ФОТО | Тенденции весеннего дизайна интерьера 2023: богатство и элегантность или натуральная свежесть

Для того, чтобы использовать этот стиль в дизайне интерьера вашего дома, выберите простую минималистскую базовую мебель и украсьте ее деталями из натуральных материалов. По возможности отдавайте предпочтение экологичным изделиям из натуральных материалов и ручной работы.

Этой весной мы также увидим в дизайне интерьера много сезонной свежести. Хорошими примерами являются дерево, натуральные материалы и простые формы с однотонными графическими узорами.“В случае с этим стилем центром оформления интерьера являются зеленые листья, которые можно встретить как в набивных узорах текстиля, так и в комнатных растениях,“- говорит дизайнер IKEA.

„Богатый и элегантный весенний тренд позволяет мысленно уйти от реальности и отправиться в мир кино, где жизнь — это простота, комфорт и волшебство,“- добавил Кастро.

Этот стиль в основном характеризуется золотыми тонами, стеклом и темным деревом. Темное дерево оживляется насыщенными цветами и игривыми принтами. По словам дизайнера интерьера, новый стиль не означает, что весь дизайн интерьера дома должен быть переделан, но каждый может обновить стиль своего дома с помощью предметов. Например, для обновления дома чудеса можно творить только с текстилем. Игривые узоры позволяют привнести в дом современность, например, добавьте на диван подушки со смелыми и красочными печатными рисунками, и вы уже на шаг ближе.

„Представьте себе итальянский художественный фильм 60-х годов, и вы на правильном пути. Его отличают неподвластные времени цвета, элегантность и эффектность материалов и рисунков, контрастных глянцевых и матовых материалов, твердых и мягких поверхностей,“- говорит Кастро.

Чем длиннее дни, тем больше нам хочется привнести весеннюю свежесть и легкость в наши дома. Смена времен года оказывает влияние на самочувствие и настроение людей, это выражается в потребности человека приспосабливаться к окружающей среде и привносить свежесть в дизайн интерьера дома новыми красками и деталями.

Вы можете привнести в свой дом близость природы и свежесть, например, с помощью различных растений и цветов. „Комнатные растения подходят практически везде в доме: на полу, на подставках для растений, на полках. Выбирать растения можно в соответствии с домашней атмосферой, исходя как из количества света, так и из температуры комнат. Также уточните, в каком уходе нуждаются растения. За некоторыми растениями очень легко ухаживать, что делает их подходящими для начинающих цветоводов. Однако некоторым растениям нужно больше внимания и особые условия для выращивания,“- говорит Кастро. Вы также можете выбрать растения, которые очищают и улучшают качество воздуха в доме.

Тренд №3 – гармония, то есть все на своих местах

По словам дизайнера интерьеров, можно внести в дом свежесть, избавившись от ненужных вещей, которые без причины занимают слишком много места. „С приближением весны стоит проверить свои ящики и шкафы и решить, какие вещи вам больше не нужны. Остальные вещи можно сгруппировать по их функциям и разложить по коробкам. Это занятие помогает упорядочить мысли и внести в комнаты весеннюю свежесть,“- говорит дизайнер IKEA.

По мнению Кастро, дом выглядит гармоничнее, если в нем порядок и нет ненужных вещей. „ Это не означает, что дом должен быть полностью пуст от вещей, а скорее расположение вещей таким образом, чтобы у каждой вещи было свое место в доме,“- добавил Кастро.

Простой способ поддерживать порядок в доме — использовать ящики для хранения вещей. И футболки, и носки, и другие аксессуары можно разместить в ящиках гардероба. Декоративные коробки подходят для использования в гостиной, их можно поставить на полку как элемент дизайна интерьера.Коробки также помогают поддерживать порядок на кухне – в них можно положить приправы, специи, чай или даже полотенца.