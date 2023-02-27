Маленькая невинная ложь, разговоры с самим собой и растениями: странные вещи, которые жители Эстонии делают дома, и их влияние на психическое самочувствие

Ежегодный глобальный опрос IKEA „Домашняя жизнь“ показал, что времена социальной и экономической нестабильности заставляют людей больше ценить важность дома как безопасного места. Два из трех жителей Эстонии считают, что их дом сейчас вызывает у них больше положительных эмоций, чем в то же время в прошлом году. В глобальном масштабе этот же показатель составляет четыре человека из десяти.

Маленькая невинная ложь

Для многих людей в Эстонии дом — это место, где они хотят проводить больше времени. В прошлом году почти каждый четвертый житель Эстонии делал вид, что у него есть домашние дела, тогда как на самом деле он просто хотел остаться дома, а не выходить на улицу. Молодые люди в возрасте 18–34 лет чаще делали вид, что у них есть домашние дела – 37%.

Как мы проводим время дома? Исследование IKEA показало, что помимо отдыха и занятий своими хобби мы также получаем удовольствие от разговоров с самими собой и нашими комнатными растениями. Выяснилось, что каждый третий житель Эстонии разговаривает сам с собой, когда остается дома один. Более того, жители Эстонии в 1,5 раза чаще разговаривают со своими растениями, чем жители остального мира.

Время от времени разговаривать с самим собой и своими растениями — скорее положительный знак. По словам психолога Риты Рятсепп, разговор с самим собой имеет терапевтический эффект, а возможность чувствовать себя свободно дома полезна для нашего психического благополучия. „Когда человек разговаривает сам с собой или со своими растениями, это показывает, что он чувствует себя дома в безопасности и комфортно. Ведь в мыслях мы постоянно разговариваем сами с собой, а в публичном пространстве внимательно следим за тем, какими мыслями делимся с другими. Однако дома фильтр исчезает, поэтому мы можем громко разговаривать с собой, нашими растениями или даже с плитой, чтобы испечь хороший пирог“, - сказала Рятсепп. Она добавила, что слушая свой внутренний голос, можно решить многие проблемы.

Значимость дома растет