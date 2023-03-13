ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Использовать семена томатов и паприки из некоторых стран опасно

Инфекция, вызванная вирусом Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV), в худшем случае может уничтожить весь урожай. В случае обнаружения вируса принимаются официальные меры борьбы и зараженные растения уничтожаются.

С 2019 года в ЕС действуют меры по предотвращению заражения и распространения ToBRFV в ЕС (постановление комиссии 2020/1191). Хотя согласно официальным мерам семена импортируемых в ЕС томатов должны проверяться на ToBRFV и не содержать вируса, департамент рекомендует по возможности избегать использования семян из стран с высоким риском. Основными такими странами являются Китай и Израиль, но выявлялись и случаи попыток импорта в ЕС зараженных семян и растений из Индии, Турции, Перу, Чили, Таиланда, Вьетнама, Иордании, Танзании, Кении и Гватемалы.

Поскольку на маленьких упаковках необязательно указывать паспортные данные растений, то при отсутствии паспорта следует уточнить происхождение семян у продавца.

Информацию о стране происхождения семян можно найти в паспорте растения под пунктом D на упаковке с семенами. Поскольку на маленьких упаковках необязательно указывать паспортные данные растений, то при отсутствии паспорта следует уточнить происхождение семян у продавца. Ввозить (и заказывать) семена из третьих, то есть не входящих в ЕС, стран можно только в том случае, если товар сопровождается фитосанитарным сертификатом.

Три рекомендации для покупателей семян томата:

• Для выращивания томатов не используйте семена из плодов, купленных в магазине, поскольку они могут содержать вирусы.

• Приобретайте семена в магазинах, специализирующихся на их продаже.

• Следите, чтобы семена находились в оригинальной упаковке, которая запечатана и промаркирована.

Tomato brown rugose fruit virus появился в ЕС в 2018 году. Вирус начал распространяться в 2014-2015 годах в Израиле и Иордании и к настоящему времени „покорил“ многие страны мира. На сегодняшний день случаи выявления вируса зафиксированы в большинстве стран ЕС. Речь идет о вирусе, который может вызвать серьезные симптомы болезни у томатов и паприки, а в худшем случае - уничтожить весь урожай.