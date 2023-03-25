Дизайн и интерьер
25.03.2023, 15:39

Чем больше, тем шикарнее! Французский дизайнер из Эстонии рассказывает, как создать интерьер в стиле максимализм

 
Мариан Кивила
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Девиз максимализма: чем больше, тем шикарнее!
Девиз максимализма: чем больше, тем шикарнее!
ФОТО: Shutterstock

Да, лаконичные и строгие скандинавские интерьеры стали непреходящей классикой в мире дизайна интерьеров, но настоящий фурор в последние пару лет производит диаметрально противоположное направление – богатый деталями и фантазией максимализм. Что это за стиль и как органично интегрировать его в свое жилище – журнал JANA Luxury узнал у французского дизайнера интерьеров Орели Десмас, которая работает в Эстонии.

Если девиз минимализма – „меньше значит больше“, то с максимализмом все с точностью наоборот – чем больше, тем шикарнее. Эклектика актуальна всегда, и благодаря смешению деталей разных культур и эпох этот стиль особенно популярен, например, в интерьерах исторических зданий и бутик-отелей. Жители Эстонии у себя дома придерживаются в целом более скромной скандинавской линии, что, учитывая наши широты, неудивительно. И все же влияния всемирных трендов не избежать, поскольку дизайнеры интерьерных брендов и производителей все чаще выбирают смелые узоры и экспрессивные формы, выпуская все более сумасшедшие коллекции.

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