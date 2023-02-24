ЛИЧНЫЙ ОПЫТ | Как бороться с плесенью в квартире, и поможет ли товарищество(1)
Плесень – то, с чем может столкнуться каждый. Если еще недавно ее не было, совсем не факт, что она не появится. И даже если кажется, что плесень победили, она вполне может вернуться достаточно быстро. Из-за чего это происходит, как бороться с этой напастью и стоит ли ждать помощи в борьбе с плесенью от квартирного товарищества и страховой компании – разбиралась „МК-Эстония“.
Плесень может появиться как в старом, так и в новом доме. Не застрахован никто. Ольга, которая переехала в квартиру в новостройке в 2014 году, рассказывает, что ее кирпичный дом никогда не был очень теплым. Но так как ей самой нравится прохлада, она не жаловалась.
„А тут заметила, что за холодильником обои стали отходить. Место еще такое – там угол, стена, возле стены холодильник. И по этой же стене окно, то есть у меня шторы заходят за холодильник, и эту стену я не вижу. Случайно обнаружила, когда делала уборку, что там отклеиваются обои. Заглянула и ужаснулась – на стене под обоями пошла плесень! Теперь не знаю, что делать. Наверное, придется делать ремонт, ведь с плесенью жить не будешь“, – жалуется женщина.
Татьяна тоже столкнулась с аналогичной проблемой и стала искать совета в интернете: „В квартире стала появляться плесень на стенах. Стены, где плесень, наружные, дом старинный. Страховая сказала, что это не страховой случай. Но проблема в доме, так как мы квартиру всегда хорошо отапливаем. Вопрос: верно ли, что данную проблему должно решать товарищество дома? Каким образом они это решают? Может, у кого-то уже был такой опыт? Компенсируют ли они затраты на ремонт тех участков, где появилась плесень?“
Среди советчиков разразился спор: одни говорили, что плесень появляется в домах, которые не утеплены, а значит – надо утеплять. Другие, наоборот, рассказывали истории о том, что именно после утепления в квартирах появилась плесень. Как раз с такими последствиями утепления столкнулся Игорь – после того, как дом утеплили пенопластом, по стене пошел грибок. Что теперь делать – непонятно.
Обратитесь к специалистам
В Департаменте здоровья в случае появления плесени в многоквартирном доме рекомендуют привлекать к решению проблемы строительного эксперта и компанию по ликвидации плесени.
Заведующая отделом гигиены окружающей среды Департамента здоровья Леэна Альбрехт советует для избавления от этой напасти обратиться в Эстонский микологический исследовательский центр или к другому независимому эксперту, который сможет определить тип плесени и дать рекомендации по ее устранению.
„Мы также рекомендуем провести строительно-техническую экспертизу в квартире, потому что причины появления грибка в основном связаны со строительно-техническими проблемами“, – поясняет Альбрехт и добавляет, что без устранения первопричины, как правило, не удается навсегда уменьшить количество плесени в воздухе.
Если плесень – это проблема всего дома, в Департаменте здоровья отвечают, что необходимо договариваться на уровне квартирного товарищества. В этом случае строительный эксперт должен осмотреть дом и дать рекомендации. Если товарищество не достигнет соглашения по этому вопросу, стоит обратиться за консультацией в Союз квартирных товариществ.
Исключение из правил страхования
„Причина возникновения плесени в 99% случаев – это нарушенная вентиляция внутренних помещений из-за установки собственниками стеклопакетов и принудительной вентиляции в вентканалы, просто плохого проветривания квартиры, – комментирует юрист KETA ÕIGUSBÜROOOÜ, магистр права Марина Сухнёва. – Плесень может также образовываться после „утепления“ фасадов, так как нарушается рассчитанная проектом „точка росы“ и влага оседает на стенах внутри квартиры. Отсюда вывод – утепление фасада без реновации системы вентиляции приводит к образованию плесени“.
Товарищество, по словам юриста, не возмещает расходы на устранение плесени, если она образовалась после замены стеклопакетов, так как собственник сам установил стеклопакеты, и по причине утепления фасада, так как собственники сами решили утеплять фасад без реновации вентиляции.
Также Марина Сухнева отмечает, что плесень – это не страховой случай, так как ее образование – длительный процесс, а не непредвиденная случайность.
„Страхование жилья в Swedbank носит комплексный характер, то есть покрываются все риски, которые не указаны в исключениях. Перед подписанием договора следует ознакомиться с условиями, в том числе – с исключениями. К исключениям действительно относятся плесень, домовый гриб, грибок или бактерии на застрахованном объекте или его части, – подтверждает слова юриста руководитель сферы страхования рисков Swedbank Анника Эзула. – Цель страхования – покрыть все внезапные непредвиденные внешние события. Однако плесень не является непредсказуемым и неожиданным событием, и поэтому обычно страховые общества вносят ее в перечень исключений“.
Надо счищать все до основания
Владислав Якимов из фирмы Spraymix OÜ, которая занимается удалением плесени, рассказывает, что до того, как избавляться от плесени, нужно выяснить причину ее появления. Без устранения этой причины все манипуляции будут бесполезны.
„Бывает, что промерзают углы в панельных домах. Бывает, что плохо сделаны откосы, не утеплены окна, плохая вентиляция… Много разных причин может быть, – говорит Якимов. – Мы первым делом делаем термографию, она показывает точки промерзания, дефекты утепления. Прибор анализирует несколько показателей, которые определяют температуру-точку образования конденсата. Дальше тепловизором мы ее ищем, и картина становится понятной“.
Нередко, по словам специалиста, если промерзают углы, причина кроется в старом советском утеплителе, который просел, либо утеплитель не доходит до края панели, там пустота.
„В этом случае мы можем запенить проблемные места. Затем снова проверяем приборами. Если все нормально, можно делать дальнейший ремонт. Но его и так придется делать, потому что после этих манипуляций все в дырках, – поясняет Владислав Якимов. – Мы стараемся счищать плесень до основания, до бетона. Магазинные средства тоже эффективны в удалении плесени, но если вы удалили ее с поверхности, а внутри в шпаклевке она осталась, то плесень потом снова вылезет. Поэтому если вы хотите бороться с проблемой основательно, нужно удалять все. Но если не заняться причиной, условия образования плесени останутся, и она вылезет снова через месяц-полтора“.
Часто, по словам специалиста, плесень бывает под натяжными и подвесными потолками.
„Несущая конструкция изолируется, то есть основной полоток, а там промерзающий угол. И теплый воздух вместо того, чтобы идти туда, ограничивается подвесным или натяжным потолком, – объясняет Якимов. – Там нет конвекции, нет движения теплого воздуха, и там может все цвести. Что касается утепления фасада, то все же чаще это наоборот помогает от образования плесени. Но в некоторых случаях может быть другая проблема: окна у всех заменены в панельном доме, оконный проем есть, но на откосы ничего не поставлено. В итоге весь дом утеплен, изолирован, а оригинальный бетонный откос, который остался, становится мостиком холода. Порой эту проблему и не решить, потому что, если закрыть утеплителем, он закроет и раму. Есть такие технические нюансы“.
Владислав Якимов рассказывает, что к ним обращаются иногда из домов, где от плесени страдает сразу несколько квартир. „Если это проблема общая, то надо, конечно, ее сообща решать“, – заявляет специалист.
Вытяжка поможет
Лучшим средством борьбы с повышенной влажностью и связанной с ней плесенью заведующая отделом гигиены окружающей среды Департамента здоровья Леэна Альбрехт называет уборку помещений и поверхностей, правильный воздухообмен и вентиляцию. „Когда готовишь, нужно включать кухонную вытяжку, которая выводит пар из комнаты“, – говорит Альбрехт. Если на кухне нет вытяжки, по ее словам, помещения необходимо проветривать после приготовления пищи. Также при сушке белья в помещении необходимо его проветривать.
Также важно, чтобы поверхности оставались сухими. „После использования ванной комнаты нужно высушить поверхности и снизить относительную влажность, проветрив помещение. Необходимо избегать образования мостиков холода вокруг окон, наружных углов и других мест“, – поясняет Альбрехт и уточняет, что оптимальная влажность воздуха в жилых помещениях составляет 35–60%. В отопительный сезон влажность в помещении может снижаться до 20–25%, а летом подниматься до 70%.
При этом Альбрехт отмечает, что Департамент здоровья не следит за наличием плесени в многоквартирных домах – он проводит проверки только в учебных заведениях, социальных учреждениях, домах попечения и в учреждениях, предлагающих услуги красоты и личной гигиены.