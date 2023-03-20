ФОТО | Художница Катрин Кару: это одна из самых „крутых“ квартир в Таллинне
Большой пентхаус с высокими потолками на верхнем этаже Белого дома в квартале Ротерманни поразил художницу Катрин Кару игрой света, когда она впервые туда вошла. Она говорит, что может с уверенностью сказать: если это не самая „крутая“ квартира в Таллинне, то одна из самых „крутых“ – по своему характеру, планировке, высоте потолков, освещенности, видам и, конечно же, расположению. Далее сама художница расскажет, как вместо картины она „нарисовала“ интерьер, пишет Moodnekodu.
Интерьер площадью почти 160 квадратных метров включает в себя три спальни, гостиную-кухню площадью 50 квадратных метров, отдельную ванную, отдельную душевую-сауну и отдельный туалет, что дает всем членам семьи возможность уединения, а также кладовую и прихожую. А теперь самое приятное: на мансардном этаже есть терраса с обзором в 360 градусов, где Таллинн – как на ладони, от Старого города к морю, а со стороны суши на комплексе высотных зданий играет вечернее солнце.