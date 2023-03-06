Онколог объяснил, какая микроволновка может вызвать рак

По словам Карасева, микроволновки „физически не могут вызывать никаких онкологических заболеваний“.

Такие риски появляются только, „если мы имеем дело с неисправной, несертифицированной техникой, сделанной умельцами, что называется, на коленке“, — сказал доктор.

При этом он отметил, что важно использовать устройство согласно инструкции по эксплуатации. Так, безопасное расстояние до работающей СВЧ-печи — как минимум полметра, предупредил врач.

По его словам, встречаются случаи возникновения злокачественной опухоли органов репродуктивной системы у продавцов фастфуда, поскольку они на работе постоянно находятся в 10 сантиметрах от микроволновки. Но эта связь окончательно все же не доказана, заметил Карасёв.

А в домашних условиях гораздо важнее то, в какой посуде вы разогреваете еду. „Навредить может не сама СВЧ-печь, а посуда, в которой вы разогреваете еду“, — сказал специалист.

Речь идёт об одноразовых тарелках, пояснил он. „В этом случае часть синтетических веществ попадает в пищу“, — сказал Карасев. И, если человек делает это постоянно, „то со временем накопительный эффект будет, возможно, даже в виде онкологического заболевания“, — предупредил доктор.