10 секретов, как придать лоск уставшему интерьеру
Как часто мы мечтательно вздыхаем, рассматривая безупречные интерьеры в журналах и соцсетях. Авторы INMYROOM уверены, что можно добавить журнальный лоск любому интерьеру, даже довольно уставшему. И поговорили об этом с экспертом в редизайне интерьеров — хоумстейджером и автором блога @flatrelife.ru Натальей Санеевой.
1. Добавьте больше света и воздуха
В „уставших“ квартирах я часто вижу переизбыток вещей, накопленных годами — мебель, сувениры, ковры и т. п. В большинстве случаев из-за них буквально не хватает воздуха. В дорогих интерьерах, напротив, наблюдается тренд на минимализм: нет ничего лишнего, и даже маленькие по площади квартиры выглядят довольно просторными и воздушными.
Освободите пространство: посмотрите на дом критичным взглядом и смело отдайте, продайте или выбросьте все, чем не пользуетесь много лет.
2. Тюль, шторы и текстиль
Во всех „евроремонтных“ квартирах наблюдаю одинаковую проблему — короткие шторы до подоконника и по ширине окна. Сегодня это антитренд. Если хотите добавить лоск интерьеру, обновите текстиль на окнах, руководствуйтесь правилами:
длина в пол (0,5-1 см от пола);
ширина от стены до стены (замените карниз на длинный);
тюль-вуаль светлая полупрозрачная, без узоров и принтов;
шторы одного цвета;
одинаковые комплекты оконного текстиля во всех помещениях квартиры.
На этом лайфхаки не заканчиваются. За любым текстилем, будь то шторы или акцентный диван, требуется уход. И конечно, весь текстиль должен быть отглажен и отпарен, потому что неопрятный текстиль испортит любой интерьер. Если хочется освежить пространство, обязательно погладьте шторы, а также проведите чистку дивана и другого текстиля в доме — интерьер изменится на глазах.
3. Освежите стены
Обновите цвет стен и дверей: многие квартиры часто перегружены обоями „с цветочками“ и другими пестрыми узорами, которые давно вышли из моды. Абсолютные лидеры среди трендов для современных интерьеров:
отсутствие принтов (стены одного цвета без узоров);
в качестве акцентов крупные контрастные цветоблоки;
природные оттенки, 1-3 сочетающихся, не более;
единые цвета во всех помещениях квартиры.
И для этого не нужно менять обои и делать дорогостоящий ремонт, ведь любые обои можно покрасить! Мой совет: выбирайте матовые интерьерные краски на водной основе, обязательно плотные по консистенции, и не разбавляйте их, даже если производитель разрешает это делать для экономии расхода.
Если у ваших обоев есть текстура, она останется, но вид все равно станет намного свежее.
Как выбрать цвет?
Тема цвета в интерьерах очень глубокая и достойна отдельного изучения. Но в среднем, если вы посмотрите на дорогие современные примеры из журналов, то увидите, что дизайнеры используют 1-3 цвета натуральных природных оттенков на одну квартиру.
Кстати, радиаторы тоже можно покрасить в цвет стен специальной термостойкой краской для радиаторов. Главное — красьте, когда они отключены, то есть вне отопительного сезона.
4. Перекрасьте шкафы
Сегодня системы хранения должны быть максимально скрыты — будто бы их нет вовсе. В идеале они должны быть встроенными с фасадами в цвет стен, но, откровенно говоря, это дорого.
А вот перекрасить устаревший желто-коричневый шкаф — вполне бюджетно. И еще совет — замените фурнитуру. Часто именно фурнитура „устает“ максимально, ведь мы пользуемся этими ручками каждый день.
5. Обновите двери
В современном стиле интерьеров мы почти не используем двери и плинтусы под ламинат или паркет. В таких проектах вы чаще всего встретите двери и плинтусы в цвет стен, либо в оттенок, который сочетается с цветом стен.
И снова приятная новость — двери тоже можно красить! Купите грунт и специальную краску для ламинированной мебели или для дерева. И, конечно, обновите фурнитуру по аналогии со шкафами, только не покупайте ручки с перфорацией точками — они уже не в тренде.
6. Свет
Одинокая люстра по центру комнаты убьет лоск любого интерьера. Но что делать, если вы не планируете ремонт с обновлением потолков под сценарный свет? Добавьте в комнатах нижний свет — лампы и торшеры. Они придают жилью невероятный уют и позволяют регулировать количество источников света под разное настроение.
Также рекомендую обновить разные люстры в разных комнатах на одинаковую модель (или разные модели из одной серии) для всех помещений.
7. Плитка
Проблема с плиткой похожа на обои — буйство цветов, принтов и текстур, которые давно вышли из моды. Я знаю, как дорого стоит полный ремонт санузлов, поэтому открою секрет — плитку тоже можно перекрашивать. Даже в мокрой зоне. Да, прямо там, где льется вода.
Смело закрашиваем дельфинчиков, волны, тигров и прочих персонажей — провожаем их с теплом и любовью к ушедшей эпохе. Конечно, это не заменит роскошный современный керамогранит, но точно сделает ваш санузел свежее и современнее.
Что важно:
купить специализированную высокопрочную краску и грунтовку для плитки и керамогранита, устойчивую к прямому попаданию воды (советую выбирать краски, подходящие для лестниц и полов);
соблюдать технологию окрашивания;
красить маленьким велюровым валиком;
соблюдать инструкцию производителя и не лить воду, не протирать и не трогать плитку в течение четырех недель — потом можно;
использовать палитру цветов как в остальной квартире.
8. Растения
Уберите растения с подоконников. Понимаю, что многим так привычно, но:
такое решение не в тренде, а мы говорим про лоск;
это не лучшее место для растений с точки зрения их здоровья, ведь зимой снизу их поджаривает батарея, а летом за окном припекает солнце;
они загораживают окно, и в комнате становится темно.
Про фитодизайн жилых помещений можно говорить много, но сейчас зафиксируем главную мысль: актуальны крупные растения, которые стоят внутри интерьера — на полу, на открытых полках, в стеллажах, на столе и т. п.
9. Предметы декора на полках
Сейчас наблюдается тенденция на все крупное, поэтому любые мелочи вроде статуэток, сувениров, шкатулок и прочих элементов „засоряют“ наши полки не только пылью, но и визуально. Другими словами, украшения создают визуальный шум. Уберите все мелкое в коробки для хранения. Оставьте 2-4 крупных предмета, например, вазу, подсвечник и кашпо с растениями.
10. Постеры и картины
Снова возвращаемся к тренду на крупные предметы — тем более те, что размещены на стенах. Поэтому убираем маленькие рамки (можно поставить парочку на полки) и вешаем крупные постеры, например, два размером 50 х 70 см или один 100 х 70 (+/− 10 см на ваш вкус). Мелкие модульные картины по 3-6 шт разного размера советую избегать, такой декор тоже вышел из моды.