Простые шаги, чтобы тратить меньше ресурсов и экономить на счетах за коммунальные услуги
Экономия энергии означает экономию денег. Согласно последнему ежегодному глобальному исследованию IKEA „Домашняя жизнь“, каждый третий житель Эстонии желает, чтобы его идеальный дом обеспечивал экологические условия жизни, а каждый седьмой хочет, чтобы дом способствовал экономии. На самом деле, вы можете использовать меньше электроэнергии и сократить счета, по-новому взглянув на освещение, отопление и бытовую технику. Вот несколько очень простых советов, которые помогут легко экономить на коммунальных расходах.
„Наиболее эффективными решениями для снижения потребления ресурсов дома являются те, которые просты в реализации, доступны для многих и не требуют значительных изменений образа жизни. Если внести небольшие изменения в наши повседневные привычки, перейдя на светодиодные лампы, используя заряжаемые батарейки и выбирая экономичные решения для энерго- и водоснабжения, можно значительно сократить ежедневное использование ресурсов. И самое лучшее время, чтобы начать экономить, это начать уже сегодня“, – говорит Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA в Эстонии.
Экономьте до 85 % электроэнергии
Замените лампочки накаливания светодиодными. На освещение приходится значительная часть бытового энергопотребления, составляющая от 20 до 40 процентов. Замена лампочек накаливания более энергоэффективными и долговечными светодиодными лампочками может помочь сэкономить до 85 % энергии, и к тому же светодиодные лампочки имеют срок службы около 25 000 часов. „Совсем не дорогие светодиодные лампы SOLHETTA доступны в различных цветах и с разными уровнями яркости, и они излучают приятный свет, который подчеркивает естественные цвета помещения“, – говорит Педро Кастро.
Выключайте или приглушайте свет, когда не находитесь в комнате – это также дает значительную экономию. Интеллектуальное решение IKEA по управлению освещением TRÅDFRI помогает в этом. С его помощью вы можете управлять освещением дома с помощью пульта дистанционного управления или мобильного приложения и быть уверенным, что энергия не тратится впустую.
Отключайте от сети электрические устройства, когда они не используются. Подсчитано, что чайник, стиральная машина, зарядка для телефона или другие устройства, включенные в электрическую розетку, когда они не используются, могут увеличить потребление электроэнергии в домашнем хозяйстве в размере до семи процентов. „В этом случае пригодится еще одно умное решение серии TRÅDFRI. Дистанционно управляемая система TRÅDFRI позволяет отключать все приборы, которые в данный момент не используются, даже если они подключены к сети“, – поясняет Педро Кастро.
Выбирайте энергосберегающую бытовую технику. Выбор хорошего класса энергопотребления может привести к значительной ежемесячной экономии на счетах за электроэнергию. Шкала классов энергопотребления определяется от A до G – от более эффективного класса энергопотребления к менее эффективному. Например, холодильник – это бытовой прибор, потребляющий больше всего энергии, поэтому стоит выбирать холодильник более высокого класса энергопотребления. Что касается типов плит, индукционные варочные панели нагревают пищу быстрее и чрезвычайно энергоэффективны, например, они нагревают только необходимую область, определяя размер кастрюли или сковороды. Они на 50 % быстрее и энергоэффективнее, чем керамические варочные панели или варочные панели со спиральным нагревательным элементом.
Выбирайте заряжаемые батарейки вместо обычных батареек. „Регулярное использование заряжаемых батареек с течением времени позволяет как сэкономить деньги, так и сократить количество отходов дома. Потребители, которым необходимо часто использовать батарейки, могут извлечь выгоду, заменив обычные батарейки заряжаемыми батарейками. Со временем можно добиться существенной экономии — как в плане экологичности, так и для кошелька. Для небольших бытовых приборов можно использовать зарядное устройство STENKOL для заряжаемых щелочных батареек как экономичный и экологически безопасный способ сократить количество отходов и всегда иметь в наличии полностью заряженные батарейки“, – говорит дизайнер интерьера IKEA.
Используйте воду с умом
Из всей воды в мире пресная составляет менее 3 %. Домохозяйства потребляют около 8 % от общего потребления пресной воды. Поэтому ее бережное использование имеет смысл как с финансовой, так и с экологической точки зрения. С помощью нескольких новых хороших привычек некоторые простые изменения, сохраняющие этот драгоценный ресурс, могут стать частью нашей повседневной жизни.
Выбирайте смесители, которые думают вместо вас. „Смесители и души IKEA имеют встроенный аэратор. Он насыщает воду воздухом, чтобы поддерживать хороший поток с меньшим количеством воды. Замена кухонного смесителя на смеситель с аэратором снижает расход воды на кухне на 30 % без изменения напора воды. Это уменьшает количество выходящей воды, но поддерживает поток на желаемом уровне“, — объясняет Педро Кастро.
Нагрев воды для ежедневных процедур по уходу может привести к большим расходам. К счастью, с некоторыми смесителями вы можете сократить расход горячей воды на 30 %. Когда вы поднимаете рычаг прямо вверх, льется только холодная вода, что означает, что вы нагреваете воду только тогда, когда вам это нужно, а не каждый раз, когда вы поднимаете рычаг. Если вы поднимете рычаг прямо вверх, он подаст холодную воду. Поднимите его влево, и он подаст горячую воду.
Мойте овощи в миске. „В типовом доме можно также экономить много литров воды каждый день, если мыть овощи в миске или частично заполненной раковине, а не под постоянно работающим краном. После этого той же водой можно поливать комнатные растения. Мытье посуды под струей требует много воды. Вы можете экономить воду, если будете мыть посуду в миске“, – говорит специалист по интерьеру.
Принимайте душ вместо ванны. Но не принимайте душ слишком долго: если вы проведете в душе более 15 минут, вы израсходуете 150 литров воды – больше, чем если бы вы приняли ванну.
Заполненная посудомоечная машина экономит больше воды, чем мытье посуды вручную. Посудомоечные машины помогают экономить воду. В современных посудомоечных машинах обычно есть опция „экорежим“, которая очень экономит воду и энергию. Полная посудомоечная машина в этом режиме будет использовать меньше воды, чем если бы вы мыли посуду вручную.
Сохраняйте тепло внутри помещений
Понизьте температуру в помещении. В холодное время года расходы на отопление дома являются одной из самых больших статей расходов домохозяйства. Понижение температуры в помещении приведет к значительному изменению счетов за отопление.
Используйте ковер. „Когда речь идет об экономичных решениях, вы можете задуматься о текстиле для дома – коврах, шторах. Ковры – это не только отличный способ добавить тепла и уюта в комнату, особенно когда температура низкая, но и помочь утеплить пол в холодные месяцы, особенно для тех, кто живет на первом этаже“, – говорит Педро Кастро.
Добавьте больше текстиля. Хорошим советом по экономии тепловой энергии является также использование более плотных штор и занавесок. „Толстая ткань перед дверью удерживает тепло в помещении. Закрывание штор и жалюзи в сумерках также поможет предотвратить утечку тепла через окно. Влияет и сама ткань – более плотные шторы лучше защищают от ветра, но нужно следить, чтобы они были нужной длины и не закрывали радиаторы отопления“, – пояснил дизайнер интерьера IKEA.