потом снова вылезет. Поэтому если вы хотите бороться с проблемой основательно, нужно удалять все. Но если не заняться причиной, условия образования плесени останутся, и она вылезет снова через месяц-полтора“.

Часто, по словам специалиста, плесень бывает под натяжными и подвесными потолками.