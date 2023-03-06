Домашняя жизнь
06.03.2023, 12:10

Простые шаги, чтобы тратить меньше ресурсов и экономить на счетах за коммунальные услуги

 
ФОТО: Ikea

Экономия энергии означает экономию денег. Согласно последнему ежегодному глобальному исследованию IKEA „Домашняя жизнь“, каждый третий житель Эстонии желает, чтобы его идеальный дом обеспечивал экологические условия жизни, а каждый седьмой хочет, чтобы дом способствовал экономии. На самом деле, вы можете использовать меньше электроэнергии и сократить счета, по-новому взглянув на освещение, отопление и бытовую технику. Вот несколько очень простых советов, которые помогут легко экономить на коммунальных расходах.

„Наиболее эффективными решениями для снижения потребления ресурсов дома являются те, которые просты в реализации, доступны для многих и не требуют значительных изменений образа жизни. Если внести небольшие изменения в наши повседневные привычки, перейдя на светодиодные лампы, используя заряжаемые батарейки и выбирая экономичные решения для энерго- и водоснабжения, можно значительно сократить ежедневное использование ресурсов. И самое лучшее время, чтобы начать экономить, это начать уже сегодня“, – говорит Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA в Эстонии.

Экономьте до 85 % электроэнергии

  • Замените лампочки накаливания светодиодными. На освещение приходится значительная часть бытового энергопотребления, составляющая от 20 до 40 процентов. Замена лампочек накаливания более энергоэффективными и долговечными светодиодными лампочками может помочь сэкономить до 85 % энергии, и к тому же светодиодные лампочки имеют срок службы около 25 000 часов. „Совсем не дорогие светодиодные лампы SOLHETTA доступны в различных цветах и с разными уровнями яркости, и они излучают приятный свет, который подчеркивает естественные цвета помещения“, – говорит Педро Кастро.

  • Выключайте или приглушайте свет, когда не находитесь в комнате – это также дает значительную экономию. Интеллектуальное решение IKEA по управлению освещением TRÅDFRI помогает в этом. С его помощью вы можете управлять освещением дома с помощью пульта дистанционного управления или мобильного приложения и быть уверенным, что энергия не тратится впустую.

  • Отключайте от сети электрические устройства, когда они не используются. Подсчитано, что чайник, стиральная машина, зарядка для телефона или другие устройства, включенные в электрическую розетку, когда они не используются, могут увеличить потребление электроэнергии в домашнем хозяйстве в размере до семи процентов. „В этом случае пригодится еще одно умное решение серии TRÅDFRI. Дистанционно управляемая система TRÅDFRI позволяет отключать все приборы, которые в данный момент не используются, даже если они подключены к сети“, – поясняет Педро Кастро.

Ikea

  • Выбирайте энергосберегающую бытовую технику. Выбор хорошего класса энергопотребления может привести к значительной ежемесячной экономии на счетах за электроэнергию. Шкала классов энергопотребления определяется от A до G – от более эффективного класса энергопотребления к менее эффективному. Например, холодильник – это бытовой прибор, потребляющий больше всего энергии, поэтому стоит выбирать холодильник более высокого класса энергопотребления. Что касается типов плит, индукционные варочные панели нагревают пищу быстрее и чрезвычайно энергоэффективны, например, они нагревают только необходимую область, определяя размер кастрюли или сковороды. Они на 50 % быстрее и энергоэффективнее, чем керамические варочные панели или варочные панели со спиральным нагревательным элементом.

Ikea

  • Выбирайте заряжаемые батарейки вместо обычных батареек. „Регулярное использование заряжаемых батареек с течением времени позволяет как сэкономить деньги, так и сократить количество отходов дома. Потребители, которым необходимо часто использовать батарейки, могут извлечь выгоду, заменив обычные батарейки заряжаемыми батарейками. Со временем можно добиться существенной экономии — как в плане экологичности, так и для кошелька. Для небольших бытовых приборов можно использовать зарядное устройство STENKOL для заряжаемых щелочных батареек как экономичный и экологически безопасный способ сократить количество отходов и всегда иметь в наличии полностью заряженные батарейки“, – говорит дизайнер интерьера IKEA.

Используйте воду с умом

Из всей воды в мире пресная составляет менее 3 %. Домохозяйства потребляют около 8 % от общего потребления пресной воды. Поэтому ее бережное использование имеет смысл как с финансовой, так и с экологической точки зрения. С помощью нескольких новых хороших привычек некоторые простые изменения, сохраняющие этот драгоценный ресурс, могут стать частью нашей повседневной жизни.

  • Выбирайте смесители, которые думают вместо вас. „Смесители и души IKEA имеют встроенный аэратор. Он насыщает воду воздухом, чтобы поддерживать хороший поток с меньшим количеством воды. Замена кухонного смесителя на смеситель с аэратором снижает расход воды на кухне на 30 % без изменения напора воды. Это уменьшает количество выходящей воды, но поддерживает поток на желаемом уровне“, — объясняет Педро Кастро.

  • Нагрев воды для ежедневных процедур по уходу может привести к большим расходам. К счастью, с некоторыми смесителями вы можете сократить расход горячей воды на 30 %. Когда вы поднимаете рычаг прямо вверх, льется только холодная вода, что означает, что вы нагреваете воду только тогда, когда вам это нужно, а не каждый раз, когда вы поднимаете рычаг. Если вы поднимете рычаг прямо вверх, он подаст холодную воду. Поднимите его влево, и он подаст горячую воду.

  • Мойте овощи в миске. „В типовом доме можно также экономить много литров воды каждый день, если мыть овощи в миске или частично заполненной раковине, а не под постоянно работающим краном. После этого той же водой можно поливать комнатные растения. Мытье посуды под струей требует много воды. Вы можете экономить воду, если будете мыть посуду в миске“, – говорит специалист по интерьеру.

  • Принимайте душ вместо ванны. Но не принимайте душ слишком долго: если вы проведете в душе более 15 минут, вы израсходуете 150 литров воды – больше, чем если бы вы приняли ванну.

  • Заполненная посудомоечная машина экономит больше воды, чем мытье посуды вручную. Посудомоечные машины помогают экономить воду. В современных посудомоечных машинах обычно есть опция „экорежим“, которая очень экономит воду и энергию. Полная посудомоечная машина в этом режиме будет использовать меньше воды, чем если бы вы мыли посуду вручную.

Сохраняйте тепло внутри помещений

  • Понизьте температуру в помещении. В холодное время года расходы на отопление дома являются одной из самых больших статей расходов домохозяйства. Понижение температуры в помещении приведет к значительному изменению счетов за отопление.

  • Используйте ковер. „Когда речь идет об экономичных решениях, вы можете задуматься о текстиле для дома – коврах, шторах. Ковры – это не только отличный способ добавить тепла и уюта в комнату, особенно когда температура низкая, но и помочь утеплить пол в холодные месяцы, особенно для тех, кто живет на первом этаже“, – говорит Педро Кастро.

  • Добавьте больше текстиля. Хорошим советом по экономии тепловой энергии является также использование более плотных штор и занавесок. „Толстая ткань перед дверью удерживает тепло в помещении. Закрывание штор и жалюзи в сумерках также поможет предотвратить утечку тепла через окно. Влияет и сама ткань – более плотные шторы лучше защищают от ветра, но нужно следить, чтобы они были нужной длины и не закрывали радиаторы отопления“, – пояснил дизайнер интерьера IKEA.

RusDelfi
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