ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Использовать семена томатов и паприки из некоторых стран опасно(1)
В связи с быстро распространяющимся в ЕС и других странах опасным вирусом томатов Tomato brown rugose fruit virus Сельскохозяйственный и продовольственный департамент (PTA) рекомендует по возможности использовать семена томатов и паприки из Эстонии или других стран Евросоюза. Необходимо избегать использования семян из стран с высокой степенью риска, например, Китая, Израиля, Индии и других.
Инфекция, вызванная вирусом Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV), в худшем случае может уничтожить весь урожай. В случае обнаружения вируса принимаются официальные меры борьбы и зараженные растения уничтожаются.
С 2019 года в ЕС действуют меры по предотвращению заражения и распространения ToBRFV в ЕС (постановление комиссии 2020/1191). Хотя согласно официальным мерам семена импортируемых в ЕС томатов должны проверяться на ToBRFV и не содержать вируса, департамент рекомендует по возможности избегать использования семян из стран с высоким риском. Основными такими странами являются Китай и Израиль, но выявлялись и случаи попыток импорта в ЕС зараженных семян и растений из Индии, Турции, Перу, Чили, Таиланда, Вьетнама, Иордании, Танзании, Кении и Гватемалы.
Поскольку на маленьких упаковках необязательно указывать паспортные данные растений, то при отсутствии паспорта следует уточнить происхождение семян у продавца.
Информацию о стране происхождения семян можно найти в паспорте растения под пунктом D на упаковке с семенами. Поскольку на маленьких упаковках необязательно указывать паспортные данные растений, то при отсутствии паспорта следует уточнить происхождение семян у продавца. Ввозить (и заказывать) семена из третьих, то есть не входящих в ЕС, стран можно только в том случае, если товар сопровождается фитосанитарным сертификатом.
Три рекомендации для покупателей семян томата:
• Для выращивания томатов не используйте семена из плодов, купленных в магазине, поскольку они могут содержать вирусы.
• Приобретайте семена в магазинах, специализирующихся на их продаже.
• Следите, чтобы семена находились в оригинальной упаковке, которая запечатана и промаркирована.
Tomato brown rugose fruit virus появился в ЕС в 2018 году. Вирус начал распространяться в 2014-2015 годах в Израиле и Иордании и к настоящему времени „покорил“ многие страны мира. На сегодняшний день случаи выявления вируса зафиксированы в большинстве стран ЕС. Речь идет о вирусе, который может вызвать серьезные симптомы болезни у томатов и паприки, а в худшем случае - уничтожить весь урожай.
ToBRFV опасен именно тем, что способен очень быстро распространяться от растения к растению и заражать всю теплицу или производственную точку. Ситуация осложняется тем, что популярные сорта томатов не устойчивы к вирусу.
Сельскохозяйственный и продовольственный департамент осуществляет мониторинг ситуации с ToBRFV с 2020 года. В Эстонии вирус выявляли дважды: первый раз в 2021 году на одном производственном участке и в 2022 году в трех теплицах для выращивания томатов и растений. Во всех случаях были применены обязательные меры: зараженные растения были уничтожены, а теплица и оборудование, контактировавшее с растениями, прошли дезинфекцию.
Мониторинг ToBRFV является для всех стран ЕС обязательным. Он будет продолжаться и в 2023 году.
Дополнительную информацию о ToBRFV можно найти на сайте PTA.