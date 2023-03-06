Надоело гладить? Есть универсальный помощник, который сделает эту скучную работу за вас!

Во многих семьях, наверное, гладильная доска предыдущего поколения и утюг уже давно убраны подальше, поскольку постоянно гладить – унылое занятие, отнимающее так много времени, что возникает искушение покупать только такую одежду и домашний текстиль, которые не нужно гладить. Но все же свежеотпаренные рубашки и особенно постельное белье – это особенное удовольствие, вот только был бы кто-нибудь, кто делал бы эту нудную работу за тебя!

И теперь этот кто-то есть – автоматически отпаривающий и дезинфицирующий вещи Tefal Care for You делает ткани свежими и идеально выглаженными за вас. Вы же в это время можете заниматься всем, чем хотите – например, читать новости, пить кофе или общаться с членами семьи.

Care for You автоматически сушит, разглаживает складки и дезинфицирует

Если обычный утюг и небольшой отпариватель не справляются с вашей одеждой и домашним текстилем, или вы просто не хотите тратить свое время на эту работу, то есть современный отпариватель, который идеально подходит для всех тканей и текстиля и станет вашим хорошим помощником

Care for You идеально отгладит вашу одежду, пока вы спокойно наслаждаетесь утренним кофе.

Хотите освежить и дезинфицировать костюм? Бережно высушить праздничное платье? Быстро погладить три рубашки сразу? Пожалуйста – Tefal Care for You погладит даже ваши носки и трусы, если нужно!

Как он это делает? Очень просто и результативно. И еще быстро. Время зависит от того, чего именно вы хотите добиться с помощью этого универсального устройства. Легкое отпаривание занимает 10 минут, более тщательное уже 20 минут, а за полчаса будет отглажена даже та одежда, на которой были очень стойкие и глубокие складки.

Хорошая вещь имеет несколько полезных функций. Специальный режим для дезинфекции Care for You уничтожает до 99,99 % бактерий и вирусов без использования моющих средств или химикатов. Аппарат бережно относится к одежде и исключает риск усадки даже самых деликатных предметов одежды. Отпариватель подходит для дезинфекции даже тонких тканей, а также устраняет интенсивные запахи – например, сигарет или жареной еды.