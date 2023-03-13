Простые советы: как устроить романтическое свидание дома
Последний опрос IKEA „Домашняя жизнь“ показал, что каждый десятый житель Эстонии считает, что рост расходов может повлиять на его отношения с партнером. По мнению психолога Риты Рятсепп, совместная деятельность укрепляет взаимоотношения. Она советует пригласить партнера на свидание дома, не тратя при этом много денег.
Почти половина жителей Эстонии обеспокоены тем, что из-за роста стоимости жизни им придется отказаться от своих увлечений и развлечений вне дома. Чтобы не пренебрегать отношениями, психолог Рита Рятсепп рекомендует простые советы, как провести время с любимым человеком дома. Если оба партнера проводят долгие дни на работе и у них есть время друг для друга только по вечерам, качественное время можно проводить даже дома, создавая уютную и романтическую атмосферу.
„Если в семье есть дети, важно время от времени проводить время только друг с другом. Например, почему бы не устроить свидание для вас двоих. Для этого можно попросить поддержки у близких или друзей, которые побудут с вашими детьми“, - говорит Рита Рятсепп.
Найдите занятия, которые вам обоим нравятся
По мнению психолога, свидание — один из способов укрепить отношения.“Выходя из дома на свидание с любимым человеком, мы обычно наряжаемся и собираемся гораздо дольше. Но для этого не всегда нужно выходить из дома. Вы также можете привнести праздник в домашние свидания. Почему бы не оживить комнату музыкой, освещением, свечами и другими украшениями? Уютную атмосферу можно создать в качестве сюрприза, например, для возвращающегося с работы партнера, который еще ничего об этом не знает“, - говорит Рита Рятсепп. Она добавляет, что в большинстве случаев организация свиданий дома даже не требует дополнительных ресурсов, достаточно лишь желания порадовать любимого человека. Будь то приготовление любимого блюда, приятное утреннее пробуждение или что-то еще, что сделает вашего партнера счастливым. По мнению психолога, чтобы организовать идеальное свидание дома, нужно сначала выяснить, что приносит радость обоим партнерам. „Все отношения разные, поэтому нет смысла создавать такую романтику, которая не нравится вашему партнеру“, - сказала Рятсепп. Есть много занятий, которыми люди наслаждаются вместе, поэтому найти общий язык должно быть совсем не сложно.
„Подумайте о том, что делает вас парой. Найдите совместные занятия, которые вам больше всего нравятся, и превратите их в семейные традиции. Например, субботний вечер в сауне и воскресное утро с блинами. Или сделайте традицией вечер кино по средам. Чтобы насладиться фильмом, не всегда нужно идти в кинотеатр, время от времени можно устроить уютный киновечер дома с любимым человеком. Возьмите вкусные закуски, наденьте удобную одежду, укройтесь теплым пледом и наслаждайтесь общением. Возможности безграничны, просто нужно найти то, что подходит вам обоим“, - говорит Рита Рятсепп.
Устройте домашний ужин для своего партнера
Любите готовить вместе и наслаждаться хорошей едой? „Порадуйте своего партнера, например, приготовив его любимое блюдо, или приготовьте любимые блюда вместе. Создайте уютную ресторанную атмосферу, поставьте на стол свои любимые закуски, и в результате получится идеальное свидание дома“, - говорит Рита Рятсепп.
Вместо грандиозного ужина вы также можете применить более минималистский подход: приготовить закуски, напитки и просто поболтать друг с другом, наслаждаясь ими. „Оставьте повседневные заботы в стороне и говорите на темы, на которые у вас не хватает времени днем. Возможно, вы оба читали хорошую книгу, слушали интересный подкаст или смотрели новый захватывающий фильм. Можно просто побыть вместе и вспомнить хорошие времена“, - отмечает Рита Рятсепп.
По словам Педро Кастро, руководителя отдела дизайна интерьеров IKEA в Эстонии, очарование ресторанного свидания дома заключается не только в меню, но и в атмосфере. „При организации ресторанного свидания следует в первую очередь подумать о приглашении на ужин любимых людей. Это может быть партнер или вся семья. Затем следует позаботиться о соответствующем освещении. Освещение создает уютное настроение и повод для более интимных разговоров. Создать уют можно свечами разного цвета и формы, а также настольными лампами, создающими приглушенный свет. Можно разместить несколько источников света в разных углах комнаты“, - советует дизайнер.
Помимо времяпрепровождения с партнером, психолог также рекомендует проводить время в одиночестве. „Поговорите друг с другом о том, чего вам не хватает, и вместе с партнером найдите занятия, которыми вы хотите заниматься вместе и которыми хотите заниматься в одиночку. Иногда мы не скучаем по времени, проведенному друг с другом, мы скучаем по домашнему одиночеству“, - отмечает психолог.
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