Как связаны ледяные узоры на окне и счета за отопление и электричество?
Утром иногда можно увидеть ледяные узоры на стеклах автомобилей, автобусов и троллейбусов, но куда они делись с наших окон? Как эти исчезающие виды связаны с энергоэффективностью наших домов?
Как образуются морозные узоры?
Узоры на окнах, как и снежинки, образуются из водяного пара в воздухе. Но если снежинки образуются на частичках пыли, парящих высоко в облаках, ледяные цветы формируются ближе к земле – на окнах, травинках или любой твердой поверхности, пишет Delfi Dom&Sad.
Ледяной иней появляется на окнах тогда, когда температура на улице опускается ниже нуля, а в помещении наблюдается высокая влажность воздуха. Водяной пар из воздуха конденсируется на внутренней поверхности окна, образуя красивые узоры. Эти узоры могут быть очень сложными и необычными, поскольку на формирование кристаллов сильно влияет поверхность окна. Пыль, царапины и полосы от тряпки, которой протирали окно, могут изменить зарождение и рост узоров. Если же на узоры посмотреть при помощи микроскопа, то их структура очень похожа на структуру снежинок.
Связь между ледяными узорами и энергоэффективностью
Есть две основные причины образования инея и наледи на окнах: чрезмерная влажность и утечка воздуха (или потеря тепла в данном контексте). В наше время ледяные цветы встречаются все реже и реже и появляются только тогда, когда в доме присутствуют проблемы с удержанием тепла и влажностью. Результатом утечки воздуха является увеличение потребления энергии, а повышение уровня влажности приводит к трудностям с обогревом помещений. То есть, растут затраты либо на электроэнергию, либо на отопление.
Есть несколько способов решить и хотя бы уменьшить проблему, и каждый должен найти метод, который будет работать именно для него.
Уменьшите потери тепла
Заделайте и заклейте трещины и зазоры вокруг окон и заклейте край окна пластиковой лентой. Большие отверстия можно заполнить монтажной пеной.
Установите на стеклянные окна и двери изоляционные пленки, снижающие теплопотери зимой и защищающие от летней жары. Исследования показывают, что оконная пленка не только снижает конденсацию, но и снижает потери тепла до 28%.
Используйте пенопластовые прокладки за розетками и панелями переключателей. В продаже имеются недорогие комплекты для резки по размеру, которые плотно прилегают к штекерным пластинам. Для достижения наилучших результатов сосредоточьтесь на наружных стенах возле окон.
Замените окна на более качественные. Замените поврежденные одинарные стеклопакеты, например, сертифицированным 3-кратным стеклопакетом и 3-кратной конструкцией уплотнения рамы, минимизировав тем самым потери тепла. Зимой у многих производителей окон есть товары со скидкой. Установить можно лето
В окнах и дверях должно использоваться селективное стекло и/или стекло должно быть заполнено аргоном. Селективное стекло — это теплоудерживающее стекло с тонким слоем оксида металла сверху, который препятствует выходу тепловой энергии из помещения. По сравнению со стандартными стеклянными пакетами, стеклянные пакеты, содержащие аргон, сохраняют тепло на 25% лучше.
Уменьшите влажность
Типичная семья из трех человек „производит“ в среднем около 12 литров водяного пара в день. Образование водяного пара можно уменьшить, используя более низкую температуру душа и/или сокращая время мытья. Закрытая крышкой кастрюля во время готовки также поможет предотвратить попадание водяного пара в воздух и снизит влажность.
Включите вытяжку, чтобы улучшить циркуляцию воздуха во время приготовления пищи или принятия душа. Убедитесь, что вентиляция систем выходит наружу, а не, например, на чердак. Теплый влажный воздух, который собирается и конденсируется под крышей, приводит к другим проблемам.
Используйте осушитель воздуха, чтобы убрать лишнюю влагу из воздуха. Вы можете переключить воздушный тепловой насос в режим охлаждения, а можете приобрести отдельный осушитель. Последний хорошо влияет на микроклимат в помещении даже в квартирах с риском образования плесени. Используйте гигрометр для измерения влажности воздуха, это позволит вам сохранять в квартире оптимальный уровень влажности.
Приобретите воздушный тепловой насос и отрегулируйте параметры режимов в зависимости от температуры наружного воздуха.
Установите дома приточно-вытяжную установку с рекуперацией тепла. Она обеспечит поступление в помещение свежего отфильтрованного воздуха и вытяжку загрязненного. Такое решение полезно в герметичных новых домах, оно уменьшает накопление влаги и помогает сэкономить на счетах за электроэнергию.
Добавьте вентиляционные отверстия под окнами и держите их открытыми время от времени.
Необходимо найти решение для узоров на окне
Важно остановить накопление льда на окнах. Будь то спальня или кухня, нужно выявить проблему. В вашем доме слишком влажно? Усугубляют ли проблему утечки воздуха? Ваши окна старые или поврежденные и нуждаются в замене?
Следя за потерями тепла и влажностью, вы сэкономите на счетах и получите наилучшие возможные условия проживания для себя и своей семьи.