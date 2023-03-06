Простые шаги, чтобы тратить меньше ресурсов и экономить на счетах за коммунальные услуги

Выбирайте смесители, которые думают вместо вас. „Смесители и души IKEA имеют встроенный аэратор. Он насыщает воду воздухом, чтобы поддерживать хороший поток с меньшим количеством воды. Замена кухонного смесителя на смеситель с аэратором снижает расход воды на кухне на 30 % без изменения напора воды. Это уменьшает количество выходящей воды, но поддерживает поток на желаемом уровне“, — объясняет Педро Кастро.

Нагрев воды для ежедневных процедур по уходу может привести к большим расходам. К счастью, с некоторыми смесителями вы можете сократить расход горячей воды на 30 %. Когда вы поднимаете рычаг прямо вверх, льется только холодная вода, что означает, что вы нагреваете воду только тогда, когда вам это нужно, а не каждый раз, когда вы поднимаете рычаг. Если вы поднимете рычаг прямо вверх, он подаст холодную воду. Поднимите его влево, и он подаст горячую воду.

Мойте овощи в миске. „В типовом доме можно также экономить много литров воды каждый день, если мыть овощи в миске или частично заполненной раковине, а не под постоянно работающим краном. После этого той же водой можно поливать комнатные растения. Мытье посуды под струей требует много воды. Вы можете экономить воду, если будете мыть посуду в миске“, – говорит специалист по интерьеру.

Принимайте душ вместо ванны. Но не принимайте душ слишком долго: если вы проведете в душе более 15 минут, вы израсходуете 150 литров воды – больше, чем если бы вы приняли ванну.