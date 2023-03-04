Читатель возмущен! Компенсация за отопление, которой не видно

От редакции:

Чтобы смягчить последствия роста цен на энергию для бытовых потребителей, государство разработало различные временные пособия. Они применяются к счетам, которые были выписаны потребителям за энергию, потребленную в период с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года, гласит сообщение на сайте Министерства экономики и коммуникации. Пособия предоставляются автоматически, т. е. продавец сам уменьшает цену за единицу электроэнергии, газа или центрального отопления в счетах за энергию, которые затем поступают бытовым потребителям.

Что касается потребителей центрального отопления, подобно потребителям газа, им компенсируются расходы на тепло в объеме 80% от цены, превышающей 80 евро/МВтч (без налога с оборота) .

Например, если цена распределенного через сеть центрального отопления тепла составляет 97,15 евро/МВтч (действующая в Таллинне предельная цена), то она снижается для потребителя до уровня 83,4 евро/МВтч. В этом примере расходы на центральное отопление снижаются на 14%.

Для получения компенсации потребитель, как правило, сам ничего не должен делать. Пособия разработаны таким образом, что продавец электроэнергии, газа или центрального отопления автоматически учитывает компенсацию в счете, выписываемом потребителю. Продавец запрашивает обратно от государства доход, не полученный от потребителя.

Однако в редких случаях продавец может не знать, находится ли за управляющим предприятием или садоводческим кооперативом именно бытовой потребитель. В таком случае лицо, продающее электроэнергию бытовым потребителям, должно обратиться для получения компенсации в ЦУ Центр инвестиций в окружающую среду (KIK) .

Если квартирному товариществу или садоводческому кооперативу продают электроэнергию или газ юридические лица, которые в понятии Закона о рынке электроэнергии или Закона о природном газе не являются продавцами электроэнергии или газа, то эти посредники должны сами подать заявление в KIK, чтобы получить компенсацию. Это должны делать, например, предприниматели, которые управляют многоквартирными жилыми домами и ведут учет электроэнергии или газа вместо квартирных товариществ, то есть договор заключен между продавцом и управляющей фирмой, которая представляет квартирное товарищество.