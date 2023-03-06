Певица Ханна Мартинсон рассказывает, как у нее дома распределяются домашние обязанности

„Когда дело доходит до повседневных домашних дел, для нас не имеет значения, готовлю или стираю белье я или мой партнер Харри. Я считаю, что в идеале домашние обязанности можно было бы разделить поровну, и чтобы у всех была возможность выбирать те дела, которые им больше нравятся. Именно так мы разделили между собой обязанности по дому“, - говорит известная эстонская певица Ханна Мартинсон.

Ханна считает, что пол не должен иметь никакого отношения к тому, кто чем занимается дома. „Помню девочку из школы, которая росла с мамой. Так как мужчины в семье не было, собирали кухонную мебель и ремонтировали печь сами. Использование дрели или удаление засоров не было исключением. Я до сих пор помню это как хороший пример того, что пол не должен играть роли, когда дело касается работы по дому“, - говорит Ханна Мартинсон.

Дневник работ поможет вам оценить вклад каждого

Певица вовсе не отрицает, что много раз бывало так, что каждый считал, что его вклад в домашние дела больше, и это вызывало напряженность в отношениях. „Поэтому мы решили вести дневник работ по дому, где отмечали, кто сколько и чем занимается. Все, кому мы рассказали об этом, были удивлены, думая, что это какая-то шутка. Хотя это действительно могло показаться отчаянным поступком, но всего через месяц ведения дневника картина стала ясной, и мы решили разделить домашние обязанности поровну“, - говорит Ханна Мартинсон.

Ханна и ее партнер считают, что основа всего — общение между друг с другом. „Потратьте время на то, чтобы честно и вежливо обсудить между собой то, что беспокоит обоих. Оба могли бы подойти к такому разговору в нейтральном тоне, не обвиняя друг друга. Мы на собственном опыте узнали, что критика и принижение другого, а еще хуже придирки не помогут договориться. Важно, чтобы оба могли предложить свое решение для улучшения ситуации“, - говорит Ханна Мартинсон и добавляет, что ключ к соглашению в компромиссах.