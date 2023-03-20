Дизайн и интерьер
20.03.2023, 13:23

ФОТО | Художница Катрин Кару: это одна из самых „крутых“ квартир в Таллинне

 
ФОТО: Riina Varol

Большой пентхаус с высокими потолками на верхнем этаже Белого дома в квартале Ротерманни поразил художницу Катрин Кару игрой света, когда она впервые туда вошла. Она говорит, что может с уверенностью сказать: если это не самая „крутая“ квартира в Таллинне, то одна из самых „крутых“ – по своему характеру, планировке, высоте потолков, освещенности, видам и, конечно же, расположению. Далее сама художница расскажет, как вместо картины она „нарисовала“ интерьер, пишет Moodnekodu.

Интерьер площадью почти 160 квадратных метров включает в себя три спальни, гостиную-кухню площадью 50 квадратных метров, отдельную ванную, отдельную душевую-сауну и отдельный туалет, что дает всем членам семьи возможность уединения, а также кладовую и прихожую. А теперь самое приятное: на мансардном этаже есть терраса с обзором в 360 градусов, где Таллинн – как на ладони, от Старого города к морю, а со стороны суши на комплексе высотных зданий играет вечернее солнце.

В архитектурном плане архитекторы Отт Кадарик, Виллем Томисте и Михкель Тюйр из архитектурного бюро Kosmos в 2007 году в ансамбле домов Ротерманна создали личный символ, дом на Розени,12. Придали текстуру с помощью белых керамических мини-плиток и монументальный характер посредством зигзагов и ромбовидной формы в основном плане. Эти же линии отражены и в интерьере дома и придают особую самобытность, в частности большим квартирам на верхнем этаже.

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