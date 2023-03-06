Певица Ханна Мартинсон рассказывает, как у нее дома распределяются домашние обязанности
Ежегодный опрос IKEA „Домашняя жизнь“ показал, что когда дело доходит до домашних обязанностей, гендерный разрыв по-прежнему существует. Каждая четвертая жительница Эстонии чувствует себя разочарованной из-за того, что ей приходится делать работу по дому, и только каждый десятый мужчина недоволен этим. Известная певица Ханна Мартинсон рассказывает, как она и ее партнер выполняют домашнюю работу.
„Когда дело доходит до повседневных домашних дел, для нас не имеет значения, готовлю или стираю белье я или мой партнер Харри. Я считаю, что в идеале домашние обязанности можно было бы разделить поровну, и чтобы у всех была возможность выбирать те дела, которые им больше нравятся. Именно так мы разделили между собой обязанности по дому“, - говорит известная эстонская певица Ханна Мартинсон.
Ханна считает, что пол не должен иметь никакого отношения к тому, кто чем занимается дома. „Помню девочку из школы, которая росла с мамой. Так как мужчины в семье не было, собирали кухонную мебель и ремонтировали печь сами. Использование дрели или удаление засоров не было исключением. Я до сих пор помню это как хороший пример того, что пол не должен играть роли, когда дело касается работы по дому“, - говорит Ханна Мартинсон.
Дневник работ поможет вам оценить вклад каждого
Певица вовсе не отрицает, что много раз бывало так, что каждый считал, что его вклад в домашние дела больше, и это вызывало напряженность в отношениях. „Поэтому мы решили вести дневник работ по дому, где отмечали, кто сколько и чем занимается. Все, кому мы рассказали об этом, были удивлены, думая, что это какая-то шутка. Хотя это действительно могло показаться отчаянным поступком, но всего через месяц ведения дневника картина стала ясной, и мы решили разделить домашние обязанности поровну“, - говорит Ханна Мартинсон.
Ханна и ее партнер считают, что основа всего — общение между друг с другом. „Потратьте время на то, чтобы честно и вежливо обсудить между собой то, что беспокоит обоих. Оба могли бы подойти к такому разговору в нейтральном тоне, не обвиняя друг друга. Мы на собственном опыте узнали, что критика и принижение другого, а еще хуже придирки не помогут договориться. Важно, чтобы оба могли предложить свое решение для улучшения ситуации“, - говорит Ханна Мартинсон и добавляет, что ключ к соглашению в компромиссах.
Она смеется: недовольство может быть вызвано не тем, что партнер чего-то не делает, а тем, что он делает это не так быстро, как ожидает другая сторона.
К сегодняшнему дню Ханна и Харри составили четкий план и распределили домашнюю работу. Например, Харри отвечает за посудомоечную машинку – ставит грязную и вытаскивает чистую посуду, а Ханна занимается стиркой и сушкой белья. Мусор выносит тот, кто выходит на улицу первым. „Важно отметить, что ни один из нас не получает удовольствия от этих дел, но, по крайней мере, эта ответственность не лежит на одном человеке, а распределяется поровну“, - говорит Ханна Мартинсон.
Небольшие работы, связанные, например, с электричеством, больше ответственность Харри. „Также он готовит еду, просто потому что это больше его интересует. И все же приготовление пищи — это занятие, которым по возможности стоит заниматься вместе. Например, иногда мы включаем любимую музыку, вместе готовим и обсуждаем, что произошло за день. На самом деле любое занятие можно превратить во что-то полезное, познавательное и приятное“, - говорит певица.
Советы, как сделать работу по дому менее хлопотной
„Никто из нас не любит менять постельное белье, особенно когда одеяло надо засунуть в пододеяльник — это просто еще одно рутинное занятие. Решение проблемы - делать это вместе. И так как ни один из нас вообще не любит менять постельное белье, мы всегда делаем это вместе и дурачимся“, - говорит Ханна Мартинсон. Она добавляет, что если делать такие дела вместе, то с задачей можно справиться быстрее.
По словам певицы, отношения требуют сотрудничества и принятия друг друга. Хотя у Ханны и ее партнера четкое разделение задач по дому, они считают естественным, что если у партнера период высокой занятости на работе, то никто не ждет, пока раковина переполнится посудой, а убирает сам и не ждет похвалы или вознаграждения в ответ. „Удивительно то, что если один из партнеров прилагает больше усилий, это не остается незамеченным другим. И того, кто делает больше, всегда стоит похвалить. Это удивительно положительный эффект“, - говорит Ханна Мартинсон.
Ханна отмечает, что для экономии времени и энергии к ним каждые две недели приходит уборщица. „Думаю, мы даже не умеем так хорошо убирать, как она. Кроме того, уборка в доме является хорошим поводом устроить свидание, ведь мы вынуждены какое-то время отсутствовать дома“, - сказала Ханна.
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