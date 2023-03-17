Дизайнер IKEA: что можно сделать, чтобы гостиная выглядела просторнее и уютнее

„Если вы хотите, чтобы комната выглядела просторнее и светлее, ключевое слово – светлые тона. Более темные цвета поглощают свет и затемняют комнату, а светлые цвета имеют противоположный эффект. Светлые стены и мебель подобны глотку свежего воздуха, особенно в темное время года. Комната и мебель в светлых тонах также вне времени и никогда не выйдут из моды. Благодаря им комната выглядит не только просторнее, но и радостнее,“ — объясняет Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA в Эстонии.

Однако это не значит, что вся комната должна быть со светлой мебелью. „Комнате также можно дать новую жизнь с помощью нескольких цветовых акцентов. Контрасты создают игривость и помогают избежать монотонности,“ – говорит Кастро. Акцентные цвета можно добавить с помощью мебели, текстиля и украшений. Таким образом, внешний вид комнаты можно изменить в будущем, если текущая цветовая палитра надоест.

Разделите комнату на разные зоны

Иногда комнаты кажутся меньше еще и потому, что они завалены вещами. „Если помещение разделено на зоны с разными функциями, это придает помещению структуру, благодаря чему в результате получается более просторное помещение. Важно не перегружать гостиную, которая обычно используется для нескольких целей, и в то же время должно быть достаточно места для хранения вещей,“- говорит Кастро. Если вы делите гостиную на зоны, предназначенные для отдыха, работы или хранения вещей, следует не только подобрать туда подходящую мебель, но и создать возможности для хранения вещей.