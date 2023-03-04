Смартфон возле компьютера оставлять нельзя: почему такое „соседство“ вредит обоим гаджетам

Однако мало кто задумывается, что проблемы могут возникнуть из-за того, что смартфон целыми днями лежит возле ноутбука. Многие люди, работая за компьютером, всегда держат его рядом. Почему это очень плохая привычка и как она вредит вашим гаджетам.

Почему держать смартфон у ноутбука опасно?

Оказывается, эти два вида техники не дружат между собой и могут поломаться, если будут постоянно лежать рядом. Специалисты отмечают, что мобильный телефон, прежде всего, заточен под телефонные разговоры. Он взаимодействует с базовыми станциями, отслеживает сигнал и излучает его. В компьютерах и ноутбуках тоже есть встроенные антенны, но они значительно слабее. Речь идет о WiFi и Bluetooth.

Когда смартфон лежит рядом с включенным ноутбуком и на него должен поступить телефонный звонок, происходит детектирование электрических колебаний сигналов. Это создает помехи для предстоящего вызова и может спровоцировать еще две проблемы с телефоном:

он будет быстрее разряжаться;

техника может заглючить.

Поэтому эксперты советуют оставлять гаджет на расстоянии не менее 1 м от компьютерной техники. То же касается и планшетов.

Для ноутбука столь близкий контакт тоже не очень полезен. В таком случае, говорят эксперты, устройство создает нежелательное электромагнитное поле. А еще телефон следует класть подальше от колонок к компьютеру – они могут выйти из строя или, как минимум, их звучание станет хуже.