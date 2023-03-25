Чем больше, тем шикарнее! Французский дизайнер из Эстонии рассказывает, как создать интерьер в стиле максимализм

Если девиз минимализма – „меньше значит больше“, то с максимализмом все с точностью наоборот – чем больше, тем шикарнее. Эклектика актуальна всегда, и благодаря смешению деталей разных культур и эпох этот стиль особенно популярен, например, в интерьерах исторических зданий и бутик-отелей. Жители Эстонии у себя дома придерживаются в целом более скромной скандинавской линии, что, учитывая наши широты, неудивительно. И все же влияния всемирных трендов не избежать, поскольку дизайнеры интерьерных брендов и производителей все чаще выбирают смелые узоры и экспрессивные формы, выпуская все более сумасшедшие коллекции.