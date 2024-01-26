Дизайнер: что можно сделать, чтобы гостиная выглядела просторнее и уютнее
„Если вы хотите, чтобы комната выглядела просторнее и светлее, ключевое слово – светлые тона. Более темные цвета поглощают свет и затемняют комнату, а светлые цвета имеют противоположный эффект. Светлые стены и мебель подобны глотку свежего воздуха, особенно в темное время года. Комната и мебель в светлых тонах также вне времени и никогда не выйдут из моды. Благодаря им комната выглядит не только просторнее, но и радостнее,“ — объясняет Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA в Эстонии.
Однако это не значит, что вся комната должна быть со светлой мебелью. „Комнате также можно дать новую жизнь с помощью нескольких цветовых акцентов. Контрасты создают игривость и помогают избежать монотонности,“ – говорит Кастро. Акцентные цвета можно добавить с помощью мебели, текстиля и украшений. Таким образом, внешний вид комнаты можно изменить в будущем, если текущая цветовая палитра надоест.
Разделите комнату на разные зоны
Иногда комнаты кажутся меньше еще и потому, что они завалены вещами. „Если помещение разделено на зоны с разными функциями, это придает помещению структуру, благодаря чему в результате получается более просторное помещение. Важно не перегружать гостиную, которая обычно используется для нескольких целей, и в то же время должно быть достаточно места для хранения вещей,“- говорит Кастро. Если вы делите гостиную на зоны, предназначенные для отдыха, работы или хранения вещей, следует не только подобрать туда подходящую мебель, но и создать возможности для хранения вещей.
По словам дизайнера интерьеров, для обустройства уголка отдыха и хобби не обязательно иметь отдельную комнату или отдельную мебель. „Если большая часть деятельности сосредоточена в гостиной, следует выбирать мебель, которую можно использовать для нескольких целей. Желательно, чтобы она была в светлых тонах,“- говорит Кастро. Например, угол комнаты, где стоит диван-кровать, ночью можно использовать как спальню, а днем он может стать удобным креслом для чтения. Полка, прикрепленная к стене за диваном, также может служить столиком, на котором можно поставить чашку чая или телефон.
Прикрепите зеркала к стене
„Если вы хотите визуально сделать комнату больше, повесьте на ее стены зеркала – они придают комнате простор и вносят в нее больше света. Вы можете решить для себя, используете ли вы одно большое или несколько маленьких зеркал, потому что они имеют одинаковый эффект,“- добавил Кастро. Зеркала не следует вешать на ту стену, на которую в основном направлен взгляд находящихся в помещении людей, ведь многим людям неудобно постоянно видеть собственное отражение – особенно если они хотят расслабиться. Поэтому зеркала можно было разместить либо за диваном, либо на боковых стенах.
Добавьте света и сделайте комнату светлее
„Единственным источником света в гостиной часто является одна потолочная лампа. Но этого мало для большой комнаты – лучше добавить еще несколько светильников,“- советует руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA. Освещение также является одним из основных решений, делающих комнату уютнее. Вы можете использовать торшер для чтения и настольную лампу для работы, а также можете разместить светильники в шкафах, которые сделают комнату ярче, а также хорошо будут смотреться и украшать ваш дом.