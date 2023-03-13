Обновите свое старое жилье без большого ремонта: советы дизайнера интерьера

„Еще один способ осветить дом – использовать и другие источники света в дополнение к потолочной лампе. Это могут быть встроенные полочные светильники, торшеры или настольные лампы, которые не требуют дополнительной проводки и делают комнату светлее и уютнее, не требуя при этом больших денег“, – говорит дизайнер интерьера.

Дизайнер также отметил, что ремонт дома или квартиры с долгой историей не означает, что вы должны избавиться от всех старых вещей, имеющих эмоциональную ценность. Они могут стать настоящими магнитами для привлечения внимания, рассказывающими интересные истории. Но и они смотрятся красивее на фоне однотонных светлых стен.

„Самая распространенная проблема, вызывающая дискомфорт в старых многоквартирных домах, — это нехватка света. Даже если в комнате есть большие окна, стены часто достаточно темные, оклеенные узорчатыми обоями или отделанные вышедшими из моды деревянными стеновыми панелями. Такие интерьерные дизайнерские решения поглощают свет, но это можно исправить. Окрашивание стен в светлый цвет помогает изменить общее впечатление, потому что так комната кажется больше и чище“, – говорит Педро Кастро.

По словам дизайнера интерьера, в старых многоквартирных домах обычно более просторные комнаты, а это значит, что вам не нужно сносить стены, чтобы получить достаточно места. Первым простым шагом на пути к комфортному жилью может стать выбор мебели, отвечающей вашим потребностям или потребностям всей семьи.

Опрос IKEA „Домашняя жизнь“ показал, что почти каждый шестой житель Эстонии чувствует разочарование из-за того, что не знает, как обновить свой дом. „Незнание, с чего начать, когда дело доходит до ремонта дома, обычно заставляет людей отказаться от идеи, но, если разбить задачу на более мелкие этапы, она может показаться не такой уж сложной. Дом можно обновить даже без большого ремонта или крупных инвестиций“, – говорит Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA в Эстонии.

Если вы ищете экономичные и быстрые способы обновить свой дом, выбирайте новый домашний текстиль. Это самый простой и доступный способ создать сезонное настроение и улучшить общий вид вашего дома.

„Шторы, ковры и диванные подушки одного или близких оттенков, а также подходящие к ним предметы, такие как зеркала, вазы, свечи, картины и растения, могут существенно изменить интерьер. Разумно не распределять их по комнатам по одному, а группировать в композиции. Таким образом, элементы интерьера придают помещению опрятный вид и становятся еще более эффектными. Вы также можете группировать подносы, тарелки и настольные маты“, – сказал Кастро. Он добавил, что мягкую мебель можно обновить, например, надев новые чехлы, а старым модульным шкафам можно придать новый вид, заменив их передние панели и ручки.

Освободите больше места для вещей

Согласно исследованию IKEA „Домашняя жизнь“, одним из основных источников разочарования в домах является то, что у вещей нет своего места – это ощущает одна шестая часть жителей Эстонии. Пятая часть респондентов считает самой стрессовой ситуацией захламленное или грязное жилье. По словам Педро Кастро, чтобы легко и недорого создать ощущение свежести в доме, сначала следует привести в порядок полки, ящики и шкафы, так как это может освободить удивительно много места.

„Всевозможные ящики – самые большие помощники при обустройстве дома. Переберите все свои вещи и решите, что вам действительно нужно. Затем рассортируйте их по соответствующим ящикам. Так вещи легче найти, они занимают меньше места в ящиках и шкафах и сами по себе остаются в лучшем состоянии. На открытые полки можно поставить декоративные ящики из ткани или других натуральных материалов, ящики для хранения с отделениями STUK и SKUBB идеальны для платяных шкафов, а ящики VARIERA отлично подходят для хранения специй, чая и других мелочей на кухне“, – рекомендует дизайнер интерьера IKEA.