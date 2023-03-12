Как связаны ледяные узоры на окне и счета за отопление и электричество?

Как образуются морозные узоры?

Узоры на окнах, как и снежинки, образуются из водяного пара в воздухе. Но если снежинки образуются на частичках пыли, парящих высоко в облаках, ледяные цветы формируются ближе к земле – на окнах, травинках или любой твердой поверхности, пишет Delfi Dom&Sad.

Ледяной иней появляется на окнах тогда, когда температура на улице опускается ниже нуля, а в помещении наблюдается высокая влажность воздуха. Водяной пар из воздуха конденсируется на внутренней поверхности окна, образуя красивые узоры. Эти узоры могут быть очень сложными и необычными, поскольку на формирование кристаллов сильно влияет поверхность окна. Пыль, царапины и полосы от тряпки, которой протирали окно, могут изменить зарождение и рост узоров. Если же на узоры посмотреть при помощи микроскопа, то их структура очень похожа на структуру снежинок.

Связь между ледяными узорами и энергоэффективностью

Есть две основные причины образования инея и наледи на окнах: чрезмерная влажность и утечка воздуха (или потеря тепла в данном контексте). В наше время ледяные цветы встречаются все реже и реже и появляются только тогда, когда в доме присутствуют проблемы с удержанием тепла и влажностью. Результатом утечки воздуха является увеличение потребления энергии, а повышение уровня влажности приводит к трудностям с обогревом помещений. То есть, растут затраты либо на электроэнергию, либо на отопление.

Есть несколько способов решить и хотя бы уменьшить проблему, и каждый должен найти метод, который будет работать именно для него.

Уменьшите потери тепла