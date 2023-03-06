Надоело гладить? Есть универсальный помощник, который сделает эту скучную работу за вас!
Некоторые домашние дела ну очень хотелось бы перепоручить кому-то другому – например, глажку и отпаривание. Именно поэтому автоматический отпариватель для одежды становится таким же базовым бытовым прибором, как посудомоечная, стиральная машина или робот-пылесос.
Во многих семьях, наверное, гладильная доска предыдущего поколения и утюг уже давно убраны подальше, поскольку постоянно гладить – унылое занятие, отнимающее так много времени, что возникает искушение покупать только такую одежду и домашний текстиль, которые не нужно гладить. Но все же свежеотпаренные рубашки и особенно постельное белье – это особенное удовольствие, вот только был бы кто-нибудь, кто делал бы эту нудную работу за тебя!
И теперь этот кто-то есть – автоматически отпаривающий и дезинфицирующий вещи Tefal Care for You делает ткани свежими и идеально выглаженными за вас. Вы же в это время можете заниматься всем, чем хотите – например, читать новости, пить кофе или общаться с членами семьи.
Care for You автоматически сушит, разглаживает складки и дезинфицирует
Если обычный утюг и небольшой отпариватель не справляются с вашей одеждой и домашним текстилем, или вы просто не хотите тратить свое время на эту работу, то есть современный отпариватель, который идеально подходит для всех тканей и текстиля и станет вашим хорошим помощником
Care for You идеально отгладит вашу одежду, пока вы спокойно наслаждаетесь утренним кофе.
Хотите освежить и дезинфицировать костюм? Бережно высушить праздничное платье? Быстро погладить три рубашки сразу? Пожалуйста – Tefal Care for You погладит даже ваши носки и трусы, если нужно!
Как он это делает? Очень просто и результативно. И еще быстро. Время зависит от того, чего именно вы хотите добиться с помощью этого универсального устройства. Легкое отпаривание занимает 10 минут, более тщательное уже 20 минут, а за полчаса будет отглажена даже та одежда, на которой были очень стойкие и глубокие складки.
Хорошая вещь имеет несколько полезных функций. Специальный режим для дезинфекции Care for You уничтожает до 99,99 % бактерий и вирусов без использования моющих средств или химикатов. Аппарат бережно относится к одежде и исключает риск усадки даже самых деликатных предметов одежды. Отпариватель подходит для дезинфекции даже тонких тканей, а также устраняет интенсивные запахи – например, сигарет или жареной еды.
В аппарате есть также безопасный режим сушки, подходящий для деликатных тканей. Автоматический отпариватель одежды Tefal гладит до трех предметов одежды за 10 минут. Просто повесьте одежду в машину и нажмите на кнопку, остальную работу за вас сделает Tefal Care for You. Продолжительность цикла можно устанавливать от 10 до 90 минут.
Care for You чрезвычайно тихий, очень компактный и его легко хранить. Отпариватель можно удобно разместить в гардеробе, подсобном помещении, прихожей или ванной комнате. И он будет не просто там стоять, а сушить до трех предметов одежды одновременно – причем, до пяти раз быстрее, чем на решетке для сушки белья или на бельевой веревке.
Удобно ли пользоваться универсальным отпаривателем Care for You ? О да! Те, у кого уже есть этот домашний помощник, говорят, что хорошо читаемый экран и удобный пульт управления делают применение универсального центра по уходу за одеждой Tefal очень удобным.