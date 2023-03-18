18.03.2023, 11:46
Эстонским селекционерам удалось вывести оранжевые сорта помидоров(3)
ФОТО: "Siive"
Эстонские сорта помидоров пополнились двумя сортами с оранжевыми плодами – „Пилле“ и „Сийве“, пишет rus.err.ee.
Многолетняя работа научного сотрудника Центра знаний о сельской жизни (METK) Ингрид Бендер и ее коллег принесла плоды: отечественные сорта помидоров теперь представлены не только сортами с красными плодами.
Два новых сорта оранжевых помидоров получили названия „Пилле“ и „Сийве“.
„Пилле“ – высокорослый, среднеспелый сорт с крупными плодами со средним весом 125-130 г.
„Сийве“ – низкорослый, среднеспелый сорт с крупными плодами со средним весом 70-80 г.