Чувствуете себя перегруженным кажущимися бесконечными работами по дому? 4 совета, как распределить работы по дому между членами семьи

Она считает, что когда в одном домохозяйстве проживает несколько человек, ответственность за уборку должна быть разделена. „Каждый имеет отношение к появлению грязной посуды и грязного белья, поэтому каждый должен нести ответственность за уборку, независимо от пола и возраста. Это вопрос обоюдных договоренностей и разделения задач“, – добавляет психолог.

Психолог считает, что каждая семья должна создавать свои правила относительно домашних дел, понятные всем членам семьи и отвечающие ценностям и потребностям семьи. „Часто член семьи чувствует давление, заставляющее его одного нести ответственность за домашние дела, хотя на самом деле семья не ожидает этого. В таком случае откровенный разговор мог бы помочь разделить бремя“, – говорит Рита Рятсепп.

Психолог Рита Рятсепп считает, что гендерный разрыв – это скорее привычка, выработанная с течением времени. „Ответственность за домашние дела более естественна для женщин, чем для мужчин. Если вернуться к древним временам, то именно женщины содержали в порядке жилище и поддерживали огонь, готовили и заботились о детях. Мужчины были охотниками, ответственными за добычу еды. Такой подход не исчез полностью, хотя понимание того, что времена изменились, потихоньку укореняется в обществе“, – поясняет Рита Рятсепп. Ценности и модели поведения из дома нашего детства переносятся также во взрослую жизнь, и в некоторых случаях эти модели трудно сломать. „Например, если именно мать в основном готовила и убирала в доме вашего детства, очень легко продолжить эту модель в своей семье во взрослом возрасте. Однако, если это неприемлемо для членов семьи, тогда эту модель надо обязательно поменять“, – говорит психолог.

Исследование „Домашняя жизнь“ показало, что во всем мире женщины на 56 % чаще, чем мужчины, называют работы по дому своим самым большим источником разочарования. Кроме того, каждая четвертая женщина в Эстонии расстроена тем, что ей приходится заниматься домашними делами, такими как стирка, уборка и приготовление пищи. В то же время среди мужчин лишь каждый десятый чувствует себя разочарованным.

Рита Рятсепп делится советами, как начать разговор с семьей о распределении домашних дел.

1. Создайте атмосферу для откровенного семейного обсуждения

Открытое обсуждение в непринужденной обстановке должно стать первым шагом, живете ли вы с соседом по комнате, партнером или семьей с детьми. В ходе обсуждения можно составить список всех домашних дел, чтобы каждый четко понимал, что значит заботиться о доме. Может случиться так, что другие члены семьи не понимают масштаба задач и времени, которое уходит на работы по дому.

2. Обсудите, как каждый понимает порядок в доме

Мало кто любит убирать, но порядок в доме нравится всем. В то же время у членов семьи может быть очень разное восприятие порядка в доме. Например, для одного опрятный дом может быть наполнен творческим беспорядком, а для другого аккуратный дом — это идеально вычищенный дом, где все находится на своём месте. У детей может быть другое понимание порядка. Пол, заваленный игрушками, может показаться родителю полной катастрофой, но для ребенка это страна его фантазий.

Чтобы разделить домашние обязанности, важно решить, как семья понимает порядок в доме, и договориться, что тот, кто устроил беспорядок, также будет убирать его.

3. Составьте список домашних дел, которые нравятся и не нравятся каждому человеку

У каждого есть домашние дела, которые ему нравятся и не нравятся. Каждый член семьи должен составить список своих любимых и наименее любимых задач. Затем списки можно сравнить и найти сходства и различия. Список должен стать основой для разделения домашних дел и поиска компромиссов. Например, могут быть задачи, которые никому не нравятся. В этом случае ответственность может быть разделена по очереди.

4. Распределите работы по графику

Если у каждого члена семьи есть список задач, за которые он отвечает, выполнять задачи будет проще. Кроме того, вы также можете составить расписание домашних дел и наклеить его на холодильник или другое видное место. Расписание особенно полезно для младших членов семьи, так как именно они могут легко забыть о своих обязанностях. Список с разделением задач также снижает давление на одного человека, который, возможно, ранее отвечал за все.

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