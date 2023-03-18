Кухонные приметы для привлечения благополучия
Известно, что кухня- - это сердце дома, относиться к которому нужно ответственно. Народные приметы помогут привлечь благополучие и избежать неприятностей, которые могут негативно отразиться на жизни домочадцев, пишет dailyhoro.ru.
Кухня — особое место, в котором можно получить множество подсказок. Эксперты рекомендуют узнать о том, что же сулят приметы, касающиеся кухни, чтобы исключить множество ненужных проблем.
Протирать бумагой обеденный стол — к ссорам и конфликтам. Нельзя с обеденного стола сметать крошки рукой, чтобы не привлечь в дом бедность. Стол принято протирать влажной тряпицей, чтобы избежать проблем и неприятностей.
Во время готовки перепутать соль с сахаром — к добрым вестям. Даже если блюдо выйдет странным по вкусу, впереди ждут приятные перемены.
Утренний кофе получается с пузырями — к приятным новостям. Пузыри с одной стороны — к скорому финансовому благополучию.
Грязный пол на кухне —к беде. Примета гласит, что неопрятная кухня сулит множество неприятностей, способных испортить не только финансовое положение, но и взаимоотношения в семье.
Расположить на столе статуэтки голубей — к счастью в семье и безбедной жизни.
Оставлять ножи на столе после трапезы и на ночь — плохая примета. Она сулит отток финансов и многочисленные ссоры.
Нельзя на кухне держать солонки, которые просыпаются и оставляют крупицы соли на столе — это к ссорам и конфликтам.
Держать на кухне битую посуду — к безденежью и проблемам. От такой утвари желательно избавиться и заменить ее на новые и приятые глазу тарелки.
Дом может стать местом силы, если заботиться о нем, вовремя убираться и избавляться от вещей, способных навредить его энергетике. Умение распознавать предметы с отрицательным зарядом поможет создать гармоничную и счастливую обстановку.