НА ЗАМЕТКУ | 4 недорогих способа обновить полы в ванной

Краска

Если в вашей ванной пол отделан деревом, то самое простое решение — покрасить его в новый цвет. Сегодня можно найти множество красок для влажных помещений и санузлов, а если вы хотите подчеркнуть текстуру дерева, то его можно покрыть лаком или маслом с добавлением воска.

Керамогранит

Керамогранит — это старший брат керамической плитки. Его изготавливают из смеси глины, кварцевого песка и полевого шпата, которую сначала прессуют, а затем обжигают при очень высокой температуре. Таким образом получается тонкий, но в то же время прочный материал. Керамогранит устойчив к истиранию, воздействию влаги и перепадам температур, что делает его идеальным вариантом для ванной комнаты. Кроме того, керамогранит с соответствующим рисунком может стать отличной заменой натуральному мрамору или дереву.

Ковер

Ковер — самый простой способ освежить интерьер ванной комнаты и добавить новых красок. Постелите яркий коврик у входа, раковины, душевой или ванны. Также можно использовать несколько ковров, выполненных из разных материалов и украшенных различными принтами. И самое главное: не забудьте про противоскользящую подложку.

Винил

Современные технологии позволяют сделать синтетические материалы, такие как винил, почти неотличимыми от натуральных. Современные виниловые покрытия выпускаются в виде планок, которые соединяются между собой замками. Такие полы не боятся влаги и имеют привлекательный внешний вид, но стоят в разы меньше, чем натуральный камень или паркет.







