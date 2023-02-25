6 интересных фактов об алое, о которых вы наверняка не догадывались

Греки в то время его использовали для приготовления мазей при лечении ожогов и ран, а также при туберкулезе, заболеваниях желудка, печени и кожных инфекциях. Александр Македонский завоевал остров Сокотру только ради алоэ, это советовал ему сделать Аристотель, утверждавший, что на острове есть большие заросли растения, которое исцеляет раны и без него лекарственные снадобья не могут быть совершенными. Правитель Македонии выселил жителей острова и послал туда группу греков, которые должны были заботиться, охранять и отправлять алоэ в Сирию, Грецию и Египет.

О полезных свойствах алоэ известно еще с давних времен: целебное растение имеет богатую историю, его использовали многие известные личности для поддержания здоровья. Древние египтяне считали его священным растением, положительно влияющим на кожу и цвет лица. Его часто применяли для того, чтобы сохранить свою красоту – к примеру, Клеопатра наносила сок алоэ на свою кожу.

Содержащиеся в них антрагликозиды – горькое на вкус кристаллическое вещество, которое обладает слабительным, обезболивающим, желчегонным, бактерицидным и противогрибковым действиями. Сок, полученный из листьев алоэ – это универсальный напиток, который поможет увеличить количество воды в кишечнике, нормализовать баланс здоровых бактерий, поддержать здоровье пищеварительной системы. Он поможет при авитаминозе, снизит холестерин, его применяют при воспалении горла, лечении аллергии, гипертонии, заболеваниях сердца и оказывает лечебное действие на зубы и десна.

Отличительной особенностью алоэ является способность накапливать в листьях воду. Это растение имеет специфический состав – почти на 97% оно состоит из воды, остальные 3% содержат сложные эфиры. В его листьях, помимо воды, содержатся витамины, ферменты, смолистые вещества, некоторые эфирные масла, органические – протеин, глюкоза, холестерин и неорганические соединения.

В природе алоэ растет в жарких тропических и даже засушливых местах – на Мадагаскаре, Аравийском полуострове, в Северной Африке, Индии, юго-восточной Азии, Мексике и Кубе. Это растение может выживать как в пустынях, так и на склонах гор.

Большую пользу для здоровья алоэ приносит только по истечении 5 лет: тогда он приобретает свои лечебные свойства. Чем старше растение, тем больше полезных веществ оно имеет. Понять, какие листья больше подходят для лечения, можно по кончику. Как только они начнут высыхать, значит, в них накопилось достаточное количество лечебных свойств, и сок растения стал максимально полезным. Отрезать лист необходимо у самого основания или стебля, применять для лечения можно только свежесрезанные листья, оставлять надолго их нельзя, поскольку они теряют все свои лечебные свойства.

Алоэ может прожить без воды

Это растение очень неприхотливое, и загубить его практически невозможно. Алоэ способен прожить без воды семь лет и при этом пускать новые побеги. Растение имеет короткий стебель или ствол, густо усаженный мечевидными листьями, расположенными по спирали.

Его толстые мясистые листья способны накапливать большое количество воды, при этом значительно увеличиваясь в размерах. Они закрывают поры на толстой кожуре, и это препятствует испарению из них воды, благодаря чему растение надолго сохраняет влагу, если ее недостаточно поступает извне.

В мякоти листа есть специальные ячейки, которые сохраняют воду: во время засухи их размеры могут уменьшаться из-за постепенного расхода влаги, необходимой для поддержания жизни растения. Если засуха продолжительная, алоэ сбрасывает нижние листья, чтобы сохранить себе жизнь. Даже в домашних условиях листья могут достигать 65 см в длину, 4,5 см в ширину и до 3 см в толщину.

Алоэ может цвести

Это целебное растение может цвести, но происходит это очень редко, так как алоэ предпочитает делать это на природе, а не в домашних условиях. Широко распространено заблуждение, что алоэ цветет раз в сто лет. Это неверно, так как при правильном уходе, цветы алоэ можно наблюдать каждые 10 – 20 лет.