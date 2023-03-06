Инновации в бытовой технике: следите за духовкой по веб-камере и позвольте устройствам самим экономить электроэнергию

„Одной из важных целей Samsung является создание все более плавного пользовательского опыта и экосистемы между всеми своими смарт-устройствами. С помощью приложения SmartThings уже можно управлять практически всеми бытовыми приборами Samsung, будь то холодильник, посудомоечная машина, дверной звонок или воздушный тепловой насос“, - пояснил тренинг-менеджер по бытовой технике Samsung Eesti Алари Пеннар.

„Поскольку устройства Samsung при необходимости также взаимодействуют друг с другом, их можно запрограммировать в соответствии с вашими потребностями. Например, можно сделать так, чтобы приложение SmartThings понимало по GPS телефона, что вы приближаетесь к дому, и автоматически повышало температуру в помещении, включало свет и так далее“, - добавил Пеннар.

На European Samsung Summit показали множество новых и интересных решений, позволяющих использовать домашнюю экосистему с большим удобством.

Функция SmartThings Energy устанавливает еще более высокую планку эффективности: новейшая бытовая техника Samsung позволяет экономить электроэнергию и деньги. SmartThings Energy автоматически определяет, сколько энергии потребляют устройства Samsung, и, запустив режим энергопотребления на основе искусственного интеллекта, можно снизить потребление, например, до 15% для холодильников и до целых 70% для стиральных машин.

Меньшее потребление электроэнергии помогает кошельку и окружающей среде. Во имя экологичности в стиральные машины Samsung теперь добавлен цикл стирки Less Microfiber Cycle, который снижает образование микропластика во время стирки до 54%.

Помимо других нововведений, например, новейшие модели духовок Samsung Bespoke теперь обладают еще и установленной внутри веб-камерой, которая позволяет следить, насколько хорошо приготовилось блюдо.