Весна на подоконнике: шесть комнатных растений, которые цветут в холодное время года

Пуансеттия

Наверняка многие обращали внимание на этот красный яркий цветок, который считается символом Рождества. Пуансеттию и называют часто „рождественской звездой“. Но вопреки устоявшемуся мнению, это цветок существует не только в красном или алом цвете. Его листья могут быть и белыми, и розовыми, и кремовыми, и лимонными. Так что любой найдет подходящий окрас на свой вкус и под интерьер своей квартиры.

Для того чтобы пуансеттия цвела в нужное вам время, в осенний период (в течение двух месяцев) ограничьте ее в световом дне. Он должен длиться не более 10 часов. Можно для этого поставить растение в шкаф или просто накрыть чем-нибудь на время. В период с июня по октябрь вносите в грунт только универсальные подкормки.

Гиппеаструм

Еще один необычный комнатный цветок, который выглядит очень изящно. Крупные цветки гиппеаструма распускаются на длинной тонкой ножке. Цветение у него начинается как раз в период новогодних празднований, так что растение станет отличным украшением для вашей квартиры в праздничные дни.

Комнатные лилии бывают разных оттенков. Чаще всего цветоводы стремятся приобрести красные гиппеаструмы (классические), однако коллекционеры выбирают оранжевые, желтые, розовые и даже белые цветы, которые смотрятся в цветнике не менее эффектно.

Цветение у гиппеаструмов начинается в декабре и заканчивается в апреле. Чтобы спровоцировать появление цветков, нужно хранить растение в покое в течение 2-3 месяцев при температуре, не превышающей 15 градусов. После такой выдержки пересаживают комнатные лилии в новую почву и переносят емкость с ними в теплое место. Полив на это время увеличивают.

Декабрист

У этого комнатного цветка множество названий. Его называют зигокактусом усеченным, лесным кактусом Шлюмбергера, рождественником. Но большинство называет его декабристом, поскольку это растение цветет в период зимних праздников.