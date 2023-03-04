IKEA расширяется в Балтии: в Литве открывается новый центр планирования и заказа товаров

„Цель центра планирования и заказа – вдохновить наших покупателей, поделиться знаниями и советами в обустройстве дома и предложить решения и помощь специалиста в улучшении жизни ближе к дому и работе. В новом центре планирования и заказа товаров мы сможем предложить покупателям доступную помощь, в выборе качественных и вдохновляющих решений для дома, которые подойдут именно им, под их нужды и пожелания. Покупатели смогут спланировать свою кухню, шкаф, мебель для хранения, ванную комнату и многое другое“, – говорит Инга Филипова, руководитель розничной торговли IKEA в странах Балтии. По словам И. Филиповой новый центр планирования и заказа товаров поможет достичь видение компании – изменить к лучшему повседневную жизнь многих людей.

В новом центре планирования и заказа товаров будут представлены более 9000 товаров для дома, которые доступны для заказа в интернет-магазине. Также будут доступны все услуги предоставляемые IKEA в Литве – набор товаров и получение в магазине, замеры, монтаж и доставка, и многое другое.

Уже четвёртый филиал IKEA

Центр планирования и заказа товаров IKEA разместится на 2000 квадратных метрах и станет третьим в Литве и четвёртым в странах Балтии. На данный момент в Литве есть магазин в Вильнюсе и Пункты заказа и получения товаров в Каунасе и Клайпеде.

В последние годы IKEA расширялась в Эстонии, в прошлом году открылся магазин IKEA недалеко от Таллинна, а в 2021 году Студия планирования во втором по величине городе – Тарту. 2018 году был открыт магазин в Риге. В Балтийские страны IKEA вошла в 2013 году открыв первый магазин в Вильнюсе.