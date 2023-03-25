25.03.2023, 15:39
Чем больше, тем шикарнее! Французский дизайнер из Эстонии рассказывает, как создать интерьер в стиле максимализм
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Да, лаконичные и строгие скандинавские интерьеры стали непреходящей классикой в мире дизайна интерьеров, но настоящий фурор в последние пару лет производит диаметрально противоположное направление – богатый деталями и фантазией максимализм. Что это за стиль и как органично интегрировать его в свое жилище – журнал JANA Luxury узнал у французского дизайнера интерьеров Орели Десмас, которая работает в Эстонии.