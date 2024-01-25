СОВЕТЫ│Десять секретов, как придать лоск уставшему интерьеру

И для этого не нужно менять обои и делать дорогостоящий ремонт, ведь любые обои можно покрасить! Мой совет: выбирайте матовые интерьерные краски на водной основе, обязательно плотные по консистенции, и не разбавляйте их, даже если производитель разрешает это делать для экономии расхода.

Обновите цвет стен и дверей: многие квартиры часто перегружены обоями „с цветочками“ и другими пестрыми узорами, которые давно вышли из моды. Абсолютные лидеры среди трендов для современных интерьеров:

На этом лайфхаки не заканчиваются. За любым текстилем, будь то шторы или акцентный диван, требуется уход. И конечно, весь текстиль должен быть отглажен и отпарен, потому что неопрятный текстиль испортит любой интерьер. Если хочется освежить пространство, обязательно погладьте шторы, а также проведите чистку дивана и другого текстиля в доме — интерьер изменится на глазах.

Во всех „евроремонтных“ квартирах наблюдаю одинаковую проблему — короткие шторы до подоконника и по ширине окна. Сегодня это антитренд. Если хотите добавить лоск интерьеру, обновите текстиль на окнах, руководствуйтесь правилами:

Освободите пространство: посмотрите на дом критичным взглядом и смело отдайте, продайте или выбросьте все, чем не пользуетесь много лет.

В „уставших“ квартирах я часто вижу переизбыток вещей, накопленных годами — мебель, сувениры, ковры и т. п. В большинстве случаев из-за них буквально не хватает воздуха. В дорогих интерьерах, напротив, наблюдается тренд на минимализм: нет ничего лишнего, и даже маленькие по площади квартиры выглядят довольно просторными и воздушными.

Если у ваших обоев есть текстура, она останется, но вид все равно станет намного свежее.

Как выбрать цвет?

Тема цвета в интерьерах очень глубокая и достойна отдельного изучения. Но в среднем, если вы посмотрите на дорогие современные примеры из журналов, то увидите, что дизайнеры используют 1-3 цвета натуральных природных оттенков на одну квартиру.

Кстати, радиаторы тоже можно покрасить в цвет стен специальной термостойкой краской для радиаторов. Главное — красьте, когда они отключены, то есть вне отопительного сезона.

4. Перекрасьте шкафы

Сегодня системы хранения должны быть максимально скрыты — будто бы их нет вовсе. В идеале они должны быть встроенными с фасадами в цвет стен, но, откровенно говоря, это дорого.

А вот перекрасить устаревший желто-коричневый шкаф — вполне бюджетно. И еще совет — замените фурнитуру. Часто именно фурнитура „устает“ максимально, ведь мы пользуемся этими ручками каждый день.

5. Обновите двери

В современном стиле интерьеров мы почти не используем двери и плинтусы под ламинат или паркет. В таких проектах вы чаще всего встретите двери и плинтусы в цвет стен, либо в оттенок, который сочетается с цветом стен.

И снова приятная новость — двери тоже можно красить! Купите грунт и специальную краску для ламинированной мебели или для дерева. И, конечно, обновите фурнитуру по аналогии со шкафами, только не покупайте ручки с перфорацией точками — они уже не в тренде.

6. Свет

Одинокая люстра по центру комнаты убьет лоск любого интерьера. Но что делать, если вы не планируете ремонт с обновлением потолков под сценарный свет? Добавьте в комнатах нижний свет — лампы и торшеры. Они придают жилью невероятный уют и позволяют регулировать количество источников света под разное настроение.

Также рекомендую обновить разные люстры в разных комнатах на одинаковую модель (или разные модели из одной серии) для всех помещений.

7. Плитка