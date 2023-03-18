Кухонные приметы для привлечения благополучия

Протирать бумагой обеденный стол — к ссорам и конфликтам. Нельзя с обеденного стола сметать крошки рукой, чтобы не привлечь в дом бедность. Стол принято протирать влажной тряпицей, чтобы избежать проблем и неприятностей.

Во время готовки перепутать соль с сахаром — к добрым вестям. Даже если блюдо выйдет странным по вкусу, впереди ждут приятные перемены.

Утренний кофе получается с пузырями — к приятным новостям. Пузыри с одной стороны — к скорому финансовому благополучию.

Грязный пол на кухне —к беде. Примета гласит, что неопрятная кухня сулит множество неприятностей, способных испортить не только финансовое положение, но и взаимоотношения в семье.

Расположить на столе статуэтки голубей — к счастью в семье и безбедной жизни.

Оставлять ножи на столе после трапезы и на ночь — плохая примета. Она сулит отток финансов и многочисленные ссоры.

Нельзя на кухне держать солонки, которые просыпаются и оставляют крупицы соли на столе — это к ссорам и конфликтам.